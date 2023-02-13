Нефтепереработка в тандеме с нефтехимией: прямогонный бензин

Нафта — ценное сырье для нефтехимии: в чем прямогонный бензин выигрывает у легких углеводородов?

Фото: Максим Платонов

Одним из первых продуктов еще на заре деятельности АО «ТАИФ-НК» стал прямогонный бензин. С тех пор мощности компании неоднократно модернизировались, расширялись возможности, росла корзина выпускаемой продукции и увеличивались объемы производства. В том числе все больше производится и прямогонного бензина. Чем так важна нафта и какие планы строит нефтеперерабатывающая компания в этом направлении — в материале «Реального времени».

Нужно больше прямогонного бензина

В январе 2022 года на площадке выставки Interplastica СИБУР, реализующий сейчас один из крупнейших проектов в отечественной нефтехимии — строительство на нижнекамской площадке комплекса «Этилен-600», — заявил о намерении откорректировать конфигурацию продукции, планируемую к выпуску на будущем производстве. В частности, в дополнение уже планирующимся к производству четверти миллиона тонн полистирола общего назначения, компания намерена обеспечить производство 100 тыс. тонн в год полистирола вспенивающегося.

Производство прямогонного бензина изначально создавалось для обеспечения сырьем этиленника «Нижнекамскнефтехима». Фото: Роман Хасаев

— Немного изменим также портфель деривативов в части этиленовых производных и этиленовых, пропиленовых производных, — заявил тогда исполнительный директор по маркетингу и продажам ООО «СИБУР» Сергей Комышан. А еще он подчеркнул, что нижнекамское предприятие СИБУРа не планируется переводить на переработку сжиженных углеводородных газов вместо нафты. Более того, в планах — дозагрузить этиленовые производства.

Что это значит? Что потребуется больше нафты. Той самой, что производит ТАИФ-НК. По предварительным итогам 2022 года, компания суммарно произвела более 1,4 млн тонн. Основным потребителем этого продукта является именно «Нижнекамскнефтехим».

Владимир Лахомов: «Вся произведенная ТАИФ-НК нафта направляется в резервуары СИБУРа». Фото: Динар Фатыхов

— Напомню, что изначально установка ЭЛОУ АВТ-7 строилась именно для обеспечения сырьем комплекса «Этилен» на «Нижнекамскнефтехиме» и возводилась параллельно с этой установкой. Сегодня весь прямогонный бензин, который производит ЭЛОУ, плюс к нему сейчас добавились потоки КГПТО и завода бензинов, смесевым потоком уходит в резервуары нижнекамского предприятия СИБУРа. Там происходит его пиролиз с получением этилена и ряда иных продуктов, являющихся ценным сырьем нефтехимии, — пояснил директор НПЗ АО «ТАИФ-НК» Владимир Лахомов.

Этан, СУГ или нафта?

Для производства этилена прямогонный бензин, разумеется, не является единственно возможным сырьем. Для этого также подходят сжиженные углеводородные газы (СУГ), ШФЛУ и этан. Но именно нафта во многих странах мира (и Россия — не исключение) является самым востребованным сырьем для нефтехимической промышленности. Об этом красноречиво свидетельствуют цифры статистики.

Объективная причиной тому не только то, что в части регионов жидкие углеводороды — нефть, а значит и нафта, являются более доступным сырьем, но еще и то, какие задачи ставят перед собой нефтехимические компании по дальнейшему переделу. Если взглянуть на следующую таблицу, то можно увидеть, что этилен — не единственная цель пиролиза. Есть еще пропилен, бутадиен, бутилен, изобутилен, ацетилен, дивинил, бензол… Список полупродуктов обширен, как и сфера их применения. Именно нафта и только она способна дать высокоценное сырье для дальнейшего передела в достаточных объемах.

— Все зависит от конечной цели: что нужно получить от сырья нефтегазохимическому производству. Если нужен только этилен, то тут этановая фракция — вне конкуренции. Если нужен и этилен, и пропилен, и ряд других полупродуктов — то это уже пропан-бутановая фракция. Ну а если нефтегазохимическому производству нужен широкий ассортимент полупродуктов для дальнейшего передела, то тут других вариантов нет: нафта и только нафта, — уверен Нияз Хамидуллин, начальник отдела технического перевооружения и перспективного развития АО «ТАИФ-НК».

Для производства этилена нафта — не единственное сырье, но прямогонный бензин способен дать нефтехимикам больше возможностей для дальнейшего передела. Фото: Динар Фатыхов

Без полупродуктов, получаемых из нафты, не создать всей той широкой и востребованной гаммы полимеров. Дивинил необходим в производстве синтетических каучуков, бутилены — незаменимы в нише производства высокооктановых присадок для автомобильного топлива, а также в создании широкой линейки специфических полимеров, без бензола не обойтись в процессах синтеза стирола, полистирола и целого ряда других нефтехимических продуктов.

По итогам 2022 года на производствах ТАИФ-НК суммарно получено более 1,4 млн тонн нафты. Фото: Динар Фатыхов

Всего по итогам прошлого года все НПЗ в России, по данным Минэнерго, суммарно переработали 285 млн тонн сырья. Из них порядка 7 млн тонн сырья приходится на мощности АО «ТАИФ-НК».

ТАИФ-НК готов к росту спроса на прямогонный бензин

Не так давно в онлайн-эфире «Реального времени» Тамара Канделаки — профессор, доктор экономических наук, генеральный директор ООО «ИнфоТЭК-Консалт» — отмечала, что прямогонный бензин в России профицитен. Продукт направляется на экспорт, так как не успевает в полном объеме перерабатываться российскими нефтехимическими производствами. Похоже, что ситуация меняется.

Алексей Храмов: «ТАИФ-НК способен нарастить объемы производства нафты под потребности СИБУРа». Реклама: АО «ТАИФ-НК». Фото: Динар Фатыхов

— Та информация, которой я владею сейчас: не только СИБУР и его нижнекамское производство — «Нижнекамскнефтехим» — сейчас строят/реконструируют этиленовые производства именно с переработкой нафты. Существенную суммарную долю в продукции всех производств ТАИФ-НК, то есть и КГПТО, и установки первичной переработки нефти, и установки переработки газового конденсата, занимает именно прямогонный бензин. ТАИФ-НК способен увеличивать производство прямогонного бензина за счет изменения режимов работы гидрокрекинга. Мы это уже опробовали. Могу сказать, что мы готовы к моменту, когда наши коллеги запустят свое новое производство — ЭП-600, — и мы сможем обеспечить сырьем значительную долю их возросшей потребности, — в разговоре с журналистом «Реального времени» поделился главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.