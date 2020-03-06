В Казани экс-подполковника ФСКН приговорили к 7 годам за организацию наркопроизводства

Фото: "Реальное время"

Сегодня Верховный суд Татарстана завершил рассмотрение секретного дела экс-начальника оперативной службы Госнаркоконтроля Татарстана Юрия Казакулова. Он признан виновным в организации подпольной нарколаборатории в Набережных Челнах и превышении должностных полномочий, лишен офицерского звания и наказан 7 годами колонии строгого режима, передает из суда журналист «Реального времени».



Пособником Казакулова в этих преступлениях признали казанца Рустема Фатыхова. Он наказан 9 годами колонии. Приговор вынесен с учетом неотбытой части наказания по первому делу Казакулова — Фатыхова: в 2018-м Верховный суд РТ признал их виновными в истории подброса 10 кг героина на Вьетнамский рынок Казани с последующей «имитацией изъятия» оперативниками ФСКН. Спецоперация проводилась в 2011 году.

Наказание могло быть жестче, однако суд посчитал необходимым переквалифицировать действия Казакулова с части 3 на часть 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий), после чего применил срок давности и освободил осужденного от наказания за это преступление. В свою очередь, Фатыхова освободили от наказания за пособничество.

В прениях гособвинитель Андрей Кропотов запрашивал для отставного подполковника 11 лет колонии строгого режима, а для Фатыхова — 9,5 года.

В новом деле фигурировали произведенные на челнинской квартире 116 кг спайса, оцененные в 2012-м в миллион долларов. Эту сумму сам подполковник Казакулов называл в интервью Первому каналу.

Вину оба фигуранта на старте не признавали, той же позиции придерживались в прениях, однако потом поменяли позицию и после возобновления судебного следствия дали формальные показания о признании вины. В итоге прения пришлось проводить повторно.

После оглашения приговора адвокат Казакулова Александр Коган сообщил, что приговором удовлетворен.

Подробно об этой истории «Реальное время» рассказывало на старте процесса.