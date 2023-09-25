«Имитатор» из ФСКН, курьер в мантии и «наркододж»: топ-5 резонансных дел о наркотиках в Татарстане

«Реальное время» рассказывает о наказании для отказников от наркотеста и антигероях наркобизнеса в РТ

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Парламентский наркоскандал в Татарстане продолжает набирать обороты. Прогулка депутата Рустема Хасанова по улице Беломорской уже обернулась уголовным делом, критикой главы республики, штрафом в размере 4 тысячи за отказ от наркотеста и предложением сделать такие тесты обязательными для госслужащих и парламентариев. Как выяснило «Реальное время», за прошлый год по статье 6.9 КоАП РФ в Татарстане наказали более пяти тысяч человек, причем большинство — административным арестом. Впрочем, обвинение против Хасанова пока не доказано. Предлагаем вспомнить самые громкие скандалы с наркотиками в Татарстане.



Штраф 4 тысячи за отказ от теста — это много или мало?



Штраф депутату Рустему Хасанову в размере 4 тысячи рублей пока не обжалован, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Московского райсуда Казани. К слову, максимальный штраф за отказ от наркотестирования составляет 5 тысяч. Но часть 1 статьи 6.9 КоАП РФ предусматривает и более жесткий подход — административный арест правонарушителя на срок до 15 суток.

Речь идет об ответственности за потребление наркотических или психотропных средств без назначения врача либо невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования, как в случае с депутатом.

Статистика Управления судебного департамента по РТ показывает — именно арест татарстанские служители Фемиды назначают по таким делам чаще всего. Так за 12 месяцев прошлого года в специзолятор были водворены 3 798 нарушителей статьи 6.9 КоАП РФ, а штрафами отделались 1 464 человека.

При этом на 3,2 тысячи наказанных наркоманов и «отказников» суды возложили обязанность пройти либо диагностику, либо лечение от наркомании.



Когда пешеход предъявил удостоверение депутата Госсовета Татарстана, задерживать его не стали. скриншот realnoevremya.ru с сайта gossov.tatarstan.ru

Напомним, в воскресенье, 17 сентября, пешеход Рустем Хасанов привлек внимание патрульного экипажа на улице Беломорской. Якобы мужчина с сумкой шел, оглядываясь. Эта же версия отражена в постановлении о возбуждении уголовного дела о хранении наркотиков. В том пакетике, что нашли полицейские неподалеку от остановленного пешехода, было 1,8 грамма мефедрона.

По версии самого Хасанова, «остановка» на улице выглядела так: «Я шел пешком, мне заломили руки. Никаких запрещенных средств при личном досмотре выявлено не было. От медицинского освидетельствования я отказался».

После такой встречи со стражами правопорядка обычный гражданин оказался бы в наручниках и камере — до рассмотрения материала судом. Но Хасанов предъявил удостоверение депутата Госсовета Татарстана и задерживать его не стали. Этот статус гарантирует особый порядок привлечения к уголовной и административной ответственности, который также применяется в отношении судей, адвокатов, членов избирательных комиссий, ряда высших должностных лиц, а также следователей, прокуроров и сотрудников ряда других силовых ведомств.

В Татарстане Хасанов известен как директор компании «Реставратор», которая с 2014 года на ремонте и реставрации исторических объектов освоила почти 1,5 млрд рублей из бюджета, а в 2021-м обанкротилась. Позже банкротом суд признал и самого предпринимателя. Вместе с тем Хасанов — известный благотворитель. В республике широко освещается деятельность благотворительного фонда «День добрых дел», основателем и руководителем которого является депутат. В числе проектов фонда — социальное такси для инвалидов-колясочников и обеспечение детей специальной мебелью для реабилитации.

«Был случай: пакетик 2 часа под дождем пролежал, а следы остались»

В публичном пространстве действия Хасанова уже осудил раис республики Рустам Минниханов. «В истории парламентаризма Татарстана никогда не было столь вопиющих фактов, а поступок депутата должен быть тщательно расследован», — подчеркнул он.



Если силовики преступление докажут, парламентарию грозит максимум — 3 года лишения свободы, минимум — уголовный штраф до 40 тысяч рублей, а в случае обвинительного приговора — лишение мандата.



По мнению экс-главы Минюста РТ, адвоката Мидхата Курманова, в этом конкретном случае, если пакетик с веществом был действительно скинут, это не помешает получить доказательства.

