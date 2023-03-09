Максим Новиков: «Мы делаем продукцию высочайшего качества, востребованную рынком»

Корзина продукции АО «ТАИФ-НК» насчитывает более 40 наименований. В 2023-м планируется добавить еще как минимум два

Фото: Максим Платонов

2023 год станет юбилейным для одной из самых современных и инновационных нефтеперерабатывающих компаний России: АО «ТАИФ-НК» планирует встретить свое 25-летие. За это время налажено производство широкого ассортимента продукции. О ней и пойдет речь в нашем материале.

Продукция нефтепереработки вокруг нас

И это совсем не аллегория. Достаточно просто оглянуться вокруг и понять, как много значат в жизни каждого человека огромной планеты и «горючая жидкость, представляющая собой сложную смесь углеводородов», и компании, способные переработать нефть в продукты и полупродукты, идущие для дальнейшего передела на нефтегазохимические производства.

Строительные материалы, дороги, по которым каждый день проходят миллионы машин, значительная часть элементов самой техники, включая лакокрасочные покрытия и шины, топливо для автомобилей, железнодорожного, авиационного транспорта и судов, сложнейшее научное оборудование и оснащение космических кораблей, упаковка для продуктов питания, жвачка, ткани, обувь и одежда, спортивный инвентарь, лекарственные препараты, медицинская техника и зубные и ортопедические протезы, косметика, солнечные панели и элементы аккумуляторных батарей, детские непачкающие мелки и коляски, уличная мебель и мебель для дома…

Вокруг каждого из нас множество предметов, созданных благодаря нефтепереработке, в том числе — АО «ТАИФ-НК». Фото: Максим Платонов

По факту, если хорошенько присмотреться, то, наверное, частичка труда нефтепереработчиков есть абсолютно во всем. Десятки тысяч продуктов и изделий, компонентов и составляющих создаются при помощи дополнительной обработки и комбинирования сырья, получаемого из нефти. В том числе та продукция, что получается из миллионов тонн, ежегодно перерабатываемых на трех производствах АО «ТАИФ-НК»: Нефтеперерабатывающем заводе, заводе Бензинов и Комплексе глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти.

Максим Новиков: «Спрос на продукцию нефтепереработки был, есть и остается». Фото: Александр Ильин

— Та продукция, которую мы делаем, в том числе топливо, она высокого качества и востребована рынком. Изменятся логистические цепочки — может быть, несколько изменится ценовая конъюнктура, но спрос был, есть и останется, — подчеркивает генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Журналист «Реального времени» побывал на ТАИФ-НК, ознакомился с мощностями предприятий и узнал, что уже производит, от чего отказалась и что еще планирует начать производить компания в обозримом будущем.

Четверть века назад

1997 год. Страна выходит из затяжного экономического кризиса, вызванного государственным переустройством. АО «ТАИФ» занято модернизацией, а по сути возрождением нефтегазохимических производств республики. Остро стоит вопрос загрузки производственных мощностей, а своей нефтепереработки в Татарстане по факту нет.

Построенную в 1978 году установку ЭЛОУ АВТ-7 сегодня ее создатели не узнали бы. Фото: Роман Хасаев

На тот момент был завод первичной переработки нефти — ЭЛОУ АВТ-7, построенный в составе «Нижнекамскнефтехима» еще в 1979 году, проектная мощность которого составляла 6 млн тонн в год по сырью. Но установка к тому времени была недозагружена и нуждалась в серьезной модернизации. АО «ТАИФ» взяло у нефтехимиков ЭЛОУ АВТ-7 в аренду, образовав в 1998 году в Нижнекамске нефтеперерабатывающую компанию — ЗАО «ТАИФ-НК».

Два первых продукта

Модернизация оборудования молодой компании началась практически сразу. В 1998 году установка уже была загружена полностью. Правда, глубина переработки была далека от нынешней, да и ассортимент не поражал богатством.

— Линейка продукции тогда была минимальна. Изначально все строилось для обеспечения сырьем — прямогонным бензином завода «Этилен 450» (позже «Этилен-600»). Остаточным продуктом являлся мазут, который использовался как топливо для ТЭЦ, — вспоминает о тех временах директор НПЗ АО «ТАИФ-НК» Владимир Лахомов. На предприятии он работает с 2000 года, и многие процессы по модернизации производств и освоению новой продукции происходили на его глазах и при его непосредственном участии.

