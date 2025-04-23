Фильм «Немая кукушка» в прокате, семья сценариста пишет письма в СМИ

В чем причины конфликта Сергея Свинцова-Ольденбурга и компании «Миг Продакшн»?

«Немая кукушка» только-только вышла в прокат. Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Алтын минбар»

В начале апреля в прокат вышел фильм «Немая кукушка» по одноименной пьесе Зульфата Хакима. Это история двух татар из СССР и Финляндии, оказавшихся в одном лесу в 1939 году. Между тем жена одного из сценаристов картины Сергея Ольденбурга-Свинцова — Марина Ольденбург прислала в редакцию «Реального времени» письмо, в котором по-своему описывает историю создания киноленты. Продюсер Елена Борисова отвечает на ее претензии: ее супруг затянул с началом работ.

Сценарий, написанный «с голоса»

Казанско-московский режиссер Сергей Ольденбург-Свинцов снял несколько картин, из которых больше всего известна «Голубка». Она посвящена художнику Геннадию Архирееву, а съемки проходили не только у нас в городе, но и на острове Свияжске. В «Немой кукушке» он значится одним из сценаристов.

«Немая кукушка»/«Телсез күке» — пьеса Зульфата Хакима, написанная в 2002-м и выведенная на сцену Камаловского театра в 2004 году. В том же году она получила главный приз конкурса «Яңа татар пьесасы» («Новая татарская пьеса»). В 2009 году за создание, постановку и исполнение главной роли в спектакле творческая группа и сам автор-драматург были удостоены Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. Спектакль оставался в репертуаре театра вплоть до 2012 года.



Это история о том, как советский татарин Зариф в 1939 году встретил в лесу Зиятдина, финского татарина. По языку они поняли, что являются сородичами, но обоих ждало за это наказание. В фильме, кстати, роль возлюбленной Зарифа Кашифы сыграла певица Саида Мухаметзянова.

Согласно письму Марины Ольденбург, переданному в редакцию, в 2006 году ее муж получил предложение от министра культуры РТ Зили Валеевой заняться «Немой кукушкой». Он написал сценарий по сюжету, «пересказанному Зульфатом Хакимом «с голоса», поскольку текста пьесы на русском языке не существовало». Позднее в течение двух лет многократно, но безрезультатно подавал проект на финансирование в Минкульт России.

В 2019-м к проекту вернулись уже при помощи директора «Татаркино» Миляуши Айтугановой, вновь начались подачи заявок: «C 2019 по 2021 гг. мы подавали на конкурс «Немую кукушку» 4 раза, и при каждой подаче Зульфат Хаким подписывал с каждой компанией договор о передаче права на экранизацию пьесы».

21 июля 2022 года, как пишет Марина, ее муж защищал проект «Немая кукушка» на питчинге в Министерстве культуры Российской Федерации. После победы продюсер Елена Борисова, по словам Ольденбург, предложила заменить режиссера (изначально Сергей собирался снимать фильм сам). Также, по словам автора письма, суммы гонораров были сокращены вдвое.

В результате долгих переписок, поездок, обращений возникает ситуация, которую, судя по письму, можно описать так: Ольденбург-Свинцов не согласился на предложенные условия и потому не участвовал в проекте. При этом, утверждает жена сценариста и режиссер, «весь проект вывез на себе Сергей, все оплатил, снял тизер для защиты, подготовил документы, защитил проект и выиграл конкурс».

Саида Мухаметзянова и Елена Борисова. предоставлено пресс-службой «Татаркино»

«Потом оказалось, что у нас есть еще и автор»

Поводом для письма стала реплика Елены Борисовой на премьерной пресс-конференции «Немой кукушки» в кинотеатре «Мир», где она отметила:

— Киносценарий «Немая кукушка» Сергей преподнес как оригинальный, а потом оказалось, что у нас есть еще и автор, которому мы должны денег. Мы, конечно, потом снимали по пьесе. А Ольденбург-Свинцов должен был выступать в роли режиссера.

Но он из-за путаницы с документами и авторскими правами, а также из-за того, что Ольденбург-Свинцов, по словам Борисовой, не появлялся на встречах и не участвовал в подготовке к съемкам, был отстранен от проекта.

