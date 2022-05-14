Российские военные поразили 43 района сосредоточения живой силы ВСУ

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли поражение 43-м районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.



Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС поразили пять пунктов управления и два склада боеприпасов в Донецкой народной республике (ДНР). Уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники.

Ракетные войска и артиллерия ночью поразили 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники и склад боеприпасов, а еще 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.

Средства противовоздушной обороны России ночью уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Фото: кадр видео Минобороны

Вчера в Минобороны сообщили, что высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка Луганской Народной Республики (ЛНР) поразили штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады. Российскими средствами противовоздушной обороны были ликвидированы три украинских беспилотника.

Также вчера сообщалось, что за сутки без участия Киева из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 22 985 человек, в том числе 3 231 ребенка.

Маргарита Головатенко