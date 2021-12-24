Продукция ТАИФ-НК вновь вошла в число 100 лучших товаров России

Два продукта нефтеперерабатывающей компании стали лауреатом и дипломантом всероссийского конкурса

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Дизельное топливо TAIF-NK «Euro-6» межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 стало лауреатом, а вяжущее полимерно-битумное дорожное марки ПБВ-60 — дипломантом престижного конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Оба продукта обладают улучшенными экологическими и качественными характеристиками. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Эффективный инструмент повышения престижа компании



«100 лучших товаров России» — один из самых престижных конкурсов для производителей страны. АО «ТАИФ-НК» участвует в нем с 2010 года и всегда успешно. Ежегодно продукция компании становится лауреатом или дипломантом российского конкурса.



На сегодняшний день ассортимент выпускаемой ТАИФ-НК продукции насчитывает 49 наименований. Основные виды — дизельное топливо и прямогонный бензин, автомобильные бензины, сжиженные углеводородные газы, топливо для реактивных двигателей и битумы.



Весь ассортимент соответствует мировому стандарту качества.

На сегодняшний день ассортимент выпускаемой ТАИФ-НК продукции насчитывает 49 наименований

В этом году нефтеперерабатывающее предприятие в номинации

«Продукция производственно-технического назначения» заявило на конкурс два продукта: дизельное топливо TAIF-NK «Euro-6» межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 и вяжущее полимерно-битумное дорожное марки ПБВ-60. Оба получили высокую оценку экспертной комиссии.



Вошедшие в «золотую сотню» продукты превзошли своих конкурентов по качеству, экологичности и безопасности как на стадии производства, так и на стадии применения. При формировании списка лучших товаров России учитывалась информация, полученная от Росстандарта, Роскачества, региональных комиссий по качеству.

«Участие в конкурсе «100 лучших товаров России» является эффективным инструментом повышения имиджа компании», — говорит Ирина Колобкова

— Участие в конкурсе «100 лучших товаров России» является эффективным инструментом повышения имиджа компании, подтверждением качества выпускаемой ТАИФ-НК продукции со стороны независимых экспертов, а также подтверждением результативности внедренной интегрированной системы управления, которая соответствует международным стандартам. Это ISO 9001 «Системы менеджмента качества», ISO 14001 «Системы экологического менеджмента», OHSAS 18001 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности», — говорит начальник отдела контроля и анализа системы управления АО «ТАИФ-НК» Ирина Колобкова.



Победитель конкурса — дизельное топливо TAIF-NK «Euro-6»



Лауреат конкурса «100 лучших товаров России» — дизельное топливо TAIF-NK «Euro-6», межсезонное, сорта Е, экологического класса К5. Его производят в цехе №02 КГПТО АО «ТАИФ-НК». Топливо обладает более низким содержанием серы и полициклических ароматических углеводородов по сравнению с топливом класса «Euro-5».



— Высокие качественные и экологические характеристики дизельного топлива TAIF-NK «Euro-6» достигаются благодаря комбинированному процессу гидрокрекинга/гидрообессеривания тяжелых нефтяных остатков — гудрона и вакуумного газойля — с использованием высокоэффективных селективных катализаторов и доведением качества путем введения топливных присадок, улучшающих эксплуатационные свойства товарного продукта, — рассказывает начальник отдела технического перевооружения и перспективного развития АО «ТАИФ-НК» Равиль Абдрахманов.

«Высокие качественные и экологические характеристики дизельного топлива TAIF-NK «Euro-6» достигаются благодаря комбинированному процессу гидрокрекинга», — отмечает Равиль Абдрахманов

Прежде чем дизельное топливо попадает потребителю, оно проходит многоступенчатый контроль качества в лаборатории КГПТО. Она оснащена необходимым оборудованием ведущих отечественных и зарубежных производителей. Специалисты в круглосуточном режиме проверяют качество продукции по 16 показателям.