Владимир Лахомов: «Вся произведенная ТАИФ-НК нафта направляется в резервуары СИБУРа». Фото: Динар Фатыхов

Для производства этилена прямогонный бензин, разумеется, не является единственно возможным сырьем. Для этого также подходят сжиженные углеводородные газы (СУГ), ШФЛУ и этан. Об этом мы уже писали не так давно. Но именно нафта во многих странах мира (и Россия не исключение) является самым востребованным сырьем для нефтехимической промышленности, где из него получают этилен, пропилен, бутадиен, бутилен, изобутилен, ацетилен, бензол, дивинил…

— Сегодня весь прямогонный бензин, который производит ЭЛОУ, плюс к нему сейчас добавились потоки КГПТО и завода Бензинов, смесевым потоком уходит в резервуары «Нижнекамскнефтехима». Там происходит его пиролиз с получением этилена и ряда иных продуктов, являющихся ценным сырьем нефтехимии, — пояснил Владимир Лахомов.

Ассортимент производимой АО «ТАИФ-НК» продукции сегодня превышает 40 наименований. Один из ключевых продуктов — прямогонный бензин. Фото: АО «ТАИФ-НК».

Именно нафта — и только она — способна дать высокоценное сырье для дальнейшего передела в достаточных объемах. Продуктовая линейка «Нижнекамскнефтехима» — основного потребителя прямогонного бензина от ТАИФ-НК — сегодня превышает 120 наименований: практически полная линейка синтетических каучуков, гликоли, пластики, полиэфиры, мономеры и поверхностно-активные вещества. Одной из целей отечественной нефтехимии является освоение полиуретановых систем (пока в России собственных производств этого полимера нет). На том же «Нижнекамскнефтехиме», куда ТАИФ-НК поставляет прямогонный бензин, есть почти все необходимое для производства метилендифенилдиизоцианатов (МДИ) и толуилендиизоцианатов (ТДИ) — ключевых компонентов для полиуретанов. Нет только лицензии на технологию.

Весь прямогонный бензин с производств АО «ТАИФ-НК» сегодня направляется в резервуары НКНХ. Фото: Роман Хасаев

А вот что касается мазута, то сегодня он как товарный продукт свои позиции практически потерял. Зато стал ценным сырьем — он отправляется на дальнейшую переработку с извлечением светлых высококачественных и высокомаржинальных нефтепродуктов.

Из цеха — в завод

По факту к сегодняшнему моменту из единственной установки ЭЛОУ АВТ-7 за четверть века вырос огромный производственный комплекс, с которым на территории России, да и за ее пределами по совокупности реализованных новаций и уникальных технологий мало что может сравниться. Сердцем компании остается Нефтеперерабатывающий завод, в котором сегодня едва ли и сами создатели той первой установки смогут распознать знакомые черты.

За четверть века из единственной установки нефтеперерабатывающее производство выросло в огромный производственный комплекс. Фото: АО «ТАИФ-НК»

— Проектировщикам пришлось хорошо постараться, чтобы установка обросла комплексом гидроочистки средних дистиллятов, установкой висбрекинга. Параллельно строилась битумная установка, расширялись товарно-сырьевые парки. Была сделана глобальная работа — из одного цеха получился огромный завод с существующим сейчас ассортиментом выпускаемых нефтепродуктов, — рассказывает директор НПЗ АО «ТАИФ-НК».

Стремление к лучшему результату — одна из характерных черт АО «ТАИФ-НК». И в чем на 100% уверен генеральный директор компании Максим Новиков, этот процесс бесконечен:

— Сколько помню, всю жизнь мы что-то строили, достигали каких-то результатов: то увеличения производительности, то расширения корзины продуктов. Естественно, вся корзина продуктов всегда была и есть высококачественная. Этапов было много, но всегда мы шли в ногу со временем. Как и сейчас, — в одном из интервью «Реальному времени» подчеркнул он.

