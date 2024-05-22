В России создадут общедоступный реестр должников по алиментам

Фото: Максим Платонов

Совет Федерации поддержал создание общедоступного реестра должников, которые не платят алименты. Закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» был одобрен единогласно.

Реестр будет содержать информацию о должниках, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших 18-летия, либо нетрудоспособных родителей.

Данные неплательщиков будут находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности. Реестр станет частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

— Создание реестра будет способствовать повышению эффективности и качества принудительного исполнения судебных актов, а также мотивации должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей, — отметил первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев.

В соответствии с законом, ФССП России получит право автоматически запрашивать информацию о трудоустройстве неплательщиков у органов государственной власти и государственных внебюджетных фондов. Также законом устанавливается, что должник будет уведомляться о включении в реестр или исключении из него в течение суток.

Ранее в УФССП рассказали о новом порядке взыскания средств с должников — теперь приставу не нужно ждать 5 дней, чтобы наложить арест на счет должника. Согласно новому порядку, он может это делать сразу, с началом исполнительного производства.

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