КАМАЗ представит обновленные беспилотные грузовики «Маяк-2.5» в 2025 году

КАМАЗ планирует выпустить образцы обновленных беспилотных грузовиков модели «Маяк-2.5» уже в 2025 году, а через полтора-два года представить «Маяк-3» — автомобиль, максимально приближенный к серийному производству. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина.

— В этом году мы планируем выпустить образцы беспилотных грузовиков «Маяк-2.5 — это улучшенная, дополненная версия грузовиков «Маяк-2». Еще через полтора-два года мы планируем выпустить «Маяк-3», это будет автомобиль, максимально близкий к серийному решению, — отметил Когогин.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Автомобили «Маяк-2», которые в настоящее время осуществляют перевозки по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) и трассе М-11 «Нева», получат усовершенствованную версию «Маяк-2.5», отличающуюся способностью самостоятельной парковки для выгрузки.

Напомним, сегодня было запущено полностью беспилотное движение грузовиков на ЦКАД в Московском регионе. В июне 2023 года высокоавтоматизированные грузовики начали курсировать по автомобильной дороге М-11 «Нева». Запуск беспилотного движения планируется и на трассе М-12 «Восток» в 2026 году.

Рената Валеева