Камила Валиева: «Когда мне было три года, я загадала, что буду олимпийской чемпионкой»

Фото: Олимпийский комитет России

Уроженка Казани, фигуристка Камила Валиева прокомментировала достижения на Олимпиаде-2022 в Пекине.



Камила Валиева стала первой фигуристкой, исполнившей прыжок в четыре оборота в программе Олимпийских игр. Также она первая, кто в одной программе исполнила два прыжка в четыре оборота — четверной сальхов (4S) и четверной тулуп (4Т).

Фигуристка довольна тем, что смогла сделать два четверных прыжка и тройной аксель, но отметила, что не получился второй тулуп, а значит, нужно еще больше работать: «Странное ощущение — катаюсь на взрослом уровне только первый сезон, а обо мне уже столько говорят. Это приятно и в то же время создает определенное давление, с которым мне приходится справляться. Пока вроде получается».

Валиева поделилась, что участвовать на Олимпиаде было ее детской мечтой:

— Первая Олимпиада, которую я посмотрела, проходила в Сочи. Мне тогда больше всего запомнилась и понравилась произвольная программа Юли Липницкой. Потом были Игры в Корее, где я болела за Женю и Алину. И вот теперь настала моя очередь испытать эти эмоции. Когда мне было три года, я загадала, что буду олимпийской чемпионкой. Сегодня моя детская мечта сбылась!

Фото: Олимпийский комитет России

Сборная России после победы в соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине возглавила общекомандный медальный зачет. Победу принесло командное выступление Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной, Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. На счету олимпийской сборной России шесть медалей: две золотые, две серебряные и две бронзовые. Вторыми идут норвежцы, третьими — шведы.

Маргарита Головатенко