«Один чуть не повесился»: казанского «Робин Гуда» судят за маски-шоу у наркодельцов и должников

В бригаду лжеполицейских входили четверо судимых за наркотики и сотрудник Росгвардии

Фото: Ирина Плотникова

До Верховного суда Татарстана дошло дело группировки, врывавшейся в дома казанцев с оружием и в масках под видом СОБРа. В наручниках побитых хозяев вывозили подальше и угрозами требовали денег за освобождение от уголовного преследования. Один в итоге отписал напавшим свою иномарку, другой перевел им 150 тысяч, третий выкупил свободу за 220 тысяч рублей. Как стало известно «Реальному времени», на следствии свои действия лидер группы Артем Малямов называл чисткой криминального мира от наркодилеров, но по данным СК и МВД, часть потерпевших отношения к теневому бизнесу не имели. В отличие от самого Малямова и его наркозависимых приятелей.

Досудебное соглашение Малямова расторгнуто



Материалы 15-томного дела Малямова поступили в Верховный суд отдельно от основного — по пяти другим фигурантам. На предварительном следствии вышеназванный лидер бригады заключил досудебное соглашение и добровольно раскрыл детали неизвестных силовикам преступлений и имена подельников. «С какой-то гордостью даже говорил, что действовал как Робин Гуд, мол криминальные авторитеты против наркоманов на улицах Казани», поделился с «Реальным временем» один из тех, кто занимался разработкой малямовских.

Первое заявление о преступлениях данного ОПГ от потерпевших поступило лишь летом 2020-го года. По данным сотрудников по борьбе с оргпреступностью и их коллег из угрозыска, к тому моменту бригада работала уже несколько лет, но запугивала людей так, что они просто боялись обращаться в полицию. Боялись потому, что преступники сами выдавали себя за оперативников, взявших для усиления наряд СОБРа в камуфляже и с оружием. При обысках в арендованном гараже одного из фигурантов нашли два охолощенных и один травматический пистолет. Силовики не исключают — могли использовать для дела и боевое.

Чтобы убедить потерпевших поделиться пережитым понадобилась долгая работа оперативников угрозыска и БОП МВД Татарстана, а также сотрудников 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ.

В пятницу 29 октября в Верховном суде Татарстана досудебное соглашение Малямова было расторгнуто. Фото: Максим Платонов

Историю, как Малямов заработал свою первую судимость, в свое время описали в газете в жанре голливудского боевика — "17 ноября 2005 года в час пик в людном месте автомобиль с наркодилерами ушел от погони под градом милицейских пуль». Таким оказался результат контрольной закупки у остановки «Парк Горького» в Казани, в ходе которой наркозависимый посредник должен был свести опера-покупателя героина с продавцами «дури» — Михаилом Исаевым и Артемом Малямовым. После закупки покупатель лично скрутил посредника, а к машине Исаева-Малямова кинулись сотрудники БОР, но автомобиль дал задний ход, круто развернулся и поехал прямо на участников задержания. Стрельба преступников не остановила, задержали их лишь через год. В 2007-м Вахитовский райсуд Казани отправил Малямова в колонию строгого режима на 7 лет.

Теперь этот стреляный «Робин Гуд» с мирной профессией сварщика обвиняется в пяти похищениях, двух вымогательствах и пяти разбоях. Причем, наказание по минимальной планке ему уже не светит.

В пятницу 29 октября в Верховном суде Татарстана досудебное соглашение Малямова было расторгнуто. Поскольку 41-летний фигурант фактически отказался от прежней позиции полного признания и заявил — его действия нужно квалифицировать по более мягким статьям. В итоге суд поставил вопрос о возможности соединения выделенного дела Малямова с основным.

Под суд пошли повар, гвардеец, менеджер и рабочие

Если слияние дел произойдет, вскоре экс-досудебщик окажется в одном «аквариуме» со своими приятелями — 46-летним Артуром Ахметзяновым и 33-летним Артемом Ахмедзяновым.

Эти двоюродные братья с июля 2020-го находятся под стражей по делу ОПГ Малямова. До задержания первый проходил стажировку на крупном казанском предприятии в качестве электромонтажника, второй работал оператором башенного крана. Артем трижды судим — за наркотики и насилие в отношении представителя власти, у Артура в 2010-м был условный срок за незаконный оборот наркотиков.

Эти двоюродные братья с июля 2020-го находятся под стражей по делу ОПГ Малямова

Оба стояли на учете у врачей в связи с потреблением каннабиоидов, младший из братьев нуждается в принудительном лечении от этой зависимости, отмечала гособвинитель по делу Аида Шайдуллина, ходатайствуя о продлении ареста подсудимым на полгода.

