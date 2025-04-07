Цена нефти Brent опустилась ниже $64 за баррель впервые с апреля 2021 года

Фото: Максим Платонов

Цена нефти Brent опустилась ниже $64 за баррель впервые с 26 апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Investing.com.

По состоянию на 1:18 (мск) стоимость июньских фьючерсов на лондонской бирже ICE упала до $63,46 за баррель (минус 3,29%). Уже к 1:39 она торговалась на уровне $63,54 (минус 3,11%). По данным на 8:45, стоимость Brent составляет $63,82 за баррель.

4 апреля мировые цены на нефть продолжали снижаться второй день подряд на фоне опасений замедления мировой экономики.

Падение котировок вызвано мерами, принятыми президентом США Дональдом Трампом, включая введение новых пошлин.

Елизавета Пуншева