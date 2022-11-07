«Робин Гуда» посадили на 14 лет»: в Казани вынесли приговор бригаде вымогателей-лжеполицейских

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова (на снимке Малямов и Ахметзянов)

В 14 лет колонии особого режима оценил похождения казанского «Робин Гуда» Артура Малямова сегодня Верховный суд Татарстана. Как сообщает журналист «Реального времени», только что в суде завершилось оглашение приговора по делу бригады, что под видом операций СОБРа с оружием проводила задержания с похищением людей и вымогательством «взяток» за освобождение от уголовного преследования.



В числе потерпевших по делу были казанцы, занимавшиеся распространением наркотиков. Впрочем, четверо обвиняемых сами в прошлом судимы по наркостатьям, из них двое были пациентами наркологов.

Подсудимого Артема Ахмедзянова суд приговорил к 12,5 года колонии строгого режима (с учетом замены условных сроков по двум непогашенным приговорам), его двоюродный брат Артур Ахметзянов получил 11 лет «строгача».

Под стражу сегодня взяли и трех фигурантов дела, что пришли в суд сами. 10 годами колонии строгого режима суд наказал Максима Химишинеца, 8 лет назначил Артему Кайданову (с отменой прошлой условной судимости), 7 лет — Артему Колесникову.

Оглашение приговора началось перед праздниками 3 ноября, но за первый день суд привел доказательства сторон только по десяти эпизодам обвинения.

В прениях гособвинитель запрашивал на всех подсудимых больше 80 лет колонии строгого режима. На 18 лет просил посадить Малямова как лидера бригады, на 10—16 лет его подручных.

В приговоре председательствующий судья Александр Шемуранов отразил показания потерпевших — одни принимали лжеполицейских за настоящих силовиков, у других были сомнения. «Напали, увезли в гараж, вымогали деньги за то, что продаю наркотики. Надели мне на голову мешок, вели себя нагло, — вспоминал один из пострадавших в кабинете следователя. — Пришлось позвонить отцу, которому за освобождение меня от уголовной ответственности пришлось заплатить около 70 тысяч рублей. Они [обвиняемые] ходили со мной к банкомату и снимали деньги».



Именно эти показания потерпевшего судья положил в основу обвинительного приговора по двум эпизодам похищения и разбоя, объяснив, что они более полные и обоснованные. Показания того же человека с судебного допроса Шемуранов отверг, назвав их «попыткой смягчить и улучшить положение подсудимых».

Кроме того, суд отверг попытку защиты признать незаконной выемку в арендованном Ахметзяновым гараже и изъятые там вещдоки, в том числе — два пистолета, две рации «Граф», маски-балаклавы и разгрузочные жилеты. Однако посчитал недоказанным использование оружие по последним эпизодам дела и переквалифицировал обвинение в разбое на грабеж.

Также в приговоре прозвучало, что «судом проверены доводы подсудимых о применении к ним недозволенных методов следствия», и, по результатам допроса сотрудника полиции Камалова и еще ряда свидетелей, подтверждение не получено. Поэтому признания подсудимых Малямова, Ахметзянова, Ахмедзянова и Колесникова на предварительном следствии суд считает полными и достоверными, отмечая, что они давались неоднократно и в присутствии адвоката. Речь идет и о показаниях предполагаемого лидера бригады Малямова, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Расторгли его уже в суде, когда бригадир отказался от части признаний в пяти похищениях, двух вымогательствах и пяти разбоях.

В текст итогового решения вошли и показания обвиняемого экс-контрактника Росгвардии Артема Колесникова, как его начальство, узнав о привлечении сотрудника к ответственности, предложило «уволиться задним числом».

«Малямовцев» обвиняли в 14 преступлениях. Напомним несколько из них:



Похищение наркозависимого наследника с разбоем и вымогательством на 220 тысяч. По версии обвинения, фигуранты узнали о получении одним из наркоманов денежного наследства в 900 тысяч и решили под видом продажных полицейских получить выкуп за его свободу. В июне 2020-го напали в форме у лаишевского СНТ «Гвоздика», напугали, посадили в авто и увезли в лесопосадку, угрожали «предметом, похожим на пистолет», требуя 120 тысяч рублей. Когда согласился, отправились к нему домой за банковской картой, затем довезли похищенного до банкомата и, получив вышеназванную сумму, отпустили. Но уже через два дня, как считают силовики, Малямов лично звонил тому же освобожденному и требовал еще 100 тысяч рублей за то, чтобы «не фиксировать в протоколах факт покупки наркотиков» этим фигурантом. Наследник подключил сестру, та перевела деньги на карту предполагаемого лидера ОПГ.

По версии обвинения, фигуранты узнали о получении одним из наркоманов денежного наследства в 900 тысяч и решили под видом продажных полицейских получить выкуп за его свободу. В июне 2020-го напали в форме у лаишевского СНТ «Гвоздика», напугали, посадили в авто и увезли в лесопосадку, угрожали «предметом, похожим на пистолет», требуя 120 тысяч рублей. Когда согласился, отправились к нему домой за банковской картой, затем довезли похищенного до банкомата и, получив вышеназванную сумму, отпустили. Но уже через два дня, как считают силовики, Малямов лично звонил тому же освобожденному и требовал еще 100 тысяч рублей за то, чтобы «не фиксировать в протоколах факт покупки наркотиков» этим фигурантом. Наследник подключил сестру, та перевела деньги на карту предполагаемого лидера ОПГ. Смерть от передозировки закончилась похищением и вымогательством пропавших у покойника 19 тысяч. В мае 2019-го компания отмечала освобождение своего кореша по кличке Воркута в гостях у общего знакомого — ныне потерпевшего. На вечеринке кореш умер от передозировки наркотиков. А позже его вдова обнаружила — с его карты уже после смерти сняли 19 тысяч рублей. Как полагали в СК, Малямов в сговоре с неустановленными лицами наехал на хозяина дома, обвинив его в краже. Мужчина все отрицал, но его избили металлическими прутами и палками, запихнули в машину и вывезли в лесопосадку у села Никольское Лаишевского района, а там практически склоняли к суициду. Когда он уже решился на крайний шаг, сказали — это была шутка и потребовали вернуть деньги. Он принес 19 тысяч на следующий день, на следствии Малямов сообщал — 18 тысяч передал вдове.

Ирина Плотникова