Кроме двоюродных братьев и Малямова к уголовной ответственности привлекаются еще трое. Ранее судимый за наркотики 22-летний Артем Кайданов, зам управляющего магазином сети бытовой электроники, находится под подпиской о невыезде. Привлекавшийся за грабеж 32-летний Максим Химишенец суду представился бывшим поваром КРК «Пирамида», неофициально работающим по тому же профилю на спортивных матчах. Мера пресечения в виде запрета определенных действий помех труду не создает.

Не судим в этой компании лишь бывший контрактник Росгвардии Артем Колесников, уроженец Марий Эл. Ему — 24. По виду, он самый худой среди обвиняемых. Хотя в активе, согласно оглашенной характеристике, участие в неких боевых действиях. Один из источников «Реального времени» отмечает — в свое время гвардейца Колесникова привлекали к участию в спецоперациях МВД и Следственного комитета. Теперь обвиняют в том, что именно он обеспечил подельников форменным камуфляжем, включая балаклавы и лично участвовал в «силовых акциях» лжеполицейских. На время следствия Колесникову избрали домашний арест.

Слева направо: Кайданов, Химишенец, Колесников

В четверг, 28 октября уволенный из спецслужб выступил против продления ему этой меры пресечения. «Прошу дать мне возможность устроиться на работу и зарабатывать на жизнь. Скрываться не собираюсь», — убеждал он суд.

Артур Ахметзянов против дальнейшего пребывания в СИЗО не возражал. Артем Ахмедзянов был категоричен — оснований для самой строгой меры нет, считает он: «Оказывать давление на потерпевших считаю неправильным и нецелесообразным. У меня малолетний ребенок, больной, мама пенсионерка. Скрываться я не намерен... И меня по этому делу не задерживали — 5 июля 2020-го я прибыл в отдел полиции самостоятельно, по первому звонку сотрудников».

Верховный суд РТ под председательством судьи Александра Шемуранова продлил всем фигурантам основного дела ранее избранные меры пресечения до 15 апреля 2022 года и назначил старт процесса на 25 ноября.

Обвинение в 14 эпизодах — от имитации обыска до выстрела по ребрам

Потерпевшими по уголовному делу признаны семь человек. Причем, первый из пострадавших в настоящее время сам арестован по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Эпизоды 1-2 — похищение человека и разбой ради 5 тысяч рублей : в ходе следствия Малямов признавался — встретился с этим потерпевшим в октябре 2018 года у магазина на улице Кирпичникова под предлогом покупки мефедрона и под дулом пистолета заставил сесть в автомобиль знакомого. В пути, по версии обвинения, пальнул похищенному по ребрам из травмата и потребовал 5 тысяч рублей. Тот отдал нужную сумму и после «профилактической беседы» в квартире дома на улице Мусина был отпущен. В ходе беседы мужчину предупредили — сообщит в полицию, будет хуже.

: в ходе следствия Малямов признавался — встретился с этим потерпевшим в октябре 2018 года у магазина на улице Кирпичникова под предлогом покупки мефедрона и под дулом пистолета заставил сесть в автомобиль знакомого. В пути, по версии обвинения, пальнул похищенному по ребрам из травмата и потребовал 5 тысяч рублей. Тот отдал нужную сумму и после «профилактической беседы» в квартире дома на улице Мусина был отпущен. В ходе беседы мужчину предупредили — сообщит в полицию, будет хуже. Эпизоды 3-4 — смерть от передозировки закончилась похищением и вымогательством пропавших у покойника 19 тысяч: в мае 2019-го компания отмечала освобождение своего кореша по кличке Воркута в гостях у общего знакомого — ныне потерпевшего. На вечеринке освобожденный умер от передозировки наркотиков. А позже вдова покойного обнаружила — с его карты после смерти сняли 19 тысяч рублей. Как полагают в СК, Малямов в сговоре с неустановленными лицами наехал на хозяина дома, обвинив его в краже. Тот вину отрицал, но был назначен крайним.

По версии обвинения, мужчину его избили металлическими прутами и палками, запихнули в машину и вывезли в лесопосадку

По версии обвинения, мужчину его избили металлическими прутами и палками, запихнули в машину и вывезли в лесопосадку у села Никольское Лаишевского района, а там практически склоняли к суициду. «Когда он чуть не повесился, обратили все в шутку и отпустили, получив согласие передать деньги. Их принес на следующий день на парковку ТЦ «Горки Парк» зять потерпевшего. У самого пострадавшего медики диагностировали перелом одного ребра. На следствии Малямов уверял — себе из тех денег оставил лишь тысячу, остальное передал вдове приятеля.



