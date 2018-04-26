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Путин подписал указ о праздновании 100-летия Татарстана

23:53, 26.04.2018
Путин подписал указ о праздновании 100-летия Татарстана
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ «О праздновании 100-летия образования Республики Татарстан» в 2020 году. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2020 году 100-летия образования Республики Татарстан», — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что республиканский план мероприятий по празднованию этой даты уже утвержден. Кроме того, созданы соответствующие оргкомитеты и рабочие группы. Также уже разработан логотип празднования. Он будет размещен на сайтах ведомств и использован в оформлении мероприятий в рамках подготовки к мероприятию.

ОбществоВласть Татарстан
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