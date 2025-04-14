В Казани провели тестирование ИИ-ассистента на базе GigaChat по профилю «Молочное скотоводство»

ИИ-ассистент «СауБозау» успешно прошел тестирование по профилю «Молочное скотоводство» в Казанской академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана. Он создан на базе большой языковой модели GigaChat командами Сбера и «Эвотор» в форме бесплатного чат-бота в «Телеграме».

— Успешное прохождение тестирования демонстрирует огромный потенциал искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, — отметил Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка. — Ассистент может стать незаменимым помощником для десятка тысяч фермеров, особенно в удаленных районах, где остро ощущается нехватка ветеринарных специалистов. Этот проект станет первым шагом к созданию целого семейства умных ассистентов.

— Это не просто эксперимент с ИИ — это будущее ветеринарной поддержки сельского хозяйства, — подчеркивает директор ветеринарной академии Рустам Равилов. — Мы смогли «оцифровать» многолетний опыт наших преподавателей и буквально вложить его в карман каждому животноводу. Теперь даже начинающий фермер из глубинки может получить совет уровня профессора академии — и это революция!