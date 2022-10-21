Привлечь и удержать: почему молодежь выбирает ТАИФ-НК

Фото: Александр Ильин

Для Татарстана повышение престижа рабочих профессий, подготовка высококвалифицированных рабочих кадров — не просто красивые слова, а задача государственной важности. Татарстан — пятый в России регион по объему продукции, производимой промышленными предприятиями. Нефтеперерабатывающая отрасль республики также нуждается в постоянном притоке молодых талантливых специалистов. В АО «ТАИФ-НК» к этой проблеме отнеслись более чем серьезно. Компания приняла в работу специальную кадровую политику, которая приносит свой результат. Предприятие по праву может гордиться своим коллективом. Сегодня здесь трудятся около 4 тысяч человек, около 40% из них — это молодые люди до 35 лет. Что привлекает молодежь на предприятие, почему выпускники профильных учебных заведений выбирают эту компанию в качестве работодателя — в обзоре «Реального времени».

Окунуться в рабочую атмосферу



АО «ТАИФ-НК» — яркий пример того, как нужно работать с молодежью и повышать престиж рабочих профессий. Сюда можно отнести многогранную социальную политику, поддержку молодых специалистов компании, для которых предусматриваются мероприятия по их адаптации к условиям работы, созданию условий профессионального роста и максимальной реализации творческого потенциала, а также тесное сотрудничество с профильными учебными заведениями по отбору будущих работников еще на стадии обучения.

Буквально недавно на предприятии прошел день открытых дверей. Ознакомиться с производственными мощностями, узнать нюансы работы той или иной установки, пообщаться с высококлассными специалистами смогли студенты колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. Это заведение считается настоящей кузницей кадров для нефтеперерабатывающей отрасли.

На предприятие приехали учащиеся третьего курса — будущие переработчики нефти и газа.

Дети приехали в полном составе. Большое спасибо руководству компании за приглашение, — сказала Динара Шайлина, заведующая отделением по практической подготовке КНН им. Н.В. Лемаева

— Это очень ответственные ребята. По специальности «переработка нефти и газа» учатся дети, у которых проходной балл не менее 4,8. Это практически отличники. Эта экскурсия для них будет очень полезна. Студенты смогут поближе познакомиться с предприятием, узнать о том, какие работы им предстоит выполнять в будущем. Дети приехали в полном составе, очень ждали эту экскурсию. Большое спасибо руководству компании за приглашение, — с воодушевлением сказала Динара Шайлина, заведующая отделением практической подготовки КНН им. Н.В. Лемаева.

Ребята также признались корреспонденту «Реального времени», что давно хотели посмотреть на производство изнутри.

Ребята прошли обязательный вводный инструктаж по охране труда и получили специальную одежду и средства индивидуальной защиты

— Я много слышал положительных отзывов о ТАИФ-НК. Здесь работают мои родственники. Сам я еще ни разу не был на производстве. У нас пока не было практики. Давно хотел узнать, как здесь все устроено, — говорит Данил Салахов.

Визит в АО «ТАИФ-НК» для студентов начался с головного офиса компании. Здесь ребята прошли обязательный вводный инструктаж по охране труда и получили специальную одежду и средства индивидуальной защиты. Это позволило будущим нефтепереработчикам максимально окунуться в рабочую атмосферу.

Поставив личную подпись в журнале по технике безопасности, третьекурсники поднялись в актовый зал. Здесь ребятам включили ознакомительный видеоролик о деятельности предприятия.

Благодаря ему молодые люди убедились в том, что АО «ТАИФ-НК» — это ведущая нефтеперерабатывающая компания в России по показателю выхода светлых нефтепродуктов из нефтегазового сырья, а также по технологической сложности комплекса установок. По технологической эффективности нефтепереработки компания является лидером не только в России, но и в мире.

Поставив личную подпись в журнале по технике безопасности, третьекурсники поднялись в актовый зал. Здесь ребятам включили ознакомительный видеоролик о деятельности предприятия

Комплекс состоит из трех взаимосвязанных заводов:

нефтеперерабатывающего завода проектной мощностью по сырью 7,3 млн тонн в год;

завода Бензинов, который включает установку производства бензинов на основе каталитического крекинга проектной мощностью по сырью 1 млн тонн в год и установку по переработке газового конденсата проектной мощностью по сырью 1 млн тонн в год;

КГПТО (Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти) проектной мощностью 3,6 млн тонн по переработке гудрона и вакуумного газойля.