Эпизоды 5-6. Похищение и разбой под видом спецоперации с ущербом 87 тысяч рублей: по версии силовиков, наводку на жертву подельникам в марте 2020-го дал Химишенец и он же предложил план хищения денежных средств под предлогом освобождения предполагаемого наркодилера от уголовной ответственности. Химишенец его выманил на улицу, где свою роль отыграли облаченные в камуфляж двоюродные братья, Малямов и Кайданов — напали, свалили на землю, сковали наручниками и с мешком на голове засунули в машину, считают в СК.

После ударов и угроз пистолетом «задержанный» получил предложение: дашь 200 тысяч рублей — пойдешь домой. Похищенный признался — на карточке всего 9 тысяч рублей, но он может позвонить отцу. В итоге тем вечером общак бригады пополнился на 87 тысяч рублей — сняли с чужой карточки сначала остаток, а потом еще 75 тысяч, поступивших от отца «подозреваемого», а еще забрали к него ключи и съездили домой с «обыском», правда, там нашли и забрали всего 3 тысячи рублей.

На следствии Малямов уверял — себе из тех денег оставил лишь тысячу, остальное передал вдове приятеля

Эпизоды 7-8. Помощь соседу — похищение и разбой на 168 тысяч: силовики считают, Малямов узнал от соседа имя его должника и решил воспользоваться этой информацией. В мае 2020-го выманил будущую жертву звонком к СНТ «Сирень-ГИПО» — якобы желая нанять для производства строительных работ, а дальше подключились братья Ахметзянов и Ахмедзянов — нападение, побои, вместо наручников — строительный хомут, «обыск» с изъятием из кармана 18 тысяч рублей и посадка силой в машину. С задержанного потребовали 150 тысяч рублей, якобы не выплаченных после приобретения соседом пластиковых окон, после угроз в адрес близких тот позвонил родне и попросил перечислить нужную сумму. А затем выдал людям в форме пароль от банковской карты и не мешал их действиям у банкомата на улице Главной — находился на мушке у Ахмедзянова. После чего похитителю любезно вернули мужчину к садовому товариществу, а треть полученной суммы передали тому самому соседу.

Эпизоды 9-11. Похищение наркозависимого наследника с разбоем и вымогательством на 220 тысяч: по версии обвинения, фигуранты узнали о получении одним из наркоманов денежного наследства в 900 тысяч и решили под видом продажных полицейских получить выкуп за свободу зависимого. В июне 2020-го напали в форме у лаишевского СНТ «Гвоздика», напугали, посадили в авто и увезли в лесопосадку, угрожали «предметом, похожим на пистолет», требуя 120 тысяч рублей. Когда согласился, отправились к нему домой за банковской картой, затем переместили похищенного к банкомату и после снятия указанной суммы отпустили. Но уже через два дня, как считают силовики, Малямов лично позвонил тому же освобожденному и потребовал еще 100 тысяч рублей — за то, чтобы не фиксировать в протоколах факт покупки наркотиков этим фигурантом. Наследник подключил сестру и там перевела деньги на карту предполагаемого лидера ОПГ.

Эпизоды 12-14. Месть за девушку с похищением, разбоем на 365 тысяч и уничтожением телефона: последним аккордом в деле Малямовских стало нападение на квартиру двух братьев в Приволжском районе 4 июля 2020 года. По версии обвинения, команда Малямов, Ахметзянов, Ахмедзянов и Колесников действовала по отработанному сценарию — ближе к ночи ворвались в квартиру под видом полицейской операции, положили на пол, побили, одного брата сковали наручниками, другого связали веревкой. При «обыске» в карманах поживились на 15 тысяч рублей, в квартире нашли свидетельство о регистрации автомобиля «Мицубиси Лансер» и забрали документ вместе хозяина машины с собой. А перед этим сломали телефон оставшегося брата — чтобы никому не звонил.

Силовики не исключают — часть похождений казанского «Робина» и его команды остались не раскрыты

После беседы с угрозами хозяин иномарки подписал договор купли-продажи своего авто, не получив ничего взамен. Но уже той ночью вернулся домой, а утром написал заявление в полицию. Уже 5 июля начались задержания.



Стоило возбудить дело — авто потерпевшим братьям вернули. А еще выяснилось — претензии к ним у бригады появились после жалобы знакомой девушки: якобы один из братьев дал понять, что она ему не безразлична.

На старте расследования вину фигуранты не признавали, на финише стали отрицать действия в составе организованной группы. Общий ущерб по делу не дотянул до миллиона рублей. Впрочем, силовики не исключают — часть похождений казанского «Робина» и его команды остались не раскрыты.