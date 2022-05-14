Хронология военной спецоперации: самое важное за 14 мая

Главные события 80-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: Минобороны

День 80-й: Турция предложила помочь с эвакуацией людей с «Азовстали», российские военные перехватили «Точку-У»

По данным Министерства обороны России на 14 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 165 самолетов, 125 вертолетов, 864 беспилотных летательных аппарата, 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и других боевых бронированных машин, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2913 единиц специальной военной автомобильной техники.

Прошедшей ночью российская оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли поражение 43 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС поразили пять пунктов управления и два склада боеприпасов в Донецкой народной республике (ДНР). Уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники. Ракетные войска и артиллерия ночью поразили 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники и склад боеприпасов, а еще 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения понтонной переправы и подразделений вооруженных сил Украины при попытке переправиться через Северский Донец. Успевшая переправиться по понтонам бронетехника противника с экипажами в ходе боя была уничтожена огнем российских артиллеристов и экипажей боевых машин пехоты. Часть бронетехники ВСУ была захвачена российскими военнослужащими.

Турция готова отправить корабль для эвакуации украинских националистов и мирных граждан с мариупольского завода «Азовсталь». Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил: «Согласно плану, эвакуированные с крупного металлургического завода «Азовсталь» люди будут доставлены по суше в порт Бердянск, который, как и Мариуполь, находится на Азовском море. А турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ранения российских журналистов телеканала RT и мирных граждан в городе Докучаевске Донецкой Народной Республики (ДНР). Дело заведено по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны». По данным СК, вчера украинские военные с помощью РСЗО «Ураган» произвели прицельный артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры — один человек погиб, ранения получили по два сотрудника съемочной группы RT и мирных жителя, которые были доставлены в городскую больницу.



Министерство обороны России заявило о перехвате днем российскими вооруженными силами тактической ракеты «Точка-У» и трех украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч». Кроме того, российские ПВО за день сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БЛА) ВС Украины, в том числе один над островом Змеиный. Также оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 33 района сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 90 националистов и выведены из строя 18 единиц военной техники.

Также высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России в течение дня поразили 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое, ракетные войска и артиллерия — шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три укрепленных бункера и 28 артиллерийских подразделений на огневых позициях, в том числе пусковую установку системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Березовка.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин объявил о начале активной помощи в восстановлении инфраструктуры Луганской Народной Республики. По его словам, сегодня первая колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов прибыли в ЛНР. Хуснуллин отметил, что в планах осуществить ремонт жилья, дорог и инфраструктуры.

Фото: t.me/mkhusnullin

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что ВСУ оборудовали опорный пункт, установили тяжелое вооружение и склад боеприпасов на территории жилого массива и школы донецкого поселка Нью-Йорк. А в Николаеве в зданиях и на прилегающей территории школ №7, 15, 35 и в Краматорске Донецкой Народной Республики в школах №5, 6 и 9 боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, а в подвальных помещениях насильно удерживают жителей близлежащих домов.

За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию России эвакуированы 19 378 человек, в том числе 2 297 детей. Всего с начала специальной военной операции — уже 1 279 619 человек, из которых 221 111 — дети. Государственную границу России пересекли 171 931 единица личного автомобильного транспорта, в том числе — 3 166 за прошедшие сутки.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.