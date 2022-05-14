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Хронология военной спецоперации: самое важное за 14 мая

22:00, 14.05.2022 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация

Главные события 80-го дня специальной военной операции России на Украине

Хронология военной спецоперации: самое важное за 14 мая
Фото: Минобороны

День 80-й: Турция предложила помочь с эвакуацией людей с «Азовстали», российские военные перехватили «Точку-У»

По данным Министерства обороны России на 14 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 165 самолетов, 125 вертолетов, 864 беспилотных летательных аппарата, 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и других боевых бронированных машин, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2913 единиц специальной военной автомобильной техники.

  • Турция готова отправить корабль для эвакуации украинских националистов и мирных граждан с мариупольского завода «Азовсталь». Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил: «Согласно плану, эвакуированные с крупного металлургического завода «Азовсталь» люди будут доставлены по суше в порт Бердянск, который, как и Мариуполь, находится на Азовском море. А турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул».
  • Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ранения российских журналистов телеканала RT и мирных граждан в городе Докучаевске Донецкой Народной Республики (ДНР). Дело заведено по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны». По данным СК, вчера украинские военные с помощью РСЗО «Ураган» произвели прицельный артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры — один человек погиб, ранения получили по два сотрудника съемочной группы RT и мирных жителя, которые были доставлены в городскую больницу.
Фото: t.me/mkhusnullin

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Пинегина
ПроисшествияОбщество

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