В Госсовете Татарстана вопрос об отказе депутата от освидетельствования пока не выносили даже на комиссию по соблюдению депутатской этики. Между тем, в беседах с журналистами ряд парламентариев дали понять — потребление осуждают, но сами проходить через процедуру тестирования готовы лишь в крайних случаях. Считают ее затратной, нарушающей права человека и излишней — мол, перед избранием уже прошли жесткий отбор.



Между тем депутат Госдумы Султан Хамзаев уже выступил с законодательной инициативой о необходимости тестирования чиновников при приеме на работу, а депутатов при избрании и в последующем.

Коллеги подозреваемого по Госсовету комментировать историю не спешат. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

1. В капкан МВД попали мировой судья и бывший пристав

Даже косвенно наркобизнес влияет на жизнь многих граждан. Именно тягой к потреблению и отсутствием денег объяснял в свое время свои первые убийства казанский слесарь Радик Тагиров, которого сейчас судят за серию в 31 убийство, 3 покушения и 33 разбоя в 2011—2012 годах в 14 регионах страны. Наркотики фигурируют и в деле уволенного и арестованного начальника отдела прокуратуры РТ Алия Купова. По версии СК, взятку «айфоном» он получил за возврат полицейскими мобильных телефонов обвиняемой в наркопреступлении. Телефоны являлись вещественным доказательством совершения иных, еще не возбужденных эпизодов.



Пятерку самых резонансных дел о наркотиках в новейшей истории Татарстана возглавляет история субботней поездки казанского мирового судьи Айдара Хадиуллина и сотрудника МЧС, в прошлом судебного пристава Фархата Сафиуллина. В мае 2023-го ранним утром их авто остановили сотрудники ГАИ и наркополиции, которые ранее организовали круглосуточное дежурство в местах предполагаемых «оптовых наркозакладок» в Зеленодольском районе и дождались, кто за ними явится.

Зеленодольский горсуд приговорил отставника мировой юстиции к 10 годам колонии строгого режима и заключил под стражу. Его подельник Сафиуллин получил 8 лет «строгача». Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

В сумке пассажира — судьи — нашли 80 свертков с мефедроном и отпустили его. Хадиуллин спешно ушел в отставку и вплоть до приговора получал пенсию. Статус подозреваемого он получил лишь в июне 2021-го, после того как Высшая квалифколлегия судей РФ дала главе СКР согласие на возбуждение дела, и это решение вступило в силу. Еще через год Зеленодольский горсуд приговорил отставника мировой юстиции к 10 годам колонии строгого режима и заключил под стражу. Его подельник Сафиуллин получил 8 лет «строгача», из которых на тот момент уже отсидел 2 года под арестом.



Суд признал доказанным, что осужденные действовали в сговоре с неустановленными лицами, используя для конспирации веб-портал Hydra и мессенджер Vipole. Неустановленные поместили в тайник расфасованную крупную партию, которую казанцы должны были забрать и оставить «наркозакладки» в оборудованных ими же тайниках на территории Волжска и Зеленодольска, а затем передать адреса тайников на портале Hydra неустановленным потребителям за отдельную плату.



Добиться отмены приговора в Верховном суде РТ бывший мировой судья Хадиуллин не смог. realnoevremya.ru

Бывший пристав полностью признал вину и покаялся, а его старший товарищ настаивал на оправдательном приговоре. Заявлял: каким образом пакет со свертками мефедрона оказался в его сумке — ему неизвестно, а ранним утром в субботу он поехал в район Зеленодольска ради проведения неких консультаций. Добиться отмены приговора в Верховном суде РТ бывший мировой судья не смог. Одним из доказательств против него стала переписка в мессенджере, из которой напрашивался вывод — поездка к тайнику могла быть далеко не первой.



2. Подполковник ФСКН погорел на подбросе 10 кг героина и бочке спайса

В марте 2020-го бывший начальник оперативной службы Госнаркоконтроля Татарстана Юрий Казакулов получил 7 лет колонии строгого режима. Верховный суд РТ признал его виновным в превышении полномочий и организации подпольной нарколаборатории в Набережных Челнах в 2012 году, которую подчиненные подполковника успешно накрыли в том же году, а сам Казакулов комментировал успешную операцию в репортаже Первого канала. Ведь в квартире обычной пятиэтажки сотрудники ФСКН изъяли 250-литровую бочку со спайсом. Вес наркотика составил 116 кг.

