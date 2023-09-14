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Рустам Минниханов: стратегическая задача — соединить М-7 и М-5 дорогами первой категории

10:58, 14.09.2023
Рустам Минниханов: стратегическая задача — соединить М-7 и М-5 дорогами первой категории
Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал стратегической задачей соединение федеральных трасс М-7 и М-5 дорогами первой категории. Об этом он заявил, оглашая ежегодное послание Государственному совету РТ о внутреннем и внешнем положении региона.

— Стратегическая задача — соединить трассы М-7 и М-5 дорогами первой категории, — сказал он.

Рустам Минниханов также напомнил, что в этом году введут в эксплуатацию трассу М-12. Благодаря ей время в пути от Москвы от Казани сократится в два раза, до 6,5 часа.

Смотрите рестрим прямой трансляции послания на телеканале ТНВ в аккаунтах «Реального времени» в RUTUBE, «ВКонтакте» и YouTube. Главные тезисы, озвученные раисом Татарстана, — в ленте новостей интернет-газеты.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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