С момента ввода в эксплуатацию в 2002 году и по сей день Комплекс гидроочистки средних дистиллятов все 20 лет модернизировался и совершенствовался. Фото: АО «ТАИФ-НК»

Процессы гидроочистки невозможны без значительных объемов водорода. Проект мощностью 16,2 тыс. тонн в год на НПЗ ТАИФ-НК ввели в эксплуатацию в 2002 году. А в 2013-м, в ходе очередной модернизации, мощность установки была доведена до более чем 19 тыс. тонн в год.

Извлекаемая в ходе гидроочистки из прямогонных керосиновой и дизельной фракций, крекированных дистиллятных фракций сера — еще один ценный продукт производства. Установка по выделению серы с узлом грануляции была введена в эксплуатацию в 2003 году. Тогда ее проектная мощность составляла 35,14 тыс. тонн в год.

— Я помню, как получили первую серу. Сделали медальку — спрессовали жидкую серу и назначили такой день — «День серы». Каждый год в этот день собирались. Осенью, в сентябре. На пикничок на природе. Играли в футбол, волейбол, — вспоминает один из ветеранов производства, начальник смены цеха №03 НПЗ Рамиль Валеев.

Рамиль Валеев: «Я помню, как получили первую серу». Фото: Максим Платонов

В 2014-м под растущие объемы производств установка прошла глубокую модернизацию и более чем в 1,5 раза нарастила мощность: до 55,113 тыс. тонн гранулированной серы в год. Сера — востребованный рынком продукт. Одно из ключевых направлений применения — агропромышленный сектор экономики: создание высокоэффективных удобрений.

Получаемый вакуумный газойль, наряду с гудроном, — сырье для дальнейшей, углубленной переработки на КГПТО. А гидроочищенная керосиновая фракция — основа для производства дизельного топлива.

В 2012 году первым в России ТАИФ-НК перешел на производство дизтоплива класса Евро-5. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

Еще в 2012 году первым в России ТАИФ-НК полностью перешел на производство дизтоплива международного класса Евро-5. Общий объем производства всех видов (летнее, межсезонное, зимнее, — прим. ред.) дизтоплива на мощностях компании — почти 3 млн тонн. Именно такие цифры были озвучены руководством компании по итогам финансово-экономической деятельности в 2022 году.

По итогам республиканского и Всероссийского конкурсов качества топливо дизельное Евро-5 зимнее стало лауреатом и того, и другого.

К слову, ТАИФ-НК на протяжении многих лет является активным участником как регионального, так и всероссийского этапа конкурсов качества. По итогам 2022-го высоких наград удостоены сразу пять видов продукции компании. Топливо дизельное Евро зимнее и бензин марки АИ- 95-К5 признаны лауреатами, еще три продукта признаны дипломантами: нафта — бензин гидрокрекинга, битумное вяжущее марки PG70-34 и топливо для реактивных двигателей марки РТ. А компания в целом была удостоена высшей награды Всероссийского конкурса «100 лучших товаров» — приза «Лидер качества».

По итогам 2022 года АО «ТАИФ-НК» стало обладателем самой престижной награды Всероссийского конкурса «100 лучших товаров» — приза «Лидер качества». Фото: АО «ТАИФ-НК».

— В том, что наше дизельное топливо стало лауреатом в конкурсе качества, нет ничего необычного. На ТАИФ-НК и дизельное топливо Евро зимнее и все другие виды из широкой линейки нашей продукции производятся в строгом соответствии со всеми требованиями ГОСТа, технологий и т.д. То есть произвести товар лучшего качества, чем это прописано в требованиях, мы можем, а вот хуже — нет. И в этом главный козырь компаний, дорожащих своей репутацией: на любой брендированной автозаправке (и наших, и конкурентов) продается топливо, выпущенное только по ГОСТу. Потому, если хотите качества, добро пожаловать на автозаправки крупных производителей, гарантирующих качество, наши в том числе, — уверен директор НПЗ АО «ТАИФ-НК» Владимир Лахомов.

