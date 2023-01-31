На зимнем дизтопливе ТАИФ-НК хоть в Арктику

Предельная температура фильтруемости — до -46°C: какими характеристиками обладает зимнее дизтопливо ТАИФ-НК

Фото: Роман Хасаев

В середине декабря 2022 года на площадке ТПП Татарстана состоялось чествование победителей конкурса «Лучшие товары и услуги РТ» и Всероссийской программы качества «100 лучших товаров России». Одной из высших федеральных наград — звания лауреата конкурса было удостоено топливо дизельное Евро зимнее. Что это за продукт, где производится и чем он хорош — в материале «Реального времени».

88 тонн в час

Само слово «лауреат» пришло в Россию из Древней Греции и в буквальном смысле означает «увенчанный лаврами», то есть победитель, лучший, показавший выдающиеся результаты. Стать лауреатом федерального конкурса качества, где за победу состязались сотни претендентов, почетно.

Владимир Лахомов: «В том, что наше дизтопливо стало лауреатом, нет ничего удивительного». Фото: Динар Фатыхов

— В том, что наше дизельное топливо стало лауреатом в конкурсе качества, нет ничего необычного. На ТАИФ-НК и дизельное топливо Евро зимнее, и все другие виды из широкой линейки нашей продукции производятся в строгом соответствии со всеми требованиями ГОСТа, технологий и т.д. То есть произвести товар лучшего качества, чем это прописано в требованиях, мы можем, а вот хуже — нет. И в этом главный козырь компаний, дорожащих своей репутацией: на любой брендированной автозаправке (и наших, и конкурентов) продается топливо, выпущенное только по ГОСТу. Потому если хотите качество — добро пожаловать на автозаправки крупных производителей, гарантирующих качество, — наши в том числе, — уверен директор НПЗ АО «ТАИФ-НК» Владимир Лахомов.

Топливный бак легкового автомобиля или кроссовера в среднем способен вместить от 40 до 60 литров. Получается, что каждый час, причем круглосуточно, только на ТАИФ-НК производят топлива достаточно, чтобы заправить порядка 2 тыс. автомобилей. В год мощности производства позволяют производить до 900 тыс. тонн дизельного топлива Евро зимнее. Но тут есть нюанс: продукт сезонный. В летнюю жару и в теплых регионах оно не нужно, а вот в зимний период на него спрос ажиотажный.

Максим Новиков: «Наше зимнее дизтопливо разбирают «с колес». Фото: Динар Фатыхов

— Топливо дизельное зимнее не просто пользуется огромным спросом. Его разбирают буквально «с колес». На уровне правительства идут даже не рекомендации, а требования: не снижать выработку зимнего топлива и при этом максимально его реализовывать на внутреннем рынке, не отправляя на экспорт, — в интервью журналисту «Реального времени» сообщил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Отгрузка зимнего дизельного топлива осуществляется только железнодорожным и автомобильным транспортом. Фото: Роман Хасаев

Причем «разбирают с колес» — не фигуральное выражение, а реальность. Об особенностях отгрузки зимнего дизтоплива рассказал директор Нефтеперерабатывающего завода ТАИФ-НК Владимир Лахомов:

— Вывозят и железнодорожным транспортом, и автотранспортом. Если летнее дизельное топливо мы имеем возможность прокачивать по трубе объемами до 150 тыс. тонн в месяц, то зимнее дизтопливо отправлять автомобильным и железнодорожным транспортом столько не получается. Зимнее отгружается только колесами. Все забирают. Стоит очередь.

Способно работать в самые лютые морозы

Столь большая популярность зимнего дизтоплива от ТАИФ-НК кроется и в высоком качестве, и в рабочих характеристиках продукта. А они — впечатляют.

Популярность продукции АО «ТАИФ-НК» объясняется ее высоким качеством и рабочими характеристиками. Фото: Максим Платонов

— Наше топливо дизельное Евро зимнее по своему составу характеризуется низким содержанием серы (менее 10 ppm), низким содержанием полициклических ароматических углеводородов. Если говорить не профессиональным, а обычным языком, то это топливо, которое бережно относится и к той технике, которую им заправляют, и к окружающей среде: в двигателе не образуются отложения, что продлевает его рабочий ресурс, а отработанные выхлопные газы обладают низкой дымностью, то есть работают в щадящем для экологии режиме, — пояснил главный технолог — начальник отдела АО «ТАИФ-НК» Алексей Тайманов.

Алексей Тайманов: «Дизтопливо «ТАИФ-НК» бережно относится и к той технике, которую им заправляют, и к окружающей среде» Фото: Динар Фатыхов

От летнего дизтоплива, как несложно догадаться, зимнее отличается способностью сохранять работоспособность и в зимние морозы. Ярко продукция ТАИФ-НК это продемонстрировала во время недавних морозов в Татарстане, когда в некоторых точках на карте республики столбики термометров опускались ниже отметки минус 42—44°C.

— То топливо, что мы выпускаем, по ГОСТу требует таких показателей, как температура помутнения -22°C (у нас минус 24—25°C) и предельная температура фильтруемости — основной показатель низкотемпературного топлива по ГОСТу -32°C, а топливо ТАИФ-НК в среднем имеет предельную температуру фильтруемости минус 44—46°C. То есть если у вас потенциально возникнет желание съездить на вашей машине на топливе от ТАИФ-НК в Арктику, то наше топливо позволит это сделать. Для информации: температура фильтруемости — это показатель, при котором густота топлива уже не позволяет ему пройти через фильтр топливной системы. Соответственно, несмотря на то, что мы продаем продукт как топливо дизельное зимнее, по факту, по своим низкотемпературным свойствам, оно соответствует арктическому, — рассказал о характеристиках продукта главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

Первая партия «Арктики» готовится к отправке

ТАИФ-НК постоянно находится в развитии, в поиске возможностей по расширению корзины выпускаемой продукции. Одно из направлений — создание дизтоплива, пригодного для эксплуатации в еще более суровых условиях, нежели те, что допускает уже выпускаемое ДТ зимнее.

Алексей Храмов: «Через пару недель ТАИФ-НК будет готов отгрузить первую коммерческую партию дизтоплива «Арктика». Фото: Динар Фатыхов

— В ТАИФ-НК за счет улучшения дизельных фракций разработана технология получения арктического топлива. Сегодня мы можем смело говорить о том, что способны обеспечить производство и арктического дизельного топлива. Оно уже у нас есть. Причем потенциал объемов его производства соизмерим с нынешними объемами производства топлива дизельного Евро зимнее. Есть определенные нюансы, связанные с экономической схемой, но думаю, что через пару недель мы будем готовы уже отгрузить первую коммерческую партию, — поделился планами на новинку производства уже в ближайшем будущем Алексей Храмов.

Реклама: АО «ТАИФ-НК». Фото: Роман Хасаев

Коллегу дополнил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков:

— Речь идет не о получении продукта лабораторным путем, а реальной опытной партии, которая будет реализована, а мы сможем понять: стоит ли нам ставить этот продукт на промышленный уровень. На сегодняшний момент цена арктического не сильно отличается от стоимости дизтоплива зимнего. Но, естественно, под арктическое топливо нужна будет своя цепочка производственного оборудования, которую либо придется изымать из действующих схем, либо строить новую. Специфика продукта такова, что интерес к нему не постоянен. Если будет востребованность и хорошая цена, то, конечно, будем делать.

В одном из более ранних материалов мы уже разговаривали о тогда только еще готовящейся к производству новинке со специалистами коммерческого управления предприятия — уверенность в том, что продукт найдет своего потребителя, есть. Причем имеется и такая вероятность, что производство «Арктики» придется сместить на более теплое время года, так как северные регионы — Сибирь, Дальний Восток, Север — в разгар зимы становятся труднодоступными и потому местное население и работающие на территории регионов компании готовятся к сезону заблаговременно, в том числе и делая запасы наиболее подходящего под климатическую специфику автомобильного топлива.