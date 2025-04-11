Татарстан вошел в топ-5 регионов России по числу космических предприятий

Фото: Олег Тихонов

Татарстан входит в четверку лидеров среди регионов России по количеству зарегистрированных малых и средних предприятий космической отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Корпорации МСП.

Наибольшее число предприятий космической отрасли сосредоточено в Москве (31%), Московской области (16%) и Санкт-Петербурге (9%). Татарстан занимает четвертое место с показателем в 7% от общего числа. Замыкает пятерку лидеров Самарская область с 6%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что средний возраст субъектов малого и среднего предпринимательства в космической отрасли составляет около девяти лет.

— Сказывается наличие среди них компаний, занимающихся разработкой и предоставлением услуг для авиационной и ракетно-космической промышленности с 90-х годов, — подчеркнул он.



Сразу несколько групп из Татарстана смогли стать свидетелями запуска космического корабля «Союз МС-27» 8 апреля 2025 года на легендарном Байконуре. Старт приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На борту корабля российские космонавты Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков — уроженец республики, а также астронавт NASA Джонни Ким. Как меняется Байконур, почему запуск стал рекордным и когда экипаж вернется домой — в материале «Реального времени».

Рената Валеева