Топливо дизельное зимнее Евро-5 от ТАИФ-НК стало лауреатом Всероссийского конкурса качества «100 лучших товаров России». Фото: Максим Платонов

— Топливо дизельное зимнее не просто пользуется огромным спросом. Его разбирают буквально «с колес». На уровне правительства идут даже не рекомендации, а требования: не снижать выработку зимнего топлива и при этом максимально его реализовывать на внутреннем рынке, не отправляя на экспорт, — в интервью журналисту «Реального времени» сообщил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

— То топливо, что мы выпускаем, по ГОСТу требует таких показателей, как температура помутнения -22°C (у нас минус 24—25°C) и предельная температура фильтруемости: основной показатель низкотемпературного топлива по ГОСТу — минус 32°C, а топливо ТАИФ-НК в среднем имеет предельную температуру фильтруемости минус 44—46°C. То есть если у вас потенциально возникнет желание съездить на вашей машине на топливе от ТАИФ-НК в Арктику, то наше топливо позволит это сделать, — дополнил руководство главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

Казалось бы, что еще можно усовершенствовать в том, что и без того практически идеально? Да и как можно расширить саму линейку дизельного топлива, если летнее, межсезонное и зимнее уже охватывают условия эксплуатации в любых погодных условиях? Оказывается, можно!

Арктическое дизельное смесевое топливо с пакетом специальных присадок. Оно способно работать в еще более суровых условиях.

Максим Новиков: «Арктическое топливо — продукт, который реально готов к промышленному производству». Фото: Динар Фатыхов

— Речь идет не о получении продукта лабораторным путем, а реальной опытной партии, которая будет реализована, а мы сможем понять: стоит ли нам ставить этот продукт на промышленный уровень. На сегодняшний момент цена арктического не сильно отличается от стоимости дизтоплива зимнего. Но, естественно, под арктическое топливо нужна будет своя цепочка производственного оборудования, которую либо придется изымать из действующих схем, либо строить новую. Специфика продукта такова, что интерес к нему не постоянен. Если будет востребованность и хорошая цена, то, конечно, будем делать, — отметил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Но и это еще не все. Оказалось, что можно еще повысить рабочие и экологические показатели.

В 2021 году дизельное топливо АО «ТАИФ-НК» Euro-6 стало лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Фото: Максим Платонов, realnoevremya.ru

— Мы выпустили свои собственные технические условия на основании действующего ГОСТа, но с более жесткими требованиями по показателям содержания в топливе серы, оно было снижено в два раза — с 10 ppm до 5 (для информации: ppm — на латыни: pro pro mille, или одна миллионная доля, то есть 1 ppm — это 1 мг/кг серы в продукте, — прим. ред.). По содержанию влаги — снижение с 200 ppm до 100. Также были улучшены такие показатели, как содержание полициклической ароматики, окислительная стабильность, температура вспышки. Все это в совокупности позволило ТАИФ-НК получить топливо более экологичное, более эксплуатационно качественное, надежное для двигателя внутреннего сгорания, значительно превосходящее требования текущего ГОСТа, — рассказал о том, что собой представляет новое дизтопливо, Алексей Храмов.

В списке продукции, производимой АО «ТАИФ-НК», также ряд наименований авиационных и ракетных топлив. Фото: АО «ТАИФ-НК»

По его словам, пока продукт, созданный на КГПТО, немного опережает свое время, но это сигнал потребителям: компания готова обеспечить производство и поставку, как только продукт будет востребован рынком. К слову, новинка не осталась незамеченной и на федеральном уровне. Дизельное топливо TAIF-NK Euro-6, межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 по итогам 2021 года стало лауреатом одного из самых престижных конкурсов качества в стране — «100 лучших товаров России».

Реактор окисления — сердце производства битумов. Фото: АО «ТАИФ-НК»

К слову, о битумах. Построенная в 2007 году установка способна в год производить почти 140 тыс. тонн окисленных дорожных, кровельных и строительных битумов. Несмотря на то, что этот продукт не самый экономически выгодный, а гудрон вполне мог превратиться в нафту, керосины, бензин, реактивное топливо и иные высокомаржинальные продукты на КГПТО, ТАИФ-НК его производил, производит и будет производить.

Почему? Ответ прост и лежит на поверхности: активно растущей экономике Татарстана не обойтись без высококачественных строительных и кровельных материалов, без логистических артерий — многочисленных дорог, трасс и магистралей. А это значит, что республике нужны десятки тысяч тонн самых разных битумов. Более того, компания готова создавать новые смеси под конкретные, часто уникальные задачи. Возможности для этого есть.