— Виноватый мальчик пошел судиться. Отнял у нас год, но он проиграл с позором. Он даже ни на одном суде не был. Я к этому человеку ужасно отношусь, сколько он попортил крови, в итоге мы вынуждены были найти автора, — резюмировала тогда на премьере Борисова, объясняя, что в итоге режиссером картины стал Рауф Кубаев.

Основа фильма — пьеса Зульфата Хакима. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как объяснила Борисова нашему изданию, Ольденбург-Свинцов в начале 2022 года принес в компанию сценарий под названием «Немая кукушка», который, как он утверждал, написал сам, и предложил запустить его в производство.



В целом сценарий продюсерам понравился. Ольденбург-Свинцов выставил условие, что снимать фильм будет он сам как режиссер-постановщик — и компания ООО «Миг Продакшн» подписала с ним два договора: как с автором сценария и как с режиссером-постановщиком.

После, как объясняет Борисова, выяснилось, что существует договор между компанией Ольденбурга «Ла Палома» и Зульфатом Хакимом, по которому «Ла Палома» обязалась выплатить автору вознаграждение в размере 2 млн рублей за экранизацию его произведения.

— Пришлось заключать срочно зеркальный договор между ООО «Ла Палома» и ООО «Миг Продакшн» на передачу прав на экранизацию и включать в смету вознаграждение в размере 2 млн рублей, которое Ольденбург-Свинцов пообещал автору, — пишет Борисова. Также она указывает, что как сценарист Ольденбург-Свинцов получил вознаграждение, прописанное в договоре.

«Публично отказался быть режиссером-постановщиком фильма»

Что касается истории с победой на питчинге, Борисова описывает ее так:

— Над подготовкой проекта «Немая кукушка» к представлению в Министерство культуры РФ работала команда профессионалов, нанятых кинокомпанией «Миг Продакшн», был подготовлен большой пакет документов, а также презентация на защиту проекта, а на питчинге, вместе с представителями компании, присутствовал и сам Ольденбург-Свинцов Сергей, так как по правилам Минкультуры РФ на очной защите проекта обязательно должен присутствовать режиссер-постановщик.

— В 2022 году Министерством культуры Российской Федерации была оказана финансовая поддержка кинокомпании ООО «Миг Продакшн» на производство фильма «Немая кукушка». Это был прямой контракт между Министерством культуры Российской Федерации и подрядчиком, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РТ. — Согласно соглашению, кинокомпания несет всю ответственность за качество отснятого фильма и за все финансовые риски перед государством.

— Ольденбург-Свинцов Сергей не приступил к работе в качестве режиссера-постановщика с первого дня производства, — объясняет свою позицию Борисова. — Он начал выставлять требования о передаче производства фильма полностью ему на его компанию. Но это невозможно юридически, как я отметила выше, так как субсидию получила компания ООО «Миг Продакшн», и именно она несет за это ответственность. Время шло, а производственная команда фильма так и не могла выйти в подготовительный этап производства, где режиссеру-постановщику необходимо было сделать много работы. Компания начала нести финансовые потери с риском нарушить сроки выпуска фильма.

Елена Борисова продюсировала еще один татарстанский проект, который готовится к прокату, — «Гора влюбленных». предоставлено пресс-службой фестиваля «Алтын минбар»

Далее, говорит Борисова, на собрании в присутствии представителей Минкультуры РТ Ольденбург-Свинцов публично отказался быть режиссером-постановщиком фильма. И было принято соответствующее решение расторгнуть с ним договор в срочном порядке и привлечь другого режиссера.

После этого Ольденбург-Свинцов подал в Арбитражный суд города Москвы иск на Министерство культуры РФ с требованием отозвать субсидию у ООО «Миг Продакшн».

— При этом долго не мог сформулировать предмет иска и наконец придумал, что ООО «Ла Палома» не подписывала договор с ООО «Миг Продакшн» на экранизацию, — объясняет Борисова. — Хотя, конечно же, все документы при подаче в Минкульт были подписаны и суммы по ним учтены в смете расходов на производство фильма.

Суд режиссер Ольденбург-Свинцов проиграл.