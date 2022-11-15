Профессор Теляшев: «КГПТО — это технологический подвиг команды ТАИФа»

«Глубокая переработка тяжелых нефтей и нефтяных остатков» — тема международной конференции, проведенной в Казани Академией наук Татарстана

Фото: Роман Хасаев

Новое слово в переработке тяжелых нефтей и нефтяных остатков ввел в научный обиход член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан, доктор технических наук, профессор Эльшад Теляшев. Технологию Veba Combi Cracking, по сути, полностью переработанную специалистами АО «ТАИФ» и АО «ТАИФ-НК», с его легкой руки теперь называют ТАИФ Combi Cracking. Почему так получилось и какие еще вопросы обсуждались в рамках международной конференции — в материале «Реального времени».

Актуально не только для России

Запасов легких нефтей в мире все меньше, и все острее встает вопрос о высокой востребованности технологий для не просто перегонки, а для глубокой переработки тяжелых, высокосернистых сортов нефти. Более того, продумываются, прорабатываются, опробуются и внедряются технологии, где сырьем для получения высококачественных светлых нефтепродуктов становятся вакуумные остатки перегонки нефти, а если попросту — нефтяные остатки.

Мякзюм Салахов: «Тема глубокой переработки нефти актуальна для всей России». Фото: Роман Хасаев

— Мы собрались на нашу первую международную научно-практическую конференцию. Тематика всем известна — «Глубокая переработка тяжелых нефтей и нефтяных остатков». Тематика важна не только для Татарстана, но и для всей России. Последние десятилетия существенно возрос интерес промышлености к переработке тяжелых нефтей и нефтяных остатков. Особенно это актуально для нашей — поволжской нефти, для Республики Татарстан. Так как половина добываемой в Татарстане нефти — это карбоновые высокосернистые нефти, — поприветствовал участников конференции президент Академии наук Татарстана, академик АН РТ, доктор физико-математических наук, профессор Мякзюм Салахов.

Тема важна и актуальна не только для России. Обсудить успехи и трудности, поделиться опытом и наработками, в Казань съехались, а также подключились к диалогу в режиме онлайн светила науки и специалисты нефтеперерабатывающих предприятий, а также компаний, изготавливающих и поставляющих оборудование для нефтепереработки не только из ряда регионов РФ, но и из Ирана, Японии, Республик Болгария, Беларусь и Казахстан.

Важность обсуждаемой темы подчеркивает и тот факт, что накануне старта конференции прибывшая в столицу Татарстана профессура была приглашена на встречу с президентом республики. Рустам Минниханов подчеркнул, что в регионе немало уже сделано в направлении глубокой переработки нефти и тяжелых остатков ее перегонки и выразил уверенность, что опыт республики окажется интересен и полезен гостям.

Два дня жарких дискуссий

Каждому из участников было что рассказать и чем поделиться: успехи, проблемы, вопросы, идеи. Обсуждение актуальной темы растянулось на два дня. Два дня, насыщенных яркими выступлениями, жаркими дискуссиями и обсуждениями.

Мансур Базми — доктор наук, вице-президент RIPI (Иранский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности) рассказал о планах и перспективах развития иранской нефтеперерабатывающей промышленности. Он также активно интересовался успехами других участников конференции и в частности тем, как решают проблему асфальтенов на КГПТО ТАИФ-НК.

Вице-президент RIPI Мансур Базми рассказал о планах Ирана в области развития нефтепереработки. Фото: Роман Хасаев

Андрей Юсевич, представлявший в Казани Белорусский государственный технологический университет, на примере двух белорусских НПЗ, недавно приступивших к опытно-промышленной эксплуатации новых установок глубокой переработки, воплотивших разные технологии, рассказал о том, с какими общими проблемами столкнулись нефтепереработчики на его родине. Речь идет о нефтяном коксе, которого получается довольно много, но вот качество пока не позволяет назвать его маржинальным продуктом. Идеи того, как можно довести технологию до совершенства, у союзного государства есть. Причем собравшееся в Казани научное сообщество признало, что эффект — более чем возможен. Сейчас идет поиск возможностей для реализации задуманного.

Участники конференции рассказывали об успехах и делились сложностями, с которыми пришлось столкнуться при внедрении технологий глубокой переработки. Фото: Роман Хасаев

Главный технолог «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас»(Болгария), доктор технических наук Дичо Стратиев поделился опытом внедрения гидрокрекинга гудрона в псевдокипящем слое. Конверсия гудрона на НПЗ «Лукойл Нефтохим Бургас» сегодня перешагнула за 90%, но эпопея с оптимизацией параметров производства и подбором смесей сырья, периодической очисткой оборудования и разрушающимся катализатором, озвученная в формате ВКС, для тех, кто в теме, звучала как смесь хоррора и детектива.

В Татарстане ведется большая работа по углублению переработки нефти

Но самое большое внимание привлекли выступления татарстанцев. И причины тому — есть.

