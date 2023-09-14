В Татарстане собрали 3,7 млн тонн зерновых

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции

В Татарстане в 2023 году аграрии собрали 3,7 млн тонн зерновых. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов, оглашая ежегодное послание Государственному совету РТ о внутреннем и внешнем положении региона.

Он заверил, что собранный в этом году на территории Татарстана урожай зерна и овощей вызволит обеспечить жителей республики продукцией.

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Татьяна Демина