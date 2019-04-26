Минниханов открыл концертный зал имени Ильгама Шакирова в «Казань Экспо»

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл новый концертный зал имени Ильгама Шакирова в МВЦ «Казань Экспо». Мероприятие прошло в рамках Дня родного языка и 133-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.

«В нашей республике еще не было такого зала, и вот мы его сделали. Оцените сами, насколько он удобен. Нашему аэропорту присуждено имя Габдуллы Тукая, а новому концертному залу мы дали имя Ильгама Шакирова», — сказал Минниханов, его слова приводит «Татар-информ».

Площадь концертного зала составляет 3 тыс. кв. метров. Возможна трансформации зала в восемь вариантов — от 910 до 3,1 тыс. мест.

После открытия зала глава РТ вручил государственные премии имени Габдуллы Тукая.