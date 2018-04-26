Минниханов открыл в Казани обновленное здание татарского ТЮЗа

Сегодня утром президент РТ Рустам Минниханов открыл обновленное здание Казанского татарского государственного театра юного зрителя им. Кариева. Театр расположился в реконструированном здании Дома офицеров РТ — бывшем кинотеатре «Победа».

Президент Татарстана ознакомился с обновленным зданием, а также посмотрел сценическую зарисовку артистов в честь дня рождения Габдуллы Тукая. Рустам Минниханов отметил, что идея разместить театр им. Кариева в этом здании и отремонтировать его была правильной.



«Мы много говорим о нашей нации, о языке. Если не будет театра, какой язык может быть?» — цитирует Минниханова пресс-служба мэрии Казани.



Президент РТ пожелал успехов театру, подчеркнув, что сейчас есть все условия для работы.



Отметим, что сегодня Рустам Минниханов также принял участие в мероприятиях, посвященных Дню родного языка и 132-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.