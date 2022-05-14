Хуснуллин объявил о начале активной помощи ЛНР в восстановлении инфраструктуры

Вице-премьер России Марат Хуснуллин объявил в своем telegram-канале о начале активной помощи в восстановлении инфраструктуры Луганской народной республике.

По его словам, сегодня первая колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов прибыли в ЛНР. Хуснуллин отметил, что в планах осуществить ремонт жилья, дорог и инфраструктуры.

Вице-премьер также добавил, что активное взаимодействие с республикой продолжиться дальше.

Фото: t.me/mkhusnullin

На прошлой неделе Хуснуллин посетил освобожденные территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он побывал в Мариуполе, Волновахе, Луганске и других