Мякзюм Салахов: «В Татарстане ТАИФ и «Татнефть» ведут большую работу в области глубокой переработки тяжелой нефти и нефтяных остатков». Фото: Роман Хасаев

— ТАИФ и Татнефть ведут систематическую большую работу по созданию и внедрению самых современных, передовых технологий для переработки тяжелых нефтяных остатков. На ТАИФ-НК введен в эксплуатацию КГПТО по технологии VCC и достигнута конверсия гудрона высокосернистой нефти в светлые нефтепродукты до 95%. Я думаю, что это практически мировой рекорд, мировое достижение. На ТАНЕКО тоже эксплуатируются процессы гидрокрекинга, замедленного коксования, и главное — идут успешные испытания демонстрационной установки, работающей по оригинальной отечественной технологии гидроконверсии, разработанной еще под руководством нашего известного ученого — академика Хаджиева, — сообщил Мякзюм Салахов.

Участникам конференции было чем поделиться друг с другом. Фото: Роман Хасаев

Доктор химических наук Хусаин Кадиев — последователь и амбассадор идей академика Хаджиева приехать на конференцию не смог — как раз работал на демонстрационной установке на ТАНЕКО. Отчасти его отсутствие компенсировали выступления Алексея Рубцова — заместителя генерального директора по управлению проектами и инвестициями компании «Промсырьеимпорт» — компании, поставлявшей на ТАНЕКО оборудование для реализации проекта, а также профессора Эльшада Теляшева — научного руководителя уфимского Института нефтехимпереработки, также имеющего непосредственное отношение к реализации проекта повышения глубины переработки нефти на ТАНЕКО. И тот, и другой увлеченно и ярко рассказали об участии организаций, которые представляют в успехах нефтеперерабатывающего производства «Татнефти», упирая на преимущества отечественных технологий.

ТАИФ Combi Cracking

Профессор Теляшев вообще часто бывает в Татарстане, активно принимает участие в событиях и мероприятиях, связанных с нефтехимией и нефтепереработкой. Не упускает возможности рассказать о своем институте и его достижениях, ратует за отечественный продукт и немного критикует компании, строящие производства на основе зарубежных достижений, оборудования и технологии. Доставалось от него и ТАИФу, в том числе и в период строительства и пусконаладки Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти.

Большой интерес участников конференции вызвало выступление команды специалистов ТАИФа. Фото: Роман Хасаев

— Технология, которая сегодня реализуется на ТАИФе, это — пионерская технология. У нас были предложения — как ее адаптировать к современному заводу, именно ТАИФовскому в Нижнекамске. Или как интегрировать эту технологию с другими предприятиями региона, — сообщил он в интервью журналисту «Реального времени». Однако до выступления представителей ТАИФа давать какую-либо оценку на основе имеющихся у него данных, профессор воздержался.

Дополняя друг друга, соавторы реализации проекта, рассказали о совершенствовании внедряемой на АО «ТАИФ-НК» технологии VCC. Фото: Роман Хасаев

После того как Рустем Ахунов — начальник управления по нефтехимии и нефтепереработке АО «ТАИФ» рассказал об опыте компании в применении гидрогенизационных процессов в переработке тяжелых остатков перегонки нефти, директор КГПТО Андрей Коновнин — о том, как шла реализация проекта по глубокой переработке гудрона по технологии VCC, с какими трудностями пришлось столкнуться и как их удалось решить, заместитель начальника управления АО «ТАИФ» по нефти и нефтепереработке Марат Идрисов дополнил коллег информацией о том, как тяжелые остатки от переработки уже фактически остатков тяжелой нефти на ТАИФ-НК научились превращать в востребованное сырье для производства битумов, а главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов завершил выступление коллег сообщением о том, что даже остаточный продукт комбинированного термо- и гидрокрекинга гудрона на производстве превратили в спекающую добавку, которой уже сейчас активно интересуются российские металлурги, профессор Теляшев эмоций сдержать уже не смог.

— Мы хвалили болгар за эксперименты. Они — герои. Такого опыта проведения лабораторных поисковых экспериментов — нет нигде. Они решили сложнейшую оптимизационную задачу при множестве условий. Но здесь — в случае с ТАИФом, это уже не эксперименты — здесь технологический подвиг. Вот эта команда, которая получила в руки недоработанный процесс, не реализуемый в том виде, в каком он был представлен лицензиаром, они сами его довели до ума. Это, фактически, уже не Veba Combi Cracking, а ТАИФ Combi Cracking. Это объективно. И есть все основания для того, чтобы процесс патентовать и становиться реальными лицензиарами. Это без всяких шуток. Это — на полном серьезе, — подчеркнул Эльшад Теляшев. И это признание — дорогого стоит.

