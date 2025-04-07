KMZ приступил к разработке комплектующих для грузовиков КАМПЗ

Фото: Максим Платонов

Холдинг KMZ начал разработку российских агрегатов и механизмов для тяжелых грузовых автомобилей «Камаз» на замену Bosch и ZF Friedrichshafen. Об этом «РИА Новости» сообщил управляющий директор KMZ Михаил Даниленко.

— На данный момент уже изготовлены опытные образцы и проводятся ускоренные стендовые испытания для подтверждения наработки на безотказность не менее 500 часов. После чего испытания будут проводиться в составе электронной системы управления дизельных двигателей «Камаз» для подтверждения наработки на безотказность также не менее 500 часов, — сказал он.

Холдинг разрабатывает комплектующие в рамках федерального проекта. Согласно ему, должна быть разработана конструкторская, включая технические условия, и технологическая документации на производство изделий, изготовлены опытные образцы изделий, проведены приемочные испытания.

— Окончание работ и начало серийного производства изделий запланировано на конец 2025 года, — отметил директор.

По словам Даниленко, при разработке изделий будут учитываться только материалы и комплектующие отечественной производственной базы.

— Объем рынка на данный момент оценивается в 3,5 тысячи изделий в год, — сказал управляющий директор KMZ.

Елизавета Пуншева