«Вы будете мучиться»: потерпевшая о высшем суде для «душителя бабушек»

Обвиняемый в серии из 30 убийств Радик Тагиров отказался давать показания в Верховном суде Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Судебное следствие по делу предполагаемого поволжского «душителя» вот-вот выйдет за пределы Татарстана. Как выяснило «Реальное время» уже на будущей неделе в Верховном суде РТ планируют допросить последних потерпевших из Казани и Нижнекамска, после чего перейти к организации видеоконференцсвязи с Нижним Новгородом, Чебоксарами, Самарой и другими городами, где 10 лет назад отметился серийный убийца бабушек. Ранее сознавшийся в трех десятках убийств и покушений теперь отказывается свидетельствовать против себя, ищет нестыковки в доказательной базе и требует уважения от потерпевших. Подробности — в материале «Реального времени».

Внучка убитой: «Мне показалось — нож из шеи торчит»



83-летняя Мария Жалымова стала девятой жертвой «душителя бабушек». Ее тело 8 марта в квартире пятиэтажки на улице Гвардейской в Казани нашли родственники, когда приехали поздравить с праздником. Как это было — вспоминала на допросе в Верховном суде Татарстана внучка убитой Надежда Филиппова.

По словам потерпевшей, подавать гражданский иск к подсудимому Радику Тагирову она не намерена. «То, что он сделал, я не могу оценить деньгами. Он никогда не возместит», — пояснила она. Последний раз живой свою бабушку она видела в феврале. 8 марта приехала к ней вместе с отцом и матерью — зятем и дочкой Жалымовой, но дверь никто не открыл.

Звонки в дверь и на городской номер телефона оказались безрезультатны. Думали — бабушка не слышит: проблемы со слухом у нее были давно — сказалась работа на шумном производстве обувной фабрики «Спартак». Дедушка, пока был жив, сделал световой сигнал — когда звонили в дверь, лампочка тоже загоралась.

— Звонили-звонили. Терпение кончается. Попросили ключи у соседки. Открыли дверь и увидели внутри — она лежала на спине, ноги в сторону коридора, голова — в сторону кухни. На шее было что-то намотано, мне показалось — нож из шеи торчит. Мама закричала, я вообще выбежала из квартиры, — со слезами в голосе свидетельствовала внучка. — Потом, когда милиция приехала, все вернулись, и стало понятно — ее задушили, вроде бы поясом от халата, и при этом его намотали на железный предмет, мне показалось — это ложка или вилка.

Ранее сознавшийся в трех десятках убийств и покушений теперь отказывается свидетельствовать против себя. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Потерпевшая рассказала — еще до того, как увидели тело, заподозрили неладное — внутренняя, деревянная дверь в квартиру была открыта нараспашку, а в коридоре были разбросаны вещи. Такую же картину силовики позже обнаружили в зале и на кухне — там пропали наличные из кошелька и небольшая денежная заначка под клеенкой — плановые расходы на коммунальные услуги.

Дорогих украшений у покойной не было, а тайник с деньгами под ванной преступник не нашел. Да и полицейским это удалось не сразу, даже после подсказки дочери убитой Людмилы Филипповой. Только ей Мария Жалымова рассказала, что откладывает часть пенсии на похороны. На допросе в 2012 году Людмила Филиппова поделилась тем, что знала о матери со следователями. До 2023 года и допроса в Верховном суде женщина не дожила — ее показания огласили с согласия сторон. Как и показания ее пережившего инсульт супруга, отца Надежды.

В суде огласили и показания самой Надежды, данные в 2012 году. В них девушка делилась информацией от соседей бабушки, которым силовики демонстрировали фоторобот предполагаемого убийцы: «Со слов соседки, к бабушке приходил похожий парень...».

В суде огласили и показания самой Надежды, данные в 2012 году. Фото: Ирина Плотникова

Тагиров затеял «игру в «молчанку» с судом

По версии обвинения, из квартиры убитой Жалымовой Радик Тагиров унес 2 тысячи рублей. На вопрос о признании вины по этому эпизоду в Верховном суде РТ обвиняемый отвечать отказался. При этом он возражал и против оглашения всех протоколов своих более ранних допросов.

— Я против тех показаний, которые были даны ранее», — заявил он.

— Почему не согласны с этими показаниями объяснять будете? — уточнил председательствующий судья ВС РТ Ильфир Салихов.

— Нет, ваша честь...

Далее представители гособвинения Зульфия Музафарова и Линара Чуркина предложили суду исследовать протоколы следственных действий с Тагировым от 1, 2, 14, 23 и 24 декабря 2020 года на предмет законности документов. Согласно протоколам, все допросы в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также проверка показаний на месте проводились в присутствии адвоката с предупреждением фигуранта под роспись о его правах и его подписью не только на каждом листе, но и под каждым из ответов.

Причем Тагиров, и его адвокаты, включая нынешнего защитника Марата Аширова и РОРОР не оставили ни одного замечания. А из протокола проверке показаний на месте следовало — обвиняемый четко отвечал, что никакого давления на него не оказывалось, и эти слова зафиксировала видеокамера.

По версии обвинения, из квартиры убитой Жалымовой Радик Тагиров унес 2 тысячи рублей. Фото: Ирина Плотникова

«После проведенной проверки суд не находит основания для признания этих доказательств недопустимыми», — констатировал судья и далее на процессе в деталях огласили указанные документы, а также продемонстрировали видео, где Тагиров в той самой квартире Жалымовой показал на манекене, как именно ее душил.