— Низкое содержание серы в дизельном топливе TAIF-NK «Euro-6» позволяет уменьшить дымность отработанных газов, снизить выбросы оксидов серы и отложений в топливной системе, — подчеркивает начальник лаборатории цеха №09 КГПТО АО «ТАИФ-НК» Елена Демидова.

Также благодаря низкому содержанию полициклических ароматических углеводородов замедляется износ системы впрыска топлива, предотвращается нагарообразование на форсунках, камере сгорания, увеличивается ресурс работы двигателя, снижается канцерогенная опасность выбросов дизельных двигателей.

Прежде чем дизельное топливо попадает потребителю, оно проходит многоступенчатый контроль качества в лаборатории КГПТО

Еще одно преимущество TAIF-NK «Euro-6» — снижение значения окислительной стабильности, что позволяет увеличить время сохранности первоначальных свойств дизельного топлива.

К слову, дизельное топливо — самый востребованный продукт у покупателей.

В первую очередь АО «ТАИФ-НК» поставляет продукцию на внутренний рынок, а только потом — на экспорт.



— В этом году у нас сменился покупатель на экспортном рынке. Если раньше большая часть дизельного топлива шла в Германию, то в этом году — в страны Северной Европы: Норвегия, Дания и Амстердам. Я считаю, что залог успеха нашей компании — это коллектив. Общее видение успешного будущего, когда в 2012 году начали строить комплекс гидроочистки под «Euro-5». Плюс КГПТО, который вышел на стабильный режим работы. Порядка 4 тысяч тонн в сутки дизельного топлива позволяет нам удовлетворять потребности клиентов, — говорит начальник управления по коммерции АО «ТАИФ-НК» Артем Щербина.



Дипломант конкурса — вяжущее полимерно-битумное дорожное марки ПБВ-60

Не меньшим спросом у покупателей пользуется и еще один продукт АО «ТАИФ-НК» — дипломант конкурса «100 лучших товаров России» вяжущее полимерно-битумное дорожное марки ПБВ-60. Оно обладает более широким интервалом пластичности, высокими показателями эластичности и стойкости к термоокислительной деструкции по сравнению с дорожными битумами марок БНД.

Не меньшим спросом у покупателей пользуется и еще один продукт АО «ТАИФ-НК» — вяжущее полимерно-битумное дорожное марки ПБВ-60

— Ни для кого не секрет, что долговечность покрытия автомобильных дорог является важной государственной задачей, которая совместно с производителями продукции для дорожной отрасли активно решается в последние годы. Применение инновационных технологий и материалов позволяет улучшить качественные показатели автомобильных дорог, оптимизировать сроки строительства и выйти на межремонтный срок службы дорожного полотна до 12 лет, — говорит заместитель главного инженера НПЗ АО «ТАИФ-НК» Айдар Идиятуллин.

От качества битумных вяжущих зависит и долговечность дороги, говорит Айдар Идиятуллин. Увеличить срок службы асфальтобетонной смеси стало возможным за счет применения дорожного битума, модифицированного полимерами. Поэтому АО «ТАИФ-НК» озаботилось вопросом производства полимерно-битумных вяжущих, не уступающих по качеству мировым аналогам.



В октябре 2015 года АО «ТАИФ-НК» запустило в эксплуатацию установку по получению полимерно-битумных вяжущих с использованием бутадиен-стирольных каучуков. Оборудование поставила датская компания ENH Engineering. Производительность установки составляет до 17 тонн в час.

В октябре 2015 года АО «ТАИФ-НК» запустило в эксплуатацию установку по получению полимерно-битумных вяжущих с использованием бутадиен-стирольных каучуков

Для получения ПБВ АО «ТАИФ-НК» применяется термоэластопласт марки СБС местного производителя ПАО «НКНХ», что положительно сказывается на качестве и себестоимости продукции.