Компания производит более 50 наименований продукции, в том числе сырье для химии и нефтехимии, автомобильное топливо международного экологического стандарта Euro-5, дизельное топливо, реактивное топливо, битумы, ПБВ, керосины и т. д. Здесь же были представлены образцы выпускаемой продукции АО «ТАИФ-НК», к которой студенты проявили большой интерес. Стеклянные баночки можно было взять в руки и поближе рассмотреть каждое наименование продукции.

Стеклянные баночки можно было взять в руки и поближе рассмотреть каждое наименование продукции

На все волнующие студентов вопросы подробно ответил начальник отдела технического перевооружения и перспективного развития АО «ТАИФ-НК» Равиль Абдрахманов, который в непринужденной форме не только рассказал о важности модернизации производств, экологических и социальных программах, но и наглядно показал всю цепочку переработки нефти на примере автомобильного бензина.

Об истории и деятельности завода бензинов из первых уст

Экскурсия продолжилась ознакомлением с производственными площадками нефтеперерабатывающего предприятия. Ребятам показали второе производство завода Бензинов, рассказали о мерах организации его эффективной и безопасной работы. Учащихся колледжа сопровождал начальник цеха №04 Дамир Сибгатов. Он сообщил, что строительство установки по переработке газового конденсата АО «ТАИФ» началось в мае 2005 года. Проектная документация разрабатывалась специалистами института «Самаранефтехимпроект». Высокие темпы строительства позволили ввести ее в эксплуатацию уже через год. В июле 2006 года была получена первая продукция.

Экскурсия продолжилась ознакомлением с производственными площадками нефтеперерабатывающего предприятия

— Производство №2 завода Бензинов включает в себя установку по переработке газового конденсата мощностью 1 млн тонн в год, сливно-наливную двухстороннюю галерейную эстакаду с железнодорожными весами, автомобильную автоматическую станцию налива и комплекс общезаводского хозяйства с узлом компаундирования и парком товарных бензинов. Основная часть смонтированного и введенного в действие оборудования — отечественного производства, — начал свой рассказ Дамир Сибгатов.

Он также подчеркнул, что газовый конденсат поступает железнодорожным транспортом. Основными видами продукции являются дизельная фракция, автомобильный бензин, прямогонный бензин, который откачивается по трубопроводу на ПАО «Нижнекамскнефтехим» для увеличения мощности производства этилена, пропан-бутановая фракция, керосиновая фракция и мазут (сырье для каталитического крекинга). Отдельно остановился на предназначении производственных установок.

— Эта установка предназначена для переработки газового конденсата, который поступает к нам цистернами по железнодорожным путям. Цех состоит из блока электрообезвоживания, блока нагрева сырья и блока фракционирования, — уточнил он.

Следующим пунктом маршрута стала операторная, где особое внимание было уделено применению современных цифровых технологий и автоматизации

Следующим пунктом маршрута стала операторная, где особое внимание было уделено применению современных цифровых технологий и автоматизации, которыми охвачены все технологические процессы производства. Во время экскурсии студентов интересовало не только производство, но и уровень заработной платы, социальные гарантии, возможности карьерного роста молодых работников компании.

Учащихся колледжа заверили, что при наличии необходимых знаний и опыта, профессионального интереса, исполнительности, ответственности, решительности и, конечно же, желания, каждый сотрудник может подняться по карьерной лестнице. Дамир Сибгатов привел в пример себя. В АО «ТАИФ-НК» он устроился в 2010 году, еще будучи студентом четвертого курса. Начинал карьеру оператором 4-го разряда. В 2014-м перевелся на должность начальника смены, в 2015-м был назначен начальником установки блока гидроочистки, работал в этой должности до 2020-го, а затем получил назначение на должность начальника цеха.

АО «ТАИФ-НК» можно смело назвать молодым коллективом. Численность работающей молодежи до 35 за I полугодие 2022 года составляет 39,7%

И таких примеров в компании немало, включая и высшее руководство. Вообще, АО «ТАИФ-НК» можно смело назвать молодым коллективом. Численность работающей молодежи до 35 за I полугодие 2022 года составляет 39,7%. Среди них много руководителей. Всего же в компании трудятся около 4 тысяч высококлассных специалистов.

