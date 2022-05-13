Хронология военной спецоперации: самое важное за 13 мая

Ключевые события 79-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: Кадр видео Минобороны России

День 79-й: второй удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, спекуляции украинских боевиков

По данным Министерства обороны России на 13 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 3 039 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 882 единицы специальной военной автомобильной техники, 1 498 орудий полевой артиллерии и минометов, 845 беспилотных летательных аппаратов, 369 установок реактивных систем залпового огня, 304 зенитных ракетных комплекса, 165 самолетов и 125 вертолетов.

Министерство обороны России сообщило об уничтожении производственных мощностей нефтеперерабатывающего завода на окраине Кременчуга в Полтавской области. В результате ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены также резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенные для военной техники ВСУ. Кременчугский НПЗ имеет давние связи с Татарстаном и предприятием «Татнефть». До 2007 года республике принадлежало больше половины акций компании «Укртатнафта», которая владела предприятием, но затем произошел, по сути, криминальный захват управления заводом.

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила еще 153 района скопления живой силы и военной техники ВСУ. У Харькова уничтожены две украинские установки РСЗО «Град» и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО производства США, рассказали в Минобороны России. Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 520 точек скопления живой силы и военной техники, 15 пунктов управления, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях и склад ракетного вооружения около села Шебелинка Харьковской области. Сбит украинский самолет Су-27 и перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Кадр видео Минобороны России

По данным Минобороны России на вечер 13 мая, около населенных пунктов Золотое и Врубовка (ЛНР) высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады ВСУ. Поражены еще 32 места скопления военнослужащих и военной техники и боеприпасов у Краснопавловки в Харьковской области. Уничтожены более 300 националистов, из строя выведены 37 единиц военной техники.

Оперативно-тактическая и армейская авиация России за 13 мая поразила еще три командных пункта и 52 места сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, проинформировали в Минобороны РФ. Уничтожены три украинских беспилотника около Краснополья, Малой Камышевахи и Горловки. Ракетными войсками и артиллерией уничтожены еще 370 точек скопления украинских военнослужащих и военной техники, 17 пунктов управления и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Кадр видео Минобороны России

Украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты социнфраструктуры в военных целях, сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию. Так, в зданиях и на территории некоторых школ и гимназий Харькова, Доброполья, Константиновки и Краматорска они оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, включая артиллерию и РСЗО, а жителей близлежащих домов насильно удерживают в подвалах. Националисты оборудовали огневые точки и на верхних этажах многоэтажек на улице Вилесова в Северодонецке (ЛНР), а горожан насильно удерживают в их квартирах. В психиатрической больнице в Путивле (ДНР) неонацисты организовали опорный пункт, а во дворе здания разместили тяжелое вооружение. В подвале медучреждения силой удерживаются персонал и пациенты.

«В Харьковской области, на фоне нарастающего топливного кризиса, боевики националистических батальонов, уверенные в своей безнаказанности, цинично спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенными для заправки автомобилей скорой медицинской помощи и других экстренных служб», — сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, Киев подобные преступления, «уже ставшие обыденными, старается не замечать». Боевики же расценивают бездействие официальных властей «как молчаливое одобрение творимого ими беспредела», утверждает Мизинцев.



Кадр видео Минобороны России

Россия за последние сутки получила от украинских граждан 117 просьб об эвакуации в Россию, ДНР, ЛНР и в подконтрольные Вооруженным Силам РФ территории Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных насчитывается 2 755 572 таких обращения из 2 135 населенных пунктов Украины, рассказали в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию.



За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины в Россию эвакуированы 22 985 мирных граждан, в том числе 3 231 ребенок. Всего с начала спецоперации на российскую территорию вывезли 1 260 241 человека, из которых 218 814 — несовершеннолетние. Государственную границу РФ пересекли 168 765 частных автомобилей, уведомил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В семи портах — Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь — заблокированы 75 иностранных судов из 17 страны. Они не могут выйти в открытое море, так как официальным Киевом в его внутренних водах и территориальном море создана «угроза обстрела и высокая минная опасность», сообщили в Минобороны России.

Турция не видит ничего хорошего в расширении НАТО. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что у него нет позитивного мнения на счет вступления в альянс Финляндии и Швеции. «Скандинавские страны являются гостевым домом для террористических организаций», — заявил турецкий лидер.

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые с начала спецоперации поговорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили ситуацию на Украине и другие актуальные вопросы международной безопасности. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Его детали в Министерстве обороны России не раскрывают.

Президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. На нем министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о ходе специальной военной операции на Украине. Подробности доклада Кремль не опубликовал. На заседании Совбеза также обсудили решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и потенциальные угрозы для безопасности России, которые могут возникнуть в связи с этим. Кроме того, затронуты некоторые вопросы, касающиеся грядущего саммита ОДКБ.

Фото: kremlin.ru

Также сегодня Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Они обсудили ситуацию на Украине, уделив особое внимание гуманитарным вопросам. Президент России изложил Шольцу логику и основные задачи спецоперации по защите ДНР и ЛНР и рассказал о мерах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирных граждан, сообщили в Кремле. Путин обратил внимание, что «исповедующие нацистскую идеологию» боевики продолжают грубо нарушать нормы международного гуманитарного права и использовать «бесчеловечные террористические методы». Президент также оценил российско-украинские переговоры, которые, «по сути, заблокированы Киевом».

В Татарстане обеспечили работой около 30% трудоспособных переселенцев, прибывших в апреле из Луганской и Донецкой народных республик. По данным Минтруда РТ, в республику приехали 455 человек трудоспособного возраста, не имеющих ограничений к трудоустройству. Работу удалось найти для 132 беженцев.



Фото: realnoevremya.ru

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Съемочная группа телеканала Russia Today попала под обстрел в Донбассе. Два оператора получили ранения, их доставили в медучреждение. Обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела установит Следственный комитет России.

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