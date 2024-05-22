Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность

Фото: Динар Фатыхов

Совет Федерации принял закон, устанавливающий уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет за систематическое вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений небольшой и средней тяжести, пишет ТАСС.

Для этого были внесены изменения в часть 4 статьи 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») — теперь она включает новый квалифицирующий признак: вовлечение несовершеннолетнего в совершение трех и более преступлений небольшой и средней тяжести будет считаться тяжким преступлением.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев подчеркнул, что принятие закона поможет противодействовать попыткам деструктивных сил вовлечь молодежь в противоправную деятельность.

Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов привел пример того, как несовершеннолетних вовлекают в преступление и неоднократно используют их для закладки наркотиков. Он отметил, что преступление небольшой тяжести, но поскольку оно совершается неоднократно, ответственность за него будет считаться тяжкой.

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