— Для этих целей были проведены лабораторные исследования, пилотные испытания и промышленное освоение. Этап получения марок СБС осуществлялся на лабораторной установке периодического действия. В результате были подобраны оптимальные условия для получения бутадиен-стирольного термоэластопласта и рецептура получения ПБВ, — говорит Айдар Идиятуллин, заместитель главного инженера НПЗ АО «ТАИФ-НК».



Основным достоинством этого полимера является то, что он не просто заполняет пространство между асфальтенами битума — он создает пространственно-эластичную решетку, которая придает битуму функции эластомера.



Применение полимерно-битумных вяжущих увеличивает межремонтные сроки службы покрытия дорог на 4—6 лет. При этом удорожание общей стоимости строительства автомобильной дороги при использовании ПБВ составляет не более 1%. В то время как затраты полностью окупаются за несколько лет эксплуатации дороги.



В качестве примера можно привести уложенный в августе 2016 года участок автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск в Тукаевском районе РТ с применением битума БНД 50/70 и ПБВ-60 производства АО «ТАИФ-НК». На текущий момент автодорога активно эксплуатируется и находится в хорошем состоянии.

«Для строительства качественных дорог нижнекамский битум активно используют дорожники не только Татарстана, но и Кировской и Ульяновской областей», — говорит Артем Щерба

— Для строительства качественных дорог нижнекамский битум активно используют дорожники не только Татарстана, но и Кировской и Ульяновской областей. Высоко ценят его качество и иностранные покупатели. Заказы поступают из стран СНГ и дальнего зарубежья, — говорит начальник управления по коммерции АО «ТАИФ-НК» Артем Щербина.



К слову, ПБВ АО «ТАИФ-НК» не раз удостаивался высоких наград:



— диплом лауреата конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» за полимерно-битумное вяжущее марки ПБВ-60;



— диплом Гран-при конкурса «Лучший экспонат, лучший проект или лучшее решение» в рамках Татарского нефтегазохимического форума в номинации «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками» за новую технологию получения битума марок БНД 50/70 и 70/100 согласно ГОСТ 33133-2014 на установке «Битурокс»;



— свидетельство в номинации «Инновация-2016» на всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России» за развитие инновационной деятельности в регионе за материал «полимерно-битумный вяжущий дорожный марки ПБВ-60».



Отбор светлых нефтепродуктов составил 81%

Компания остается верна своей стратегии развития, продолжает успешно осваивать новые виды продукции и идти на шаг впереди конкурентов

В 2021 году, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, АО «ТАИФ-НК» произвело 3 100 тыс. тонн дизельного топлива, что на 200 тыс. тонн больше, чем в 2020 году. Отбор светлых нефтепродуктов составил 81% при среднем показателе по России в 63%.

— Компания находится в тройке лидеров по стране по такому показателю, как степень извлечения серы из нефти. Среднегодовой показатель составил 60%. В 2021 году ТАИФ-НК неоднократно достигал степени извлечения серы более 80%, что является рекордным показателем по отрасли. Это было достигнуто за счет применения высокотехнологичных процессов при переработке нефти, что позволило максимально извлечь серу, — отмечает Равиль Абдрахманов, начальник отдела технического перевооружения и перспективного развития АО «ТАИФ-НК».

Работа с прицелом на будущее, способность прогнозировать потребности рынка на перспективу и готовность инвестировать в наращивание производственного потенциала и расширение линейки выпускаемой продукции — одна из отличительных черт АО «ТАИФ-НК». Компания остается верна своей стратегии развития, продолжает успешно осваивать новые виды продукции и идти на шаг впереди конкурентов.



За высокой оценкой и всероссийским и республиканским признанием продукции АО «ТАИФ-НК» стоит постоянная и кропотливая работа по совершенствованию как технологического, так и управленческого процессов. За годы работы предприятие доказало, что у него есть все необходимые возможности для дальнейшего устойчивого развития и достижения поставленных целей.

Партнерский материал



