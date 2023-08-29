В свидетелях — полиция и прокуроры: на чем строится обвинение бывшего куратора Следкома

Казанский суд изолировал сына прокурора Нижнекамска, компромат против него тоже нашли в телефоне

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Полученный на 39-летие айфон конфисковали как доказательство взятки. Уволенный из прокуратуры куратор следствия Алий Купов «переехал» в СИЗО. Следком и ФСБ проверяют его на причастность к другим должностным преступлениям. Обвиняемый в получении взятки мобильником намерен добиваться иной квалификации и обещает сотрудничать, а не мешать бывшим коллегам. Детали резонансного ареста экс-прокурора с 16-летним стажем — в репортаже «Реального времени».

Взятка ко Дню рождения и две арестованные дамы



Назначенное на 16 часов заседание суда по мере пресечения Купову задержалось на полтора часа. Все это время обвиняемый в получении взятки провел без наручников, но в сопровождении конвоиров ФСБ и своего адвоката. На входе в зал суда нацепил медицинскую маску и устроился на скамейке подсудимых. Однако позже, по распоряжению состава суда, конвойные переместили его в стеклянный «аквариум».

Суду Алий Купов представился временно безработным отцом троих детей. Комментировать журналистам позицию защиты он и его адвокат Альбина Милина сегодня отказались. На заседании требовали удаления журналистов.

Окончательная квалификация моим деяниям не дана, ведется следствия, сообщил обвиняемый экс-начальник отдела прокуратуры РТ realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

«При обсуждении ходатайства и материалов могут быть затронуты персональные данные. Окончательная квалификация моим деяниям не дана, ведется следствие», сообщил экс-начальник прокурорского отдела по надзору за расследованием дел органами Следкома по РТ, усомнившись в том, что информация из суда будет изложена корректно. Адвокат поделилась предположением: «Возможно, будет затронута и личная жизнь моего подзащитного. Полагаю, присутствие прессы преждевременно».

Старший следователь 2-го отдела Следкома по РТ Ленар Сабиров и представитель прокуратуры РТ Алексей Крутиков против гласности возражать не стали. Председательствующая по делу судья Юлия Конышева разрешила в процессе фото и видеосъемку.

Представитель СК ходатайствовал о заключении Купова в СИЗО до 26 октября. Несмотря на задержание всего лишь сутки назад, ему уже успели предъявить обвинение в получении взятки за совершение незаконных действий (ч.3 ст. 290 УК РФ). Данный состав может потянуть на реальный срок от 3 до 8 лет.

Следователь проинформировал суд, что обвиняемый экс-прокурор вину не признал. realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Купов обвиняется в получении через Покровскую от Сукиасян взятки в виде мобильного телефона марки «айфон» стоимостью 110 тысяч рублей — за способствование в возврате работниками следствия отдела полиции «Вишневский» телефонов Сукиасян, которые были изъяты и имели значение для раскрытия уголовных дел, — изложил версию следствия майор Сабиров. И добавил, что те дела были возбуждены полицейскими по фактам покушений на наркосбыт и в данный момент владелица мобильников, уроженка Армении, находится под стражей по обвинению в этих преступлениях.



В деле Купова та же дама имеет статус взяткодателя. По данным источников «Реального времени», ее телефоны были весьма важными уликами, поскольку содержали компромат о целой серии сделок в сфере незаконного оборота запрещенных средств. Посредницей между предполагаемой сбытчицей и прокурором сотрудники СК и ФСБ считают близкую знакомую последнего Евгению Покровскую. Якобы именно она сначала попросила Купова о помощи и выставила своей знакомой Сукиасян требование о вознаграждении «телефончиком за телефоны» — к дню рождения Купова. В мае 2023-го он отмечал 39-летие.

Покровскую арестовали за день до Купова. Ее обвиняют в посредничестве взятке и организации проституции.

В свидетелях — два следователя и зампрокурора района

Следователь проинформировал суд, что обвиняемый экс-прокурор вину не признал: «Сказал — мобильный получил в качестве подарка от Покровской... Никаких благодарностей за содействие в возврате мобильных телефонов не получал и никаких благодарностей от Сукиасян тоже не предполагалось».

Далее представитель СК сообщил, на чем строится обвинение против бывшего куратора следствия. В первую очередь, назвал переписку между Покровской и Куповым в телефоне дамы, где «Покровская благодарит его за оказанную помощь в решении проблемы». Далее прозвучала ссылка на показания той самой обвиняемой в покушении на наркосбыт.

Показания по делу дали два полицейских следователя и зампрокурора Вахитовского района Казани. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Важными свидетелями обвинения стали и силовики — зампрокурора Вахитовского района Ильнур Муртазин и его подчиненные, которые осуществляют непосредственный надзор за следствием по уголовным делам отдела полиции «Вишневский».