По итогам операции непосредственный участник изготовления этой «дури» получил 9,5 года лишения свободы, а спустя годы у силовиков появилась информация, что «химиков» обеспечили всем необходимым по указке главного опера ФСКН по Татарстану.

Ирина Плотникова/ realnoevremya.ru

На момент расследования дела о наркобочке Казакулов уже находился за решеткой. В феврале 2018-го он получил 8 лет колонии общего режима за историю с имитацией изъятия 10 кг героина на Вьетнамском рынке Казани. Как вспоминала бывшая управляющая торговым комплексом Дао Тхи Кой, в 2011 году ее рынок хотели подставить:

— За два дня до этого (визита силовиков, — прим. авт.) приходили два парня, очень аккуратно и красиво одетые. Сказали, что хотели бы купить один большой контейнер, я до сих пор помню — №20. Но у нас, слава богу, были только пятитонники. Более вместительные мы раньше продали. Потом эти парни пропали. Зато появились другие — с собаками, и стали искать именно этот контейнер №20. Под ним нашли чемодан. Меня тогда смутило, что чемодан был чистый, новенький, хотя перед этим дождь лил, и кругом была грязь.

Изъятие чемодана с героином прошло за день до визита в Казань главного наркополицейского страны. Дело же о фальсификации появилось уже после ликвидации ФСКН. Юрий Казакулов и его бывший подчиненный Рустем Фатыхов получили по 8 лет колонии, первый — за организацию незаконного хранения и перевозки наркосредств в особо крупном размере, второй — за само хранение и перевозку. При этом на момент приговора Фатыхов уже отбывал срок за кражу. Кстати, по второму делу тот же Фатыхов получил статус пособника действиям шефа.

Заметим, дела против Казакулова возбуждали на фоне развязанной в те годы «войны» между двумя силовыми ведомствами в Татарстане — МВД и ФСКН. Другим результатом той же войны стала посадка начальника полиции Казани и его коллег.

3. Дело ОБНОНа: через 12 лет за контрабанду гашиша посадили полицейских

В декабре 2017-го Московский областной суд приговорил к 26 годам колонии пятерых сотрудников МВД, включая Руслана Халимдарова, занимавшего пост начальника полиции — замначальника УВД Казани. Их признали виновными в похищении гражданина Казахстана Сумбата Оганова и контрабанде 9 кг гашиша в 2005 году, ради имитации крупного изъятия в Набережных Челнах. После той операции Оганова приговорили к 15 годам колонии, хотя на всех судах он уверял — мешок с гашишем в Татарстан доставлял не он.

В августе 2015-го Верховный суд РФ отменил приговор этому казахстанцу — по представлениям заместителя генпрокурора РФ и прокурора РТ. скриншот realnoevremya.ru с репортажа программы «Человек и закон»

— Меня самого везли в Россию, как контрабанду, на «Баргузине». Со мной ехали пять милиционеров, при них были деньги и мешок с дурью. Ближе к границе спрятали меня под сиденья от таможенников, а после ее пересечения уже не прятали, говорили: попробуешь сбежать — пристрелим! — рассказывал Сумбат Оганов автору этого текста при встрече в СИЗО Казани в апреле 2015 года. — Привезли в Набережные Челны, сначала не знали, что со мной делать. В первом документе, который я видел, было сказано о моем задержании в Казахстане якобы при попытке сбыта, потом была придумана история о продаже наркотиков в Челнах. Будто бы я в незнакомом городе поздним вечером на улице положил за пазуху 500 тысяч рублей, отдал сообщнику (Захарченко, — прим. ред.) 9 кг наркотиков и пошел искать себе квартиру, а сообщник на следующий день выдал наркотики милиции. Где, спрашивается, задержание с поличным, где фото- и видеосъемка?

В августе 2015-го Верховный суд РФ отменил приговор этому казахстанцу — по представлениям заместителя генпрокурора РФ и прокурора РТ. Дело вернули на пересмотр в Челны, где надзорное ведомство отказалось от обвинений по мешку с гашишем, заявив о сфабрикованных доказательствах. При этом сам Оганов пошел на сделку с силовиками и признался в первом эпизоде преступления, подтвердив, что найденные еще до спецоперации МВД наркотики на квартире Вадима Захарченко в Набережных Челнах тот получил в Казахстане именно от него с целью сбыта. По этому эпизоду суд назначил ему 8 лет колонии и освободил, ввиду полного отбытия срока.

