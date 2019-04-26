Новости промышленности

13:26 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Путин присоединил к Казанскому заводу точного машиностроения Чапаевский механический завод

12:58, 26.04.2019
Путин присоединил к Казанскому заводу точного машиностроения Чапаевский механический завод
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о реорганизации Казанского завода точного машиностроения путем присоединения к нему Чапаевского механического завода в Самарской области.

Согласно документу, новое предприятие будет носить название «Научно-производственное объединение «Казанский завод точного машиностроения».

Путин поручил правительству РФ обеспечить слияние двух организаций в течение года. В дальнейшем новое предприятие внесут в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Промышленность Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров