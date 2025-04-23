Как казанский самолет По-2 стал одним из символов победы над фашизмом

Для гитлеровцев легкий ночной бомбардировщик был страшнее артиллерии

Фото: коллаж "Реального времени"

В годы Великой Отечественной войны Казанский вертолетный завод дал фронту каждый десятый боевой самолет, а каждая вторая бомба была сброшена на врага с По-2. Легендарный легкий ночной бомбардировщик из Казани наводил настоящий ужас на гитлеровцев — за каждый сбитый «рус фанер» вручали железный крест и 5 тысяч марок. Всего завод выпустил свыше 11 тысяч самолетов, которые помогли нашей армии одолеть фашистов. Подробнее о «крылатой пехоте» и трудовом подвиге казанцев — в новой части спецпроекта о роли промышленного комплекса республики в годы войны «Вклад Татарстана в Победу».

Первый самолет для фронта

Военный период Казанского вертолетного завода неразрывно связан с Ленинградским заводом №387. В сентябре 1940 года его передали в Наркомат авиапромышленности СССР, а через месяц после начала Великой Отечественной эвакуировали в наш город, объединив с местным деревообрабатывающим предприятием. Это был завод обозных деталей №169, или «Обозка», как его прозвали казанцы. Здесь изготавливали деревянные колеса, тачанки, телеги, щитовые дома, ящики для порохового завода, элементы для самолетов и другую продукцию.

«Последний эшелон пришел 22 августа, а 1 сентября мы уже собрали первый самолет», — рассказал Валерий Соломахин, заведующий музеем. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Технически казанский завод был готов к объединению и смене профиля. Его начали строить в 1930-м и достроили в 1940-м, параллельно переведя в Министерство авиапромышленности. Поэтому здесь смогли разместить эвакуированный ленинградский завод и начать собирать самолеты.

— Для эвакуации сформировали восемь эшелонов, но в Казань пришло только семь, потому что восьмой эшелон не смог выйти из Ленинграда — началась блокада. 8 сентября 1941 года сюда приехало порядка 3000 человек. Были эвакуированы станки, оборудование и элементы самолета У-2. Последний эшелон пришел 22 августа, а 1 сентября мы уже собрали первый самолет, — рассказал Валерий Соломахин, заведующий Музеем трудовой славы Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» (Ростех).

Из Ленинграда в Казань были эвакуированы станки, оборудование и элементы самолета У-2. предоставлено КВЗ

От «летающей парты» до грозы гитлеровцев

Этот первый собранный в Казани самолет У-2 поднял в воздух опытный летчик-испытатель Борис Бирбуц. Сегодня в музее завода можно увидеть и сам биплан, и портрет авиатора. «Там, где мы сейчас находимся (на ул. Тэцевская), была выделена земля. Это был пустырь, где построили грунтовую взлетную полосу, ангары. А сам завод находился в Адмиралтейской слободе, там делали самолеты, перевозили сюда, облетывали, и далее они улетали на фронт», — пояснил собеседник издания.

Первый собранный в Казани самолет У-2 поднял в воздух летчик Борис Бирбуц, сегодня в музее завода можно увидеть и сам биплан, и портрет авиатора. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Завод выпускал биплан У-2, переименованный в По-2 в честь своего создателя, отца советской авиации Николая Поликарпова, после его смерти в 1944 году. Выдающегося конструктора называли также «королем истребителей» за создание первого в мире серийного истребителя-моноплана и первого советского истребителя ИЛ-400 (И-1). Но настоящую славу ему принес именно У-2 — изначально учебные машины для подготовки летчиков, или «летающие парты», как их называли.

— Но фронту требовались самолеты военной версии. Главный конструктор завода Бакшаев Григорий Иванович с коллективом сделал ее в короткий срок. Договорились с конструкторским бюро авиазавода (№22), перевезли к ним У-2 и создали военный вариант. В задней части самолета установили пулемет, сделали подвески для авиабомб, переделали кабину пилотов под полеты в тяжелых погодных условиях. В четвертом квартале мы стали поставлять на фронт именно военные самолеты, — уточнил Валерий Соломахин.

Завод выпускал биплан У-2, позднее переименованный в По-2 в честь своего создателя, отца советской авиации Николая Поликарпова. предоставлено КВЗ

Общими усилиями всего за месяц авиаконструкторы переделали У-2 в легкий ночной бомбардировщик У-2ВС. Полезная нагрузка самолета выросла с 267 до 584 кг. В середине четвертого квартала 1941 года завод стал выпускать первые У-2ВС, а с начала 1942-го — началось серийное производство этих самолетов из деталей, полностью изготовленных в Казани.

