Российские войска уничтожили подразделение ВСУ при попытке переправы через Северский Донец

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Российские войска сегодня уничтожили понтонную переправу и подразделение ВСУ, пытавшееся переправиться через реку Северский Донец. Минобороны страны опубликовало соответствующее видео. Об этом сообщает ТАСС.

По информации ведомства, подразделение ВСУ на боевых машинах пехоты предпринявшее попытку переправиться по наведенной переправе обнаружили в ходе разведывательно-поисковых действий мотострелкового подразделения ВС России. Мотострелки огнем артиллерии разрушили переправу и уничтожили часть бронетехники с экипажами, успевшую переправиться по ней. Оставшиеся машины захватили российские военные.

Одновременно на противоположном берегу удалось разбить технику понтонно-мостового подразделения войск Украины при попытке отхода.

Сегодня сообщалось, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли поражение 43 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Также средства противовоздушной обороны России ночью уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».



Дарья Акимова