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ТГК-16 на международном энергетическом форуме «Энергопром»

09:55, 10.04.2025

На площадке «Казань Экспо» прошел международный энергетический форум «Энергопром». Традиционно в рамках форума состоялась специализированная выставка KazanEnergyExpo. АО «ТГК-16» на выставке представило несколько проектов, в числе которых организация бессточной схемы водопользования Казанской ТЭЦ-3 и проекты, реализующиеся по программе КОММод.

Как для ТГК-16 прошел энергетический форум — в видеоподборке «Реального времени».


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