Благодаря новой версии самолет из мирной учебно-тренировочной машины превратился в грозное оружие для немцев, наводил настоящий ужас на врага. Недаром за каждый сбитый бомбардировщик из Казани немецкое командование обещало большую награду. Боевые машины У-2ВС защищали Москву, воевали на Курской дуге, штурмовали Берлин — сегодня без них невозможно представить сражения нашей армии в годы войны, они стали настоящим символом Победы над фашизмом.

Общими усилиями всего за месяц авиаконструкторы переделали У-2 в легкий ночной бомбардировщик У-2ВС. предоставлено КВЗ

Боевые машины У-2ВС защищали Москву, воевали на Курской дуге, штурмовали Берлин. предоставлено КВЗ

Как казанские «кассеты Бакшаева» спасли сотни жизней

— Всего в СССР было 5-6 заводов, которые собирали У-2, но мы были единственными, кто делал их военные версии. Когда самолеты стали поступать на фронт, летчики сказали — самолет отличный, но не хватает емкостей для перевозки грузов, включая раненых. Вот Бакшаев Григорий Иванович со своим коллективом и сделал санитарный вариант самолета У-2СЛ — «Санитарный лимузин». Дополнительно на нижнем крыле с двух сторон самолета были установлены гондолы для перевозки раненых и грузов. В народе их прозвали «кассеты Бакшаева». На У-2СЛ сделали также гаргрот, где можно было перевезти одного раненого на носилках в сопровождении медработника, либо установить три пассажирских кресла для перевозки комсостава и офицеров связи.

«Кассеты Бакшаева» могли устанавливать на самолетах У-2 любой модификации, и не только казанского производства. Эти санитарно-транспортные гондолы спасли жизни сотням раненых бойцов, женщинам и детям.



Вскоре на заводе сделали санитарный вариант самолета У-2 с «кассетами Бакшаева» для перевозки раненых. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однажды Михаилу Девятаеву пришлось перевозить раненого полковника с фронта на санитарном У-2. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанский завод освоил и другие версии У-2, в частности для сельского хозяйства У-2 А (для аэросева и других работ), то есть выпускал всего три версии самолета: военную, «санитарный лимузин», вариант, «Аэропыл».

К 1944 году завод нарастил темпы изготовления самолетов до 10 единиц в день. В музее можно пролистать старый альбом 1945 года, в нем представлен график производства в годы войны.

К 1944 году завод нарастил темпы изготовления самолетов По-2 до 10 единиц в день. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В 1944 году мы делали 310 самолетов в месяц, представляете? Получается, больше 10 штук в день! Подчеркну, что в основном самолеты делали женщины и дети, потому что почти каждый второй мужчина с завода ушел на фронт, — отметил Валерий Соломахин.

Сборка самолета У-2ВС в годы войны обходилась в 25 тысяч рублей. Для сравнения — построить штурмовик Ил-2 выходило в семь раз дороже. При этом точность попадания в цель у казанского легкого бомбардировщика была выше за счет меньшей скорости и высоты. Самолет мог перевезти до 584 кг вооружения, к примеру можно было подвесить четыре авиабомбы ФАБ-50 и две ФАБ-100.

Сборка самолета У-2ВС в годы войны обходилась в 25 тысяч рублей. Для сравнения — построить штурмовик Ил-2 выходило в семь раз дороже. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подвиг заводчан

Защищать Родину ушло 1200 заводчан — это каждый второй работник, из них каждый третий не вернулся с фронта. К станкам встали женщины и подростки. Если до войны на заводе работало 17% женщин, то в январе 1942-го их было уже 39%. В связи с нехваткой кадров на территории завода создали школы стахановцев и ФЗО — фабричное заводское обучение для подготовки специалистов. Только в 1941 году выпустили 2645 рабочих. Одновременно при заводе открыли ремесленное училище, где подготовили 423 молодых рабочих в возрасте 14—15 лет.

Невозможно переоценить их трудовой подвиг: они работали на пределе своих сил в тяжелейших условиях, по 12—18 часов в день, часто ночуя прямо в цехах. С первых недель войны появилось движение двухсотников и трехсотников, выполнявших 2—3 нормы за себя и товарищей, защищавших Родину. Заработанные деньги отчисляли в различные фонды.

