Объем гуманитарной помощи от Татарстана превысил 4 тысячи тонн

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции

Объем гуманитарной помощи превысил 4 тысячи тонн. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов, оглашая ежегодное послание Государственному совету РТ о внутреннем и внешнем положении региона.



Он поблагодарил глав предприятий, городов и районов Татарстана, которые присоединяются к оказанию помощи в зоне специальной военной операции и подшефным республики городам. Отметил Рустам Минниханов и вклад жителей республики.

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Татьяна Демина