Минсельхоз Татарстана: в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 97% озимых

Подкормку озимых и многолетних трав провели на территории 680 тыс. га — 82% площадей

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане из 485 тыс. га озимых культур подавляющее большинство — 97% — находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил на совещании в Доме правительства республики министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

По его словам, подкормку озимых и многолетних трав провели на территории 680 тыс. га, то есть на 82% площадей. Кроме того, специалисты осуществили боронование посевов и зяби (рыхление почвы боронами для защиты от пересыхания, — прим. ред.) на площади более 1,4 млн га. Это 59% от предстоящих объемов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Согласно данным Гидрометцентра республики, недостаток влаги на отобранных участках практически не наблюдается. Средний ее объем в метровом слое почвы составляет 176 мм, пахотном — 40 мм. Необходимо в сжатые сроки завершить закрытие влаги на полях.

Напомним, засуха и активность грызунов представляют серьезную угрозу для будущего урожая в Татарстане. По оценкам специалистов, мыши могут уничтожить от 30 до 70% урожая озимых зерновых.



Галия Гарифуллина