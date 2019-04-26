Путин присоединил к Казанскому заводу точного машиностроения Чапаевский механический завод
Президент России Владимир Путин подписал указ о реорганизации Казанского завода точного машиностроения путем присоединения к нему Чапаевского механического завода в Самарской области.
Согласно документу, новое предприятие будет носить название «Научно-производственное объединение «Казанский завод точного машиностроения».
Путин поручил правительству РФ обеспечить слияние двух организаций в течение года. В дальнейшем новое предприятие внесут в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.Промышленность Татарстан
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