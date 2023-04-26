Умер ветеран автоспорта, первый призер ралли «Дакар» Николай Страхов

Фото: "КАМАЗ-мастер"

На 63-м году жизни умер ветеран автоспорта, работавший в команде «КАМАЗ-мастер» с момента ее создания, — Николай Страхов. Он был первым российским призером ралли «Дакар» 1991 года вместе с Владимиром Гольцовым и Фирдаусом Кабировым — команда тогда заняла в гонке 2-е место.

— После этого были тысячи километров дорог, города и страны, бессонные ночи и самоотверженный труд на общий командный результат. Добрый и улыбчивый, надежный и всегда готовый прийти на помощь… Таким Николай Страхов навсегда останется в нашей памяти, — сказано в сообщении команды «КАМАЗ-мастер».

Фото: «КАМАЗ-мастер»

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Маргарита Головатенко