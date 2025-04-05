Рустам Минниханов поручил обеспечить проведение посевной кампании

Фото: Илья Репин

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить проведение весенней посевной кампании 2025 года в сжатые сроки и на высоком уровне. Об этом он заявил на совещании в Доме правительства.

По словам раиса, в настоящее время в республике ведется подкормка озимых культур. План на текущий год составляет 482 тыс. га, а также запланирована работа с многолетними травами на площади 368 тыс. га.



— Районы приступили к их боронованию, и в ближайшее время начнутся масштабные работы по севу яровых, — отметил глава региона. Планируемая площадь ярового сева составит 1 млн 630 тыс. га.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ресурсы для проведения посевной кампании имеются в достаточном объеме. По данным Минниханова, хозяйствами накоплено минеральных удобрений в объеме 73 кг д.в. на гектар, что немного превышает показатель прошлого года.

— По обеспечению семенами мы тоже не видим никаких проблем. Техника к весенне-полевым работам также готова, — добавил он.

Илья Репин / realnoevremya.ru

Глава Татарстана сообщил, что до конца апреля в хозяйства республики будет доведено 3,2 млрд рублей господдержки. Эти средства направят на приобретение минеральных удобрений, производство овощей и картофеля, развитие молочного животноводства, поддержку животноводства, а также на производство и реализацию зерновых культур и другие направления.



Напомним, что Татарстан продолжает оставаться в пятерке регионов-лидеров по производству продукции сельского хозяйства. По прогнозу Минсельхозпрода РТ, валовой объем по итогам 2024 года вырастет примерно на 10% и достигнет 340 млрд рублей.



Матвей Гавриков