Рустам Минниханов: стратегическая задача — соединить М-7 и М-5 дорогами первой категории

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал стратегической задачей соединение федеральных трасс М-7 и М-5 дорогами первой категории. Об этом он заявил, оглашая ежегодное послание Государственному совету РТ о внутреннем и внешнем положении региона.



— Стратегическая задача — соединить трассы М-7 и М-5 дорогами первой категории, — сказал он.

Рустам Минниханов также напомнил, что в этом году введут в эксплуатацию трассу М-12. Благодаря ей время в пути от Москвы от Казани сократится в два раза, до 6,5 часа.

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Татьяна Демина