На предприятии уверены, что постоянный приток свежих профессиональных кадров — одно из необходимых условий для дальнейшего развития отрасли.

— «ТАИФ-НК» социально ориентированное предприятие. Здесь разработана многогранная кадровая политика, созданы возможности для карьерного роста и достойные условия оплаты труда, стимулирующие личное развитие и стремление к общему успеху. Компания развивает внутреннюю образовательную среду для обучения сотрудников, — рассказал студентам руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК» Антон Тухватуллин.

Компания развивает внутреннюю образовательную среду для обучения сотрудников, — рассказал студентам руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК» Антон Тухватуллин

Ребята узнали, что одна из мер поддержки работников предприятия — наличие расширенного пакета социальных гарантий, который включает в себя не только гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, но и дополнительные выплаты, разработанные локальными актами компании. Это выплаты к отпуску, затраты, связанные с реализацией социальной ипотеки, оказание материальной помощи в различных жизненных ситуациях, поощрение по случаю юбилейных и праздничных дат, материальная поддержка пенсионеров и так далее. Помимо этого, «ТАИФ-НК» вкладывает значительные средства в укрепление здоровья своих сотрудников.

Особое внимание в компании уделяют трудоустройству молодых специалистов. Чтобы начинающий сотрудник мог безболезненно влиться в коллектив, действует система наставничества. Опытный сотрудник берет под свое крыло новичка, знакомит с предприятием, корпоративной культурой и технологическими процессами.

Ребята узнали, что одна из мер поддержки работников предприятия — наличие расширенного пакета социальных гарантий

Реализовать свой творческий потенциал, повысить профессиональное мастерство молодые сотрудники АО «ТАИФ-НК» могут на конкурсах «Лучший по профессии». Они проходят как внутри предприятия, так и на базе колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. К слову, участвовать в них могут и студенты. Такие мероприятия оттачивают профессиональные навыки, популяризируют рабочие специальности.

«Каждый человек мечтает обрести в жизни любимое дело»

Экскурсия по второму производству АО «ТАИФ-НК» длилась около полутора часов. За это время студенты осмотрели автомобильную автоматическую станцию налива и комплекс общезаводского хозяйства с узлом компаундирования и парком товарных бензинов. Задали немало вопросов, касающихся качества получаемого бензина, реализации продукции. Диалог получился живым и познавательным.

— Когда я окончил 9-й класс, передо мной встал вопрос выбора будущей профессии. Недолго думая, я решил связать свою жизнь с нефтегазодобычей и нефтепереработкой. Я считаю, что у этой профессии широкое будущее, — сказал Алексей Лазарев.

Он также подчеркнул, что остался доволен увиденным сегодня. Экскурсия по производственным объектам АО «ТАИФ-НК» оправдала все ожидания.

Недолго думая, я решил связать свою жизнь с нефтегазодобычей и нефтепереработкой. Я считаю, что у этой профессии широкое будущее, — сказал Алексей Лазарев

— Мне нравится то, какие процессы происходят в установках, как изготавливают бензин, дизельное топливо, керосин. Сотрудники предприятия все доступно объяснили. Мы также посетили операторную, наглядно увидели, в чем заключается работа операторов технологических установок. Надеюсь вернуться сюда уже в качестве сотрудника компании, — сказал Алексей.

Эмоциями от экскурсии поделилась и его одногруппница Аделя Хамидуллина. Девушка родом из Камских Полян. Окончив школу в родном поселке, поступила на бюджет по специальности «переработка нефти и газа».

Эмоциями от экскурсии поделилась и его одногруппница Аделя Хамидуллина. Девушка родом из Камских Полян

— Каждый человек мечтает обрести в жизни любимое дело, доставляющее радость, приносящее пользу другим людям, а также хорошо оплачиваемое. Важным для выбора профессии также является возможность трудоустройства после окончания колледжа, — отметила она, добавив, что АО «ТАИФ-НК» рассматривает как одного из перспективных работодателей.