предоставлено КВЗ

В годы войны к станкам встали женщины и подростки, невозможно переоценить их трудовой подвиг. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— За годы войны заводчане собрали в переводе на наши деньги более 2 млрд рублей, перечисляли их в помощь партизанам, семьям погибших, на восстановление городов, постройку самолетов, сбор теплых вещей для Армии, поддержку госпиталя — у нас был свой подшефный госпиталь. В годы войны мы даже телеграмму от Сталина получили, где он благодарит заводчан за то, что в 1943 году перечислили 842 тысячи рублей, сейчас это 159 млн, — указал Валерий Соломахин.

За время войны завод выпустил 11 334 самолета По-2 в различных модификациях, из них 9746 штук По-2ВС с вооружением. В 1944 году изготавливал до 10 самолетов в день. В военный период на Казанском заводе №387 собрали каждый десятый боевой самолет, и каждая вторая бомба была сброшена с самолета По-2.

В годы войны в Казани собрали каждый десятый боевой самолет, и каждая вторая бомба была сброшена с самолета По-2. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы делали и аэролыжи для всех типов самолетов для посадки на снег, были единственным изготовителем. Одновременно с У-2 стали производить аэросани, которые сыграли огромную роль во время войны. Они перевозили не только вооружение, продовольствие и другие грузы — внутри можно было разместить бойцов. Когда шли бои, к аэросаням присоединяли салазки с пулеметами Максима с двух сторон, а сзади цепляли трос и перевозили еще до 20 десантников. Сначала делали деревянные сани НКЛ-16, но они были уязвимы, так что перешли на изготовление из металла, бронированные.

Кроме самолетов и другой продукции для фронта завод в годы войны ремонтировал гражданскую технику, к примеру паровозы. На одном из стендов есть фото 1944 года, где руководство предприятия передает отремонтированный паровоз Юдинскому депо. Выпускал запчасти к тракторам, для городской техники.

Одновременно с У-2 в Казани стали производить аэросани, которые сыграли огромную роль во время войны. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Послевоенные победы По-2 и его производителя

С окончанием Великой Отечественной войны казанский завод еще два года выпускал самолет По-2, но уже в гражданском варианте. В 1946 году на предприятии начали изготавливать комбайны, вскоре проект По-2 приостановили.

— Но самое интересное, когда мы первыми в стране начали выпускать самоходный комбайн, начались испытания на полях с участием нашей техники, других предприятий и американских комбайнов. Так вот, мы в конкурсе победили, потому что у нас был свой самолет. Когда комбайн ломался, запчасти на По-2 быстро поставляли, он мог сесть на любую ровную поверхность. Звонили на завод, говорили какие детали нужны, самолет вылетал, комбайн ремонтировали, и так мы одержали победу, — рассказал заведующий музеем.

. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После войны мы победили в конкурсе комбайнов, потому что у нас был свой самолет По-2, рассказывает Валерий Соломахин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанский самоходный комбайн был признан лучшим в Советском Союзе. Его довели до серийного производства, модернизировали, поделились его рабочей документацией с другими предприятиями страны. В 1951 году выпуск комбайнов в Казани приостановили, передав все в Россельмаш, а завод приступил к созданию вертолетной техники.

В послевоенные годы на предприятии работал Герой Советского Союза Александр Сергеев. На фронте он возглавлял понтонно-мостовую службу и организовывал переправы наших войск через реки. Первую награду получил на Украине, в тяжелых боях, где мало кто выжил. Звезду Героя ему дали за выполнение задания при наступлении на Берлин, где ему надо было построить мост через реку Одер. Строили буквально под пулями, пока забивали сваи, многие погибли, но объект сдали, и наши войска смогли продвинуться. Героя наградили, когда уже закончилась война. В те годы он приехал в Казань и устроился на завод в сборочный цех, где проработал 18 лет. Строил комбайны, вертолеты Ми-1, Ми-4 и Ми-8, был почетным гостем на праздниках ко Дню Победы.

В 1945 году казанский завод наградили орденом Трудового Красного Знамени за производство боевых самолетов По-2. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За образцовое выполнение заданий правительства по производству боевых самолетов в 1945 году казанский завод наградили орденом Трудового Красного Знамени. Позднее, в 1970-м, предприятию вручили орден Октябрьской Революции — за вертолет-амфибию Ми-14, который широко использовали в морской авиации.

1 / 38 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов