К посевным работам приступили в 38 районах Татарстана

Уже посеяно 115 тыс. га из 1,7 млн га — по большей части это ранние яровые культуры

Фото: Илья Репин

К посевным работам приступили в 38 районах Татарстана. Уже посеяно 115 тыс. га из 1,7 млн га — по большей части речь идет о ранних яровых культурах. Об этом на совещании в доме правительства республики сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

— В текущем году нам необходимо нарастить темпы проведения посевных работ. При упущении оптимальных сроков сева на две недели снижение урожайности на зерновых культурах может достигать до 15 ц/га, — рассказал он.

Илья Репин / realnoevremya.ru

В Татарстане насчитывается 348 тыс. га многолетних трав. На корм планируется посеять 130 тыс. га кукурузы и 190 тыс. га других культур.

Напомним, по данным синоптиков, апрель 2025 года показывает аномально высокие температуры, близкие к рекордным значениям 2012 и 2024 годов. Руководитель ТАТНИИСХ Айтуган Хазиев отметил, что при кратковременных заморозках до 0..1 °C посевы смогут адаптироваться. Однако при снижении температуры ниже -5 °C в течение нескольких дней существует риск гибели яровых культур.

Галия Гарифуллина