скриншот realnoevremya.ru видео репортажа Первого канала

За «лишние» 2,5 года за решеткой позже Оганову присудили компенсацию в полмиллиона. А полицейских отдали под суд, причем Генпрокуратура РФ добилась переноса процесса за пределы Татарстана. Все обвиняемые заявляли — фальсификации не было, Оганов и Захарченко их оговаривают, нестыковки в датах объясняли техническими ошибками. Однако словам офицеров Мособлсуд не поверил и наказал всех пятерых реальными сроками от 8 до 10,5 года в колонии строгого режима. Самые большие сроки получили два полковника — казанец Руслан Халимдаров и бывший сотрудник центрального аппарата МВД РФ Владимир Егоров. В марте 2018-го Верховный суд РФ признал их приговор законным.

4. По следам «наркододжа» вышли на ОПС в 20 регионах

Самый крупный за последние годы наркогруз в Татарстане задержали в сентябре 2018-го — на съезде с паромной переправы Верхний Услон — Аракчино полиция решила досмотреть черный Dodge Ram с московскими номерами. Выяснилось — в стенках кузова, под обшивкой салона и в технических отсеках перевозили 116,5 кг наркотиков разных видов, включая кокаин — с оптового склада Москвы в Уфу. В итоге водитель и пассажир оказались в СИЗО Казани.

Уже через пару месяцев в деле «наркододжа» было 18 подозреваемых, статья об организации преступного сообщества и еще 950 кг наркотиков и 1 200 кг химреактивов для подпольного производства, изъятых в Подмосковье. Также вещдоками по делу стали шесть авто с тайниками и поддельное удостоверение прокурора, которым козыряли при перевозке груза.

По данным МВД России, таким образом была ликвидирована целая наркосеть, работавшая на 20 регионов страны. Товар доставляли как контрабандой из стран Евросоюза, так и из подмосковной подпольной лаборатории, а расчеты за него велись в криптовалюте и с помощью электронных терминалов. Товар доставляли как контрабандой из стран Евросоюза, так и из подмосковной подпольной лаборатории, в которой изъяли 15 единиц оборудования, 1 200 кг реактивов и 160 кг сырья для производства синтетических наркотиков.

Самый крупный наркогруз задержали в сентябре 2018-го — в черном Dodge Ram перевозили 116,5 кг наркотиков. скриншот realnoevremya.ru съемки МВД РФ

По делу работали борцы с наркотиками из центрального аппарата МВД РФ, а также их коллеги из Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Московской, Нижегородской и Новосибирской областей. До приговора эта история пока не дошла. Судебное разбирательство длится второй год.

5. Как бригада лжеполицейских кошмарила наркодельцов

«Напали, увезли в гараж, вымогали деньги за то, что продаю наркотики. Надели мне на голову мешок, вели себя нагло», — вспоминал в ходе следствия один из потерпевших по делу группировки казанского робин гуда Артема Малямова, которая в камуфляже, масках и с оружием под видом операций СОБРа проводила задержания с похищением людей и вымогательством «взяток» за «освобождение от уголовного преследования».

Один из потерпевших отдал лжеполицейским 220 тысяч, другой — 150 тысяч рублей, третий — отписал свой автомобиль «Мицубиси Лансер» и после освобождения заявил о происходящем. После чего и начались задержания.

Позже Артем Малямов стал отрицать вину и досудебка с ним была расторгнута. Ирина Плотникова/ realnoevremya.ru

Поначалу лидер бригады полностью признал вину и заключил досудебное соглашение, объясняя все действия своей команды чисткой криминального мира от наркодилеров. Хотя ряд потерпевших таковыми не являлись, а вот у самого лидера и еще трех обвиняемых за плечами были судимости за наркотики. В бригаду входил и бывший сотрудник Росгвардии, не раз участвовавший в реальных задержаниях.

Позже Малямов стал отрицать вину и досудебка с ним была расторгнута. В ноябре 2022 года Верховный суд РТ суд приговорил этого робин гуда к 14 годам колонии особого режима. Еще пять обвиняемых получили сроки от 7 до 12,5 года лишения свободы.

Чем закончится история прогулки депутата Хасанова — покажет время.

