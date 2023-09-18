«Выбросил пакет на дорогу»: дело о наркотиках депутата Госсовета Татарстана стало уголовным

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта gossov.tatarstan.ru

Статус подозреваемого в уголовном деле о наркотиках получил 43-летний депутат Госсовета Татарстана Рустем Хасанов. Только что Следком сообщил о начале его преследования.



Ввиду особого статуса фигуранта дело против него возбуждал глава регионального управления Валерий Липский.

По версии следствия, 17 сентября 2023 года на улице Беломорской города Казани подозреваемый, у которого при себе находился полиэтиленовый пакет с 1,88 грамма наркотического средства, был остановлен сотрудниками полиции. Мужчина выбросил пакет на дорогу, и в дальнейшем он был изъят сотрудниками правоохранительных органов.

По данным источников «Реального времени», в пакете был мефедрон.

Самое суровое наказание по части 1 статьи 228 УК РФ — 3 года лишения свободы. Самое мягкое — уголовный штраф до 40 тысяч рублей.

Напомним, сегодня мировой судья по Московскому району признал Хасанова виновным в отказе от освидетельствования на наркотики и наказал административным штрафом в 4 тысячи рублей. Об этом «Реальному времени» сообщил сам нарушитель, утверждая, что во время прогулки по городу силовики заломили ему руки, заподозрив в наркопреступлении, но при личном досмотре ничего не нашли.