На первом же допросе после задержания 1 декабря 2020 года подозреваемый казанский слесарь признался: «Одно из убийств я совершил на улице Гвардейской в Казани, в пятиэтажном доме рядом с поворотом. Это было 8 марта — в тот день люди гуляли с цветами». Он рассказал, что обошел несколько квартир, и на одном из этажей дверь открыла пожилая женщина. «Я сообщил, что пришел для проверки вентиляции, прошел за ней в квартиру и стал душить... Похитили ли я там какие-то ценности — не помню», — такие же показания Тагиров давал и 2 декабря, уже в качестве обвиняемого.

А на следующем допросе припомнил еще несколько деталей — назвал убитую глухой или глухонемой и сказал, что прежде, чем она открыла дверь, он успел подняться на этаж выше и поговорить с соседкой. Потом спустился вниз. Сказал, что после убийства взял на подоконнике в зале мандарины или апельсины, а также унес с собой деньги — не более двух тысяч. На представленном следователем фрагменте карты Казани обвиняемый указал дом 40 на улице Гвардейской в качестве места преступления. И добавил: «Деньги потратил на еду и наркотики».

Те же детали Тагиров вспоминал в ходе проверки показаний — сначала в кабинете следователя, затем рядом с вышеуказанным домом, припомнив, что пришел сюда со стороны рынка (ныне ликвидированного) и, наконец, в той самой квартире. К слову, камера зафиксировала, что поначалу он ошибся с этажом, но позже уверенно указал на номер квартиры за серой металлической дверью. Правда, опознал только вторую, деревянную дверь с дерматиновой обивкой, заявив под запись, что металлической не было.

Радик Тагиров за стеклянным аквариумом, отвернувшись спиной к залу, что-то увлеченно писал. Фото: Ирина Плотникова

Потерпевшая ждет жесткий приговор, подсудимый настаивает — это оговор

Пока оглашались признательные показания и шел просмотр видео, внучка убитой тихо плакала, а Радик Тагиров за стеклянным аквариумом, отвернувшись спиной к залу, что-то увлеченно писал. После он обратился с вопросами к потерпевшей:

— То есть входная дверь была металлическая, а не деревянная?

— Да.

— Внутри что-то изменилось?

— Обстановка поменялась. Там был ремонт.

В свою очередь гособвинитель Зульфия Музафарова поинтересовалась у Надежды Филипповой — совпадает ли указанное на видеозаписи место, куда обвиняемый уложил «задушенный» манекен, с местом, где нашли тело. Та ответила — место примерно то же, с учетом новой мебели и возможной перепланировки при ремонте.

— То, что вы там «не помните» половину — не получится откосить. Не надо было «торчать», — бросила потерпевшая в адрес подсудимого.

— Это вы к чему? — отреагировал он и обратился к суду. — Прошу, чтобы в дальнейшем не было такого со стороны свидетеля... Что я забыл то, чего не делал...

— Вы передо мной можете отказаться, перед кем угодно — можете отказаться. Но там все знают, — указала рукой вверх внучка убитой. — И там вы никогда не откажетесь, я знаю. И мне этого достаточно. За все это ответите — еще хуже, чем вам назначат здесь, в этих стенах... Как вы будете мучиться — вот это только я знаю...

От последующего участия в процессе и в прениях Филиппова отказалась. Фото: Ирина Плотникова

Комментировать ссылки на высший суд никто из участников не стал. От последующего участия в процессе и в прениях Филиппова отказалась. Но дала понять, что ей интересен и результат мирского процесса — просила прислать приговор в письменном либо электронном виде.

Далее судья Ильфир Салихов вновь обратился к Тагирову — подтверждает ли он оглашенные протоколы допросов и сказанное под видеокамеру? — «Нет. Обоснования те же, что были изначально [после изучения доказательств по первому эпизоду]. Это оговор. Я оговорил себя по причине физического и морального давления со стороны оперативников и следователей».

На вопрос о конкретных фамилиях и именах этих силовиков, Тагиров на сей раз ответил так: «Следователем изначально был Дмитрий Мясников. Оперативников не знаю. Если видео внимательно смотреть — они показывают мне что и как, чтобы я ошибки не совершал...».

Напомним, версию о самооговоре ранее покаявшийся в 33 убийствах и покушениях впервые озвучил суду 8 ноября 2022 года. Заявил, к допросам его готовили, передавали бумаги с нужной информацией, а в день задержания — с 6 до 9 часов утра, вплоть до прибытия адвоката — угрожали ему и его семьи, также «были нанесены неоднократные удары каким-то предметом, сам его не видел — так как глаза были закрыты мешком или тряпкой...». По словам обвиняемого, не меньше четырех синяков на груди зафиксировали тюремные медики, и по этой истории он трижды писал в Генпрокуратуру. Результат был отрицательным — «приходил следователь и сказал: прокуратура произвела проверку и ничего такого не нашла. Хотя ко мне так никто за объяснением не обратился».

Как выяснило «Реальное время», уже на следующей неделе в Верховном суде РТ планируют допросить родных последней из жертв «душителя» в Татарстане: в ноябре 2011-го в Нижнекамске нашли задушенной пенсионерку 1926 года рождения, из квартиры пропали 20 тысяч рублей, золотое кольцо с рубином и орден Отечественной войны II степени.

Далее в процессе ожидается серия непростых допросов по видеоконференцсвязи с судами других регионов. Потерпевшие проживают почти во всех регионах Поволжья, на Урале и в центре России. Напомним, больше всего убитых в Казани — шесть женщин, четверо погибли в Уфе (Башкирия), три жертвы — в Ижевске (Удмуртия), по две — в Чебоксарах (Чувашия), Челябинске, Перми и Самаре. Почти у всех, кроме следов удушения, эксперты обнаружили прижизненные удары по голове и телу, а еще — множественные переломы ребер.