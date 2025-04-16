Минниханов ознакомился с подготовкой кораблестроителей в СПбГМТУ

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ) в рамках рабочей поездки в Северную столицу. Об этом сообщила его пресс-служба.

Университет является единственным в России учебным заведением, осуществляющим подготовку специалистов по всему спектру кораблестроительных специальностей. СПбГМТУ готовит кадры для проектирования и постройки судов и кораблей всех классов, разработки судовых энергоустановок и средств судовой автоматики, судового машиностроения, технических средств освоения Мирового океана и корабельного вооружения.

В настоящее время в университете обучается около 7 000 студентов по 50 направлениям, в том числе 57 выходцев из Татарстана.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Рустам Минниханов ознакомился с учебно-лабораторной базой вуза, обсудил с руководством перспективы сотрудничества и подготовки кадров для предприятий республики.

— СПбГМТУ — стратегически важный для России вуз, готовящий уникальных специалистов. Для нас особенно важно, что университет имеет целевые договоры с предприятиями Республики Татарстан и предоставляет возможность прохождения практики и стажировок для студентов на базе наших организаций, — отметил Рустам Минниханов.

Также было отмечено, что в 2024 году СПбГМТУ продолжил реализацию проекта «Инженерные классы судостроительного профиля» в рамках сетевого взаимодействия с пятью образовательными организациями Татарстана. Ранее были заключены договоры с некоторыми вузами республики по образовательной программе для подготовки кадров, получению дополнительной квалификации и так далее.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с 350 студентами-земляками из Татарстана, обучающимися в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, вопросы стажировки и работы на предприятиях региона.



Рената Валеева