Марат Идрисов: «Возможности для создания новых смесей под конкретные, часто уникальные задачи у нас есть». Фото: Роман Хасаев

— Мы всегда расширяем ассортимент нашей битумной продукции в соответствии с требованиями новых ГОСТов с учетом требований наших потребителей, поэтому можно сказать, что инициаторами разработки новых марок битумов у нас являются потребители. Бывают случаи, когда потребителям, а есть и отечественные, и зарубежные, нужен битум со специфическими, отличными от стандартных требований ГОСТа физико-химическими свойствами. А мы на основании того опыта, что у нас уже есть, проводим лабораторные испытания на базе центральной заводской лаборатории НПЗ ТАИФ-НК и потом уже, когда убеждаемся в стабильности режимов, которые показывают лабораторные испытания, переносим производство на промышленную установку, — в интервью журналисту «Реального времени» пояснил заместитель начальника управления по нефтехимии и нефтепереработке АО «ТАИФ» Марат Идрисов. Кандидат технических наук как раз специализируется на теме битумных материалов, он приложил опыт и знания к большинству рецептур тех марок, что выпускаются заводом сегодня. А их в промышленных объемах производится более десятка.

Секрет качества продукта и приобретения каждой маркой своих, особых, требуемых под те или иные условия эксплуатации, свойств кроется в деталях: составе гудрона, пропорциях смешивания, периоде окисления, давлении и температуре, а также времени выдерживания смеси в особых для каждой марки битума условиях.

Круглосуточно под наливной эстакадой производства битумов НПЗ АО «ТАИФ-НК» настоящее столпотворение. Фото: Роман Хасаев

Готовый продукт на территории предприятия не задерживается: отгрузка битумов производится через наливную эстакаду в автомобильный и железнодорожный транспорт.

— Практически весь объем реализации произведенных нами битумов сегодня осуществляется на внутренний рынок. И основной рынок сбыта — это Республика Татарстан. Наши ключевые компании-покупатели — это «Алексеевскдорстрой» и «Татавтодор». Впрочем, реализацию своей продукции мы осуществляем не только в адрес конечных предприятий. Поучаствовать в организованных торгах может любая компания. Это либо электронная площадка ONLINECONTRACT, либо АО «СПБ МТСБ» — Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. По сути, наша продукция доступна всем покупателям, — пояснил Аскар Сультеев, начальник управления по коммерции АО «ТАИФ-НК».

Производство ПБВ расположено рядом с накопительными кубами основного производства. Фото: Роман Хасаев

В 2015 году на битумном производстве НПЗ ТАИФ-НК была внедрена еще одна технология: получение ПБВ — полимерно-битумных вяжущих — битумов, в состав которых при определенных температурах, давлении, перемешивании вводится некоторая доля специальных полимеров. Доведенная до однородного состояния масса приобретает уникальные характеристики, в первую очередь упругую деформацию, то есть способность возвращать себе изначальную форму. Что это значит? Дорога сама избавляется от образования колеи, успешнее противостоит циклам перехода через «0», снижается опасность трещин.

К слову, и этот продукт, как и практически каждый из производимых на ТАИФ-НК, — лауреат конкурса качества.

Также на мощностях НПЗ с 2007 года производится топливо для реактивных двигателей марки РТ и топливо для газотурбинных авиационных двигателей марки Jet A-1. В 2015-м нефтеперерабатывающий завод получил все необходимые разрешительные документы для начала коммерческого производства новой марки топлива для реактивных авиационных двигателей ТС-1, предназначенной для гражданских воздушных судов.

Татарстанский бензин: отсчет с 2005 года

Невероятно, но факт: само понятие «татарстанский бензин» появилось лишь в 2005 году благодаря ТАИФ-НК и ТАИФу. До того момента обладающая богатейшими запасами нефтяного сырья и почти неограниченными промышленными возможностями республика закупала автомобильное топливо в других регионах.