Трудоустроиться в АО «ТАИФ-НК» после окончания колледжа мечтает и Данил Салахов:

— Почему я хочу работать именно здесь? Потому что здесь стабильная заработная плата, социальный пакет. Работать здесь престижно. Я горжусь тем, что учусь в колледже нефтехимии и нефтепереработки. В этом году у нас начнется производственная практика, буду делать все возможное, чтобы меня заметили и пригласили сюда на работу.

Трудоустроиться в АО «ТАИФ-НК» после окончания колледжа мечтает и Данил Салахов

«Компания не ограничивается только стандартными инструментами взаимодействия»

Стоит отметить, что одними экскурсиями АО «ТАИФ-НК» не ограничивается. Предприятие тесно сотрудничает с учебными заведениями города, в которых готовят будущих специалистов. Основным местом подготовки молодых работников предприятия по ведущим профессиям является колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. В новом учебном году его порог перешагнули около 700 первокурсников. Всего здесь обучаются 2 000 студентов разных районов Татарстана, а также из Московской области, Челябинска и Тюмени.

По словам директора КНН им. Н.В. Лемаева Айдара Фаретдинова, история сотрудничества колледжа нефтехимии и нефтепереработки с АО «ТАИФ-НК» началась со дня основания компании. Он отметил, что подбирать кадры предприятие начинает задолго до приема на работу.

По словам директора КНН Айдара Фаретдинова, история сотрудничества колледжа нефтехимии и нефтепереработки с АО «ТАИФ-НК» началась со дня основания компании. Фото: e-nkama.ru

— «ТАИФ-НК» не ждет, когда выпускник придет на работу. Предприятие начинает мониторить студентов с третьего курса. На предприятии знают, как ребята готовятся, потому что сами принимают участие в аттестации и прекрасно понимают, какой специалист к ним трудоустраивается. Происходит индивидуальное сопровождение учащегося, — говорит директор КНН им Н.В. Лемаева Айдар Фаретдинов.

Одно из направлений работы с молодежью на предприятии — организация производственной практики. Это позволяет учащимся колледжа быстро и эффективно сблизить теоретические знания с решением конкретных производственных задач. Такая практика создает благоприятную среду для молодых специалистов, давая им возможность заранее адаптироваться к условиям реального производства.

— Наше сотрудничество заключается не только в подготовке кадров для предприятия, оно строится на дальнейшем развитии работающего персонала, на переподготовке и повышении квалификации. Эта работа выстроена в системном формате. Компания не ограничивается только стандартными инструментами взаимодействия, а смотрит дальше, — отмечает Айдар Фаретдинов.

Для студентов колледжа АО «ТАИФ-НК» организует уникальную практику на производстве в рамках дуального обучения. Предприятие отправляет колледжу заявку о том, какие именно нужны специалисты. Учебное заведение разрабатывает соответствующие программы их подготовки.

— Дуальное обучение — это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте. Студенты, в свою очередь, проходят практику без отрыва от учебы. Эти ребята очень ответственно относятся к производственной практике, своему рабочему месту, — говорит Айдар Фаретдинов.

Выпускники колледжа нефтехимии и нефтепереработки проходят производственную практику в АО «ТАИФ-НК» с оформлением трудового договора, получают заработную плату наравне с сотрудниками предприятия. В прошлом году этой возможностью воспользовались 23 студента. Это операторы, электромонтеры, лаборанты химического анализа и слесаря КИПиА.

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— Дуальная система обучения перспективна как для нас, так и для студентов. По окончании учебного заведения мы получаем готового специалиста, не требующего адаптации. Выпускнику не нужно переживать о будущем трудоустройстве. Он уже имеет рабочее место и получает полноценную заработную плату, — отмечает Антон Тухватуллин.

Процесс обучения продолжается и на предприятии, здесь работники могут повысить квалификацию или получить новую профессию. Благодаря многогранной кадровой политике, внимательному отношению к опытным сотрудникам, молодым специалистам АО «ТАИФ-НК» остается в топе работодателей среди градообразующих предприятий Нижнекамска, куда выпускники охотно направляют анкеты для трудоустройства. Однако стать частью высококвалифицированной команды единомышленников, устремленной в будущее, готовой решать самые сложные инновационные задачи, смогут лишь лучшие из лучших.