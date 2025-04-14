Россия планирует запустить несколько СПГ-проектов к 2030 году

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Кабмин России планирует запустить несколько проектов по производству сжиженного природного газа к 2030 году. Они коснутся Усть-Луга, «Арктик СПГ 2», «Арктик СПГ 1», Мурманского и Обского СПГ, следует из утвержденной правительством Энергетической стратегии до 2050 года.

Все перечисленные проекты вошли в приложенный к документу перечень крупнотоннажных проектов по производству сжиженного природного газа для достижения уровня производства 100 миллионов тонн к 2030 году.

Планируется, что мощность проекта в Усть-Луге составит 13,2 миллиона тонн, «Арктик СПГ 2» — 19,8 миллиона тонн, «Арктик СПГ 1» — 19,8 миллиона тонн, Мурманского СПГ — 20,4 миллиона тонн, а Обского СПГ — 4,8 миллиона тонн. В списке также действующие — «Сахалин-2» (9,6 миллиона тонн) и «Ямал СПГ» (17,4 миллиона тонн).

Елизавета Пуншева