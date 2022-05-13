Хронология военной спецоперации: самое важное за 13 мая
Ключевые события 79-го дня специальной военной операции России на Украине
День 79-й: второй удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, спекуляции украинских боевиков
По данным Министерства обороны России на 13 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 3 039 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 882 единицы специальной военной автомобильной техники, 1 498 орудий полевой артиллерии и минометов, 845 беспилотных летательных аппаратов, 369 установок реактивных систем залпового огня, 304 зенитных ракетных комплекса, 165 самолетов и 125 вертолетов.
- Министерство обороны России сообщило об уничтожении производственных мощностей нефтеперерабатывающего завода на окраине Кременчуга в Полтавской области. В результате ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены также резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенные для военной техники ВСУ. Кременчугский НПЗ имеет давние связи с Татарстаном и предприятием «Татнефть». До 2007 года республике принадлежало больше половины акций компании «Укртатнафта», которая владела предприятием, но затем произошел, по сути, криминальный захват управления заводом.
- Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила еще 153 района скопления живой силы и военной техники ВСУ. У Харькова уничтожены две украинские установки РСЗО «Град» и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО производства США, рассказали в Минобороны России. Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 520 точек скопления живой силы и военной техники, 15 пунктов управления, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях и склад ракетного вооружения около села Шебелинка Харьковской области. Сбит украинский самолет Су-27 и перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».
- По данным Минобороны России на вечер 13 мая, около населенных пунктов Золотое и Врубовка (ЛНР) высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады ВСУ. Поражены еще 32 места скопления военнослужащих и военной техники и боеприпасов у Краснопавловки в Харьковской области. Уничтожены более 300 националистов, из строя выведены 37 единиц военной техники.
- Оперативно-тактическая и армейская авиация России за 13 мая поразила еще три командных пункта и 52 места сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, проинформировали в Минобороны РФ. Уничтожены три украинских беспилотника около Краснополья, Малой Камышевахи и Горловки. Ракетными войсками и артиллерией уничтожены еще 370 точек скопления украинских военнослужащих и военной техники, 17 пунктов управления и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях.
- Украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты социнфраструктуры в военных целях, сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию. Так, в зданиях и на территории некоторых школ и гимназий Харькова, Доброполья, Константиновки и Краматорска они оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, включая артиллерию и РСЗО, а жителей близлежащих домов насильно удерживают в подвалах. Националисты оборудовали огневые точки и на верхних этажах многоэтажек на улице Вилесова в Северодонецке (ЛНР), а горожан насильно удерживают в их квартирах. В психиатрической больнице в Путивле (ДНР) неонацисты организовали опорный пункт, а во дворе здания разместили тяжелое вооружение. В подвале медучреждения силой удерживаются персонал и пациенты.
- «В Харьковской области, на фоне нарастающего топливного кризиса, боевики националистических батальонов, уверенные в своей безнаказанности, цинично спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенными для заправки автомобилей скорой медицинской помощи и других экстренных служб», — сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, Киев подобные преступления, «уже ставшие обыденными, старается не замечать». Боевики же расценивают бездействие официальных властей «как молчаливое одобрение творимого ими беспредела», утверждает Мизинцев.
- Россия за последние сутки получила от украинских граждан 117 просьб об эвакуации в Россию, ДНР, ЛНР и в подконтрольные Вооруженным Силам РФ территории Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных насчитывается 2 755 572 таких обращения из 2 135 населенных пунктов Украины, рассказали в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию.
- За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины в Россию эвакуированы 22 985 мирных граждан, в том числе 3 231 ребенок. Всего с начала спецоперации на российскую территорию вывезли 1 260 241 человека, из которых 218 814 — несовершеннолетние. Государственную границу РФ пересекли 168 765 частных автомобилей, уведомил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
- В семи портах — Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь — заблокированы 75 иностранных судов из 17 страны. Они не могут выйти в открытое море, так как официальным Киевом в его внутренних водах и территориальном море создана «угроза обстрела и высокая минная опасность», сообщили в Минобороны России.
- Турция не видит ничего хорошего в расширении НАТО. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что у него нет позитивного мнения на счет вступления в альянс Финляндии и Швеции. «Скандинавские страны являются гостевым домом для террористических организаций», — заявил турецкий лидер.
- Министр обороны России Сергей Шойгу впервые с начала спецоперации поговорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили ситуацию на Украине и другие актуальные вопросы международной безопасности. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Его детали в Министерстве обороны России не раскрывают.
- Президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. На нем министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о ходе специальной военной операции на Украине. Подробности доклада Кремль не опубликовал. На заседании Совбеза также обсудили решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и потенциальные угрозы для безопасности России, которые могут возникнуть в связи с этим. Кроме того, затронуты некоторые вопросы, касающиеся грядущего саммита ОДКБ.
- Также сегодня Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Они обсудили ситуацию на Украине, уделив особое внимание гуманитарным вопросам. Президент России изложил Шольцу логику и основные задачи спецоперации по защите ДНР и ЛНР и рассказал о мерах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирных граждан, сообщили в Кремле. Путин обратил внимание, что «исповедующие нацистскую идеологию» боевики продолжают грубо нарушать нормы международного гуманитарного права и использовать «бесчеловечные террористические методы». Президент также оценил российско-украинские переговоры, которые, «по сути, заблокированы Киевом».
- В Татарстане обеспечили работой около 30% трудоспособных переселенцев, прибывших в апреле из Луганской и Донецкой народных республик. По данным Минтруда РТ, в республику приехали 455 человек трудоспособного возраста, не имеющих ограничений к трудоустройству. Работу удалось найти для 132 беженцев.
- Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов отреагировал на высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который в своей колонке для Telegraph назвал русский мир «раковой опухолью». Парламентарий считает, что такими заявлениями «Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины».
- Съемочная группа телеканала Russia Today попала под обстрел в Донбассе. Два оператора получили ранения, их доставили в медучреждение. Обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела установит Следственный комитет России.
О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.
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