На автоматизацию предприятий АПК Татарстана с применением ИИ направили 250 млн рублей
Исполнитель создаст систему определения хромоты у молочного поголовья КРС и систему для определения надоев молока
На комплексную автоматизацию предприятий АПК Татарстана с применением искусственного интеллекта (ИИ) направили 250 млн рублей. Заказчиком выступает Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.
Согласно тендеру, опубликованному на сайте госзакупок, исполнителю предстоит внедрить на сельскохозяйственные предприятия Татарстана:
- систему определения хромоты у молочного поголовья КРС на базе искусственного интеллекта;
- систему, контролирующую регламент доения на базе искусственного интеллекта;
- систему для определения надоев молока коров при привязном содержании.
Подрядчик займется подготовкой к внедрению систем, самим их внедрением, подготовкой инфраструктуры объекта автоматизации, установкой и настройкой ПО, сбором данных и обучением ИИ, тестированием и обучением пользователей. Работы должны быть завершены к 11 июля.
Напомним, власти Татарстана усилят меры поддержки малых форм хозяйствования (ЛПХ и фермерских хозяйств) с целью стимулирования роста производства сельскохозяйственной продукции. Решение принято на фоне сокращения поголовья скота в личных подсобных хозяйствах, несмотря на общий рост объемов производства в данном секторе.
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