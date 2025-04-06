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Промышленность

На автоматизацию предприятий АПК Татарстана с применением ИИ направили 250 млн рублей

17:51, 06.04.2025

Исполнитель создаст систему определения хромоты у молочного поголовья КРС и систему для определения надоев молока

На автоматизацию предприятий АПК Татарстана с применением ИИ направили 250 млн рублей
Фото: Максим Платонов

На комплексную автоматизацию предприятий АПК Татарстана с применением искусственного интеллекта (ИИ) направили 250 млн рублей. Заказчиком выступает Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

Согласно тендеру, опубликованному на сайте госзакупок, исполнителю предстоит внедрить на сельскохозяйственные предприятия Татарстана:

  • систему определения хромоты у молочного поголовья КРС на базе искусственного интеллекта;
  • систему, контролирующую регламент доения на базе искусственного интеллекта;
  • систему для определения надоев молока коров при привязном содержании.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подрядчик займется подготовкой к внедрению систем, самим их внедрением, подготовкой инфраструктуры объекта автоматизации, установкой и настройкой ПО, сбором данных и обучением ИИ, тестированием и обучением пользователей. Работы должны быть завершены к 11 июля.

Напомним, власти Татарстана усилят меры поддержки малых форм хозяйствования (ЛПХ и фермерских хозяйств) с целью стимулирования роста производства сельскохозяйственной продукции. Решение принято на фоне сокращения поголовья скота в личных подсобных хозяйствах, несмотря на общий рост объемов производства в данном секторе.

Галия Гарифуллина

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