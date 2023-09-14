Рустам Минниханов поручил усилить ресурсную обеспеченность Академии наук Татарстана
Ресурсную обеспеченность Академии наук Татарстана необходимо усилить. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов, оглашая ежегодное послание Государственному совету РТ о внутреннем и внешнем положении региона.
Заняться вопросом он поручил правительству Татарстана.
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