Эльшад Теляшев: «КГПТО — фактически, уже не Veba Combi Cracking, а ТАИФ Combi Cracking». Фото: Роман Хасаев

Его мнение разделяет и главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по нефтехимии Фарид Минигулов. Он подчеркнул, что над проектом в ТАИФе работала серьезная группа специалистов под руководством: генерального директора АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова, заместителя генерального директора АО «ТАИФ» по нефтехимии и нефтепереработке Владимира Преснякова, заместителя председателя совета директоров АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова, а также Рустема Ахунова, Марата Идрисова, Андрея Коновнина, Алексея Храмова и многих других — перечислить всех специалистов, приложивших свою руку и знания для работы КГПТО в опытно-промышленном режиме, заняло бы не одну страницу.

Фарид Минигулов: «Тем, кто будет обращаться к технологии VCC после ТАИФа, будет намного проще». Фото: Роман Хасаев

— Технология, которая реализована и используется ТАИФом сейчас, дает наилучшие результаты в мировом масштабе. И результаты в первую очередь не с точки зрения технологии, красоты производственных процессов, а с точки зрения экономики. На сегодняшний день для ТАИФ-НК и, возможно, для многих других переработчиков — она единственно-возможная для того, чтобы эффективно окупать работу нефтеперерабатывающего завода. Я говорю именно про тяжелую нефть, — подчеркнул Фарид Минигулов. И добавил, что опыт, наработанный командами АО «ТАИФ» и АО «ТАИФ-НК», будет крайне востребован нефтепереработчиками не только России, но и всего мира, — Всегда проще идти по проторенной тропе. Думаю, что те люди, кто будут после нас обращаться к этой технологии переработки нефти у себя, используя опыт ТАИФ-НК, они сэкономят несколько лет как минимум и несколько сотен миллионов долларов. Было много сделано серьезных вещей и подтверждена их эффективность.

Работа продолжается

Работа по совершенствованию технологии и адаптации ее под новые геополитические и экономические реалии — продолжается. Об этом также шла речь на конференции. В частности, вопрос импортозамещения угольной добавки, необходимой для процесса повышения конверсии тяжелого сырья в светлые нефтепродукты. Альтернативу германскому углю ТАИФ — нашел. Но нет предела совершенству, и компания готова к сотрудничеству с теми, кто сможет предложить лучшие технологии с большей эффективностью. В частности, разговор об этом идет с академиком РАН, доктором химических наук, научным руководителем Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН профессором Зинфером Исмагиловым.

Зинфер Исмагилов: «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН настроен на сотрудничество с ТАИФом». Фото: Роман Хасаев

— Сейчас импорт по большей части остановился, и мы сейчас можем сделать хорошую научную работу по угольным добавкам и предложить ТАИФу технологию. У нас подход такой: необходимо системно работать. Есть целый банк из множества различных сортов углей, необходимо изучать, чтобы выйти на системный — постоянно стабильный результат. Пока еще рано говорить о совместной работе: мы должны подготовить протоколы, подготовить совместные документы, а потом уже выйдем на конкретные дела. Но у нас есть предложение, а со стороны ТАИФа есть очень большой интерес к нашим работам, — отметил профессор Исмагилов в интервью «Реальному времени».

И это не единственный результат конференции. Договоренности о дальнейшей совместной работе увозят из Казани многие участники события. К слову, в 2023-м у них будет возможность с этой же трибуны рассказать о том, каких успехов удалось добиться за прошедшее время.

Мякзюм Салахов: «Конференция станет ежегодной». Фото: Роман Хасаев

— Эта конференция планируется как ежегодная. У нас добывается тяжелая нефть, и перерабатывать ее не просто. А если есть препятствия, значит нужно искать решения. Сейчас в Татарстане действуют две лучшие в мире установки — в ТАНЕКО и в ТАИФе, способные перерабатывать тяжелые остатки нефти и тяжелую нефть с выходом светлых нефтепродуктов в 95 и более процентов. И этим достижением можно и нужно делиться с партнерами. Сейчас в нашем городе собрались ученые из нескольких стран. И такое общение, всегда дает что-то всем сторонам. Потому есть решение: мы планируем собираться ежегодно, — подчеркнул в разговоре с журналистом «Реального времени» Мякзюм Салахов.

Ахмет Мазгаров: «Те доклады, что мы услышали от специалистов ТАИФа, через год мы сможем прослушать в расширенном варианте — в виде кандидатских и докторских диссертаций». Фото: Роман Хасаев

Возможно, к тому времени в республике станет больше кандидатов и докторов наук. Такое предположение прозвучало в завершении первого дня конференции от доктора технических наук, профессора, академика АН РТ и IAS Ахмета Мазгарова:

— Думаю, те доклады, что мы услышали от специалистов ТАИФа, через год мы сможем прослушать в расширенном варианте — в виде кандидатских и докторских диссертаций. Мы ждем от вас продолжения работы не только в техническом и технологическом направлении, но и в чисто научном. То есть превратить ваши разработки в ваши диссертации, — обратился он к спикерам, представлявшим Группу на конференции.