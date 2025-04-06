На автоматизацию предприятий АПК Татарстана с применением ИИ направили 250 млн рублей

Исполнитель создаст систему определения хромоты у молочного поголовья КРС и систему для определения надоев молока

Фото: Максим Платонов

На комплексную автоматизацию предприятий АПК Татарстана с применением искусственного интеллекта (ИИ) направили 250 млн рублей. Заказчиком выступает Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

Согласно тендеру, опубликованному на сайте госзакупок, исполнителю предстоит внедрить на сельскохозяйственные предприятия Татарстана:

систему определения хромоты у молочного поголовья КРС на базе искусственного интеллекта;

систему, контролирующую регламент доения на базе искусственного интеллекта;

систему для определения надоев молока коров при привязном содержании.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подрядчик займется подготовкой к внедрению систем, самим их внедрением, подготовкой инфраструктуры объекта автоматизации, установкой и настройкой ПО, сбором данных и обучением ИИ, тестированием и обучением пользователей. Работы должны быть завершены к 11 июля.

Напомним, власти Татарстана усилят меры поддержки малых форм хозяйствования (ЛПХ и фермерских хозяйств) с целью стимулирования роста производства сельскохозяйственной продукции. Решение принято на фоне сокращения поголовья скота в личных подсобных хозяйствах, несмотря на общий рост объемов производства в данном секторе.



Галия Гарифуллина