Рыночная экономика — сложная штука. Казалось бы, технология производства бензинов известна давно. Причем не одна. Однако, когда специалистами Группы началось изучение лучших мировых практик, обладатели лицензий запросили такие суммы, что на них можно было бы возвести не один, а два, а то и три предприятия. В итоге проектирование блока гидроочистки бензина каталитического крекинга, а также разработку рецептур и технологии получения товарных бензинов марок «Нормаль-80», «Регуляр-92», «Премиум-95», а также разработку технологии реакторного блока, фракционирования продуктов реакции и очистки технологического конденсата было решено поручить отечественным исполнителям. В 2003 году был дан старт реализации проекта, а уже в 2005-м завод дал первую продукцию.

История татарстанского бензина началась в 2005 году с открытием первого в республике производства на АО «ТАИФ-НК». Фото: Роман Хасаев

— Это уникальное производство. Во-первых, это единственная в России и, соответственно, в мире установка каталитического крекинга, построенная по российской технологии от российского проектировщика — ВНИИП НП. Она была построена в 2005 году, успешно введена в эксплуатацию и в настоящий момент работает на максимальных нагрузках с получением бензина, газов сжиженных, широкой линейки компонентов автобензинов, сырья для производства дизельного топлива на НПЗ, — отмечает главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

Практически без паузы в мае 2005-го стартовало строительство второго производства завода Бензинов — установки по переработке газового конденсата мощностью по сырью в 1 млн тонн. И тоже по отечественной технологии. Спустя чуть больше года и это производство дало продукцию.

Дальше череда модернизаций, направленных на повышение качества выпускаемой продукции. В 2006-м завод производит бензины класса Евро-2, в 2007-м вся линейка продукции — уже Евро-4, в конце 2015-го, опережая сроки, определенные федеральными требованиями, завод Бензинов «ТАИФ-НК» полностью перешел на производство автомобильного топлива стандарта Euro-5. Сегодня в год производится более полумиллиона тонн автомобильных бензинов марок 92 и 95.

В конце 2015 года «ТАИФ-НК» полностью перешел на производство автомобильного топлива стандарта Euro-5. Фото: Максим Платонов

В январе 2009 года на первом производстве Завода бензинов состоялось важное событие: ввод в эксплуатацию установки этерификации. ТАИФ-НК наладил собственное производство высокооктановых компонентов товарных бензинов — до 24,8 тыс. тонн в год МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир) из изобутилена и до 152,8 тыс. тонн в год ТАМЭ (метил-трет-амиловый эфир) из изоамиленов, позволяющих повысить рабочие характеристики моторных топлив.

Продукция завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» неоднократно признавалась лучшей. Свидетельство тому — многочисленные дипломы республиканских и федеральных конкурсов качества. Значительная часть наград досталась самому массовому продукту производства — автомобильным бензинам. Коллектив и руководство ТАИФ-НК заслуженно гордятся достижениями, и вся галерея наград представлена на сайте компании.

Ильсур Самигуллин: «Автомобильное топливо от ТАИФ-НК продлевает рабочий ресурс двигателя машины». Фото: Максим Платонов

Как признался в одном из интервью «Реальному времени» директор завода Бензинов Ильсур Самигуллин, он сам фанат собственной продукции. И для этого, как у автомобилиста с солидным стажем, у него есть причины:

— Наверняка многие автовладельцы на АЗС некоторых других производителей обращали внимание на подписи на колонках с 92-м или 95-м бензином: «топливо содержит такие-то добавки для промывки двигателя от нагара». С нашим бензином этого делать не нужно, так как он нагара не образует. Вообще. Отсюда выгода: длительное использование бензина от ТАИФ-НК продлевает рабочий ресурс автомобиля в целом. При использовании другого бензина на протяжении 5—10 лет из-за нагара машина все равно потребует дорогостоящего обслуживания. На нашем бензине такого не происходит. Я и сам использую именно наш бензин. Всегда нужно смотреть хотя бы на несколько шагов вперед.

В числе других продуктов, уже производимых на мощностях завода Бензинов, — дизельная фракция летняя, прямогонный бензин, пропан-пропиленовая фракция, бутан-бутиленовая фракция, сухой газ, керосин технический, мазут. В компании также поделились планами на обозримое будущее. В частности, речь идет о начале промышленного производства брендированных видов автомобильных бензинов.

