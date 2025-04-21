Фермеры Татарстана продали сельхозпродукции на 399 млн рублей за шесть ярмарок

Фото: Олег Тихонов

За шесть дней весенних ярмарок в Татарстане фермеры реализовали сельскохозяйственную продукцию на сумму 399,3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхозпрода республики.

В министерстве подчеркнули, что на ярмарках было завезено 587,6 тонны овощей, среди которых 335 тонн картофеля. Также было продано 115,2 тонны разливного молока, 181,9 тонны сахара, более 1 миллиона куриных яиц и 470,1 тонны мяса, включая 238,7 тонны говядины.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ярмарки начали работать с 15 марта и проходят каждую субботу на 12 площадках в Казани. Дополнительные площадки организованы в Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольском районе. Последняя ярмарка этого сезона запланирована на 27 апреля.

Эти ярмарки проводятся для поддержки малого и среднего бизнеса и соответствуют целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Напомним, что с 13 по 18 мая 2025 года в Казани пройдет ярмарка Kazan Halal Market, которая станет частью KazanForum. Мероприятие пройдет на территории Агропромышленного парка. Об этом сообщили организаторы форума.

Анастасия Фартыгина