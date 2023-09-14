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Ежегодное послание Рустама Минниханова Госсовету Татарстана / «Реальное время Live»

09:50, 14.09.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Ежегодное послание Рустама Минниханова Госсовету Татарстана / «Реальное время Live»
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня, 14 сентября, прошло ежегодное послание раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному совету республики. Так, он объявил 2024-й в Татарстане Годом научно-технологического развития и поручил создать в казанском парке Победы мемориальную зону, посвященную спецоперации. В большом концертном зале им. Салиха Сайдашева в Казани собралось все руководство Татарстана и люди, внесшие значительный вклад в его развитие. После послания состоится 47-е заседание Госсовета, которое запланировано на 12.00. В этот день депутаты намерены рассмотреть 18 вопросов, в их числе 12 проектов республиканских законов и один федеральный законопроект. Смотрите рестрим прямой трансляции послания на телеканале ТНВ в аккаунтах «Реального времени» в RUTUBE, «ВКонтакте» и YouTube.

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