Завод бензинов АО «ТАИФ-НК» ожидает дальнейшее расширение производственных возможностей и освоение новых видов продукции. Фото: Роман Хасаев

— Мы рассмотрели несколько вариантов брендирующих добавок и провели исследования в НИИ по влиянию этих добавок на автобензин. Та добавка, которая была нами выбрана, существенно улучшает характеристики именно нашего бензина — примерно на 7% снижается расход топлива, увеличивается КПД двигателя, снижается дымность выхлопа — то есть растут экологические характеристики. Мы ожидаем, что продукт будет востребован, — сообщил в интервью «Реальному времени» главный технолог АО «ТАИФ-НК» Алексей Тайманов.

Сделано на КГПТО

Ввод в эксплуатацию Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти (гудрона и вакуумного газойля, в объеме 3,6 млн тонн в год) по технологии VCC серьезно повысил возможности компании.

Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти АО «ТАИФ-НК» способен в год освоить по сырью до 3,6 млн тонн гудрона и вакуумного газойля. Фото: Роман Хасаев

— Процесс комбинированного термо- и гидрокрекинга гудрона (VCC, или Veba Combi Cracking), реализованный на КГПТО, — это вершина технологического развития процессов сверхглубокой переработки нефти в мире, — уверен главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов. ­— Данный процесс сочетает в себе все существующие на настоящий момент в нефтепереработке технические решения: первичную перегонку, термический крекинг и замедленное коксование, каталитический крекинг в псевдоожиженном слое, гидрокрекинг. На первой стадии в суспензионных реакторах перерабатывается гудрон при температуре более 450 °C и давлении водорода до 200 атмосфер. Для адсорбции металлов и коксующихся компонентов сырья используется специализированная добавка — активированный лигнит, а сам процесс проходит в суспензионной, постоянно движущейся среде. Конверсия гудрона в светлые, качественные и готовые к применению нефтепродукты составляет от 90%, и это уникальный результат. Затем продукты суспензионных реакторов на лицензионных сепараторах отделяются от угольной добавки, адсорбировавшей металлы и предшественники кокса, являющиеся каталитическими ядами. Продукты реакции смешиваются с нагретым вакуумным газойлем и поступают на вторую стадию классического гидрокрекинга со стационарным слоем катализатора. Такая комбинация термо- и гидрокрекинга позволяет удалять каталитические яды до подачи сырья на слой катализатора второй ступени. Так мы исключаем недостаток процесса гидрокрекинга с его стационарными слоями катализаторов. На выходе мы получаем конверсию более 95%, — рассказал о технологии журналисту Алексей Храмов.

Алексей Храмов: «Перерабатывая худшее сырье, КГПТО производит продукцию лучшего качества». Фото: Роман Хасаев

Еще более уникальным является то, что по факту из низкомаржинальных, высокосернистых продуктов, таких как гудрон и вакуумный газойль, получаются не просто дизельное топливо, нафта и авиационное топливо, но еще и продукты с особыми рабочими характеристиками. Именно это позволило компании освоить производство дизтоплива класса Евро-6. Свои тонкости есть и с нафтой, отмечает Алексей Храмов.

— Та нафта, которую мы получаем на КГПТО, она немного отличается, и я считаю, что в лучшую сторону, по качеству от прямогонного бензина. Во-первых, это глубоко гидроочищенная нафта, в ней серы 5 ППМ, и там есть интересные моменты именно по групповому составу углеводородов, и по мере того, как мы увеличиваем перерабатываемость гудронов, мы видим, что групповой состав нафты КГПТО меняется именно в пользу тех компонентов, тех групп углеводородов, которые химики считают наиболее востребованными.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Фото: Роман Хасаев

В планах налаживание переработки и тяжелых остатков перегонки тяжелых остатков, то есть того, что остается после завершения цикла прохода сырья через КГПТО, по факту с полным извлечением светлых нефтепродуктов. Речь идет о начале производства двух новых продуктов, каждый из которых уже вызвал заинтересованность у отечественных металлургов.

Но о том, что именно, когда и в каких объемах будет производиться, мы расскажем в одном из следующих материалов.