Также показания по делу дали два полицейских следователя. А еще базу доказательств пополнили рассекреченные материалы оперативной разработки, которую вели сотрудники УФСБ по Татарстану.

Данных о том, что компромат нашелся и в том самом «айфоне», в суде не прозвучало. Этот мобильник изъят в качестве предмета взятки.

Применение более мягкой меры пресечения невозможно, Купов может скрыться от следствия и суда, — заявил суду Ленар Сабиров, добавив, что по адресу регистрации тот не проживает с середины августа...

«Используя авторитет сотрудника прокуратуры, может оказать давление на свидетелей — склонить к изменению показаний, в том числе — свидетелей-сотрудников прокуратуры Вахитовского района», продолжил следователь и напомнил суду — в надзорном ведомстве Купов служил с 2007 года (до увольнения по отрицательным мотивам в августе 2023-го — ред.), с марта 2021-го был начальником отдела уголовно-судебного управления, а значит — «может использовать знания по тактике и методике расследования» во вред бывшим коллегам.

В финале своей речи представитель СК сделал заявление о том, что дело Купова может вырасти в объеме: «Проверяется его причастность к иным должностным преступлениям».

Купов о загранпаспорте, здоровье и детях

Комментировать обвинения по существу дела задержанный экс-прокурор сегодня не стал. Но просил ограничиться домашним арестом и уверял — мешать следствию не намерен.

— Скрываться не планирую. За территорию РФ выехать не могу — загранпаспорта нет. С начала служебной проверки у меня есть адвокат, и ни с кем из участников я не контактирую — не встречаюсь, не созваниваюсь. Не планировал и не планирую оказывать ни на кого давление, препятствовать органам расследования… Планирую сотрудничать и давать показания, изложил свои намерения Алий Купов.

В понедельник Купов сам явился в СК на допрос, с которого отправился уже не домой, а в изолятор временного содержания. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Далее он просил суд не забывать о трех малолетних детях. «Я — единственный кормилец в семье, супруга моя не работает... Я хотел бы закончить лечение, если суд сочтет возможным избрать более мягкую меру пресечения». О матери в ранге прокурора Нижнекамска, на карьеру которой вся эта история тоже может повлиять, обвиняемый сын в суде не говорил.

На заседании по ходатайству адвоката Альбины Милиной приобщили не закрытый больничный обвиняемого, выданный неделю назад до 29 августа. Диагноз озвучивать не стали, однако по словам защитницы, речь идет о проблемах с сердцем и сосудами и отсутствие должного лечения чревато серьезными последствиями. К слову, свое «временное отсутствие» по месту жительства жены с тремя детьми Купов сегодня объяснил не желанием скрыться от силовиков, а удобством лечения: «Я рядом находился с медучреждением. Там — дневной стационар. Всегда на звонки следователя отвечал...»

Бывший коллега Купова сегодня полностью поддержал ходатайство СК. realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным источников «Реального времени», это временное отсутствие сорвало планы силовиков по задержанию Купова в минувшие выходные. Но в понедельник он сам явился в СК на допрос, с которого отправился уже не домой, а в изолятор временного содержания.

Бывший коллега Купова сегодня полностью поддержал ходатайство СК, версию о совершении коррупционного преступления и предположения о возможном уничтожении еще не собранных доказательств. По доводам обвиняемого Алексей Крутиков прошелся так: «Участия в воспитании своих детей не принимает. Указанные в справках диагнозы не входят в перечень правительства РФ о заболеваниях, препятствующих содержанию в СИЗО. Более того, больничный открыт непосредственно перед его задержанием — как полагаем, для избежания более тяжкой меры пресечения».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Слова о пробелах в воспитании детей возмутили адвоката. «Ничем не подтверждены. Прокуратура что-то голословно говорит, чтобы очернить человека еще больше», — заявила Альбина Милина. Она просила учесть — ее клиент является заслуженным человеком, имеет государственные награды.

«Он дает последовательные показания, но в угоду следствию не может сказать: «Да, я виноват, потому что следствию так хочется». Но это совершенно не значит, что он может скрыться», — комментирует ситуацию защитник. По ее мнению, высшее юридическое образование и солидный опыт работы в прокуратуре не могут быть отягчающим обстоятельством. «Часть свидетелей и так находятся в изоляторе, повлиять на них он и так не сможет», добавила она и отвергла предположения о намерении Купова скрыться и уничтожить доказательства.

Впрочем, доводы защиты суд не убедили. Ходатайство СК было удовлетворено. Защита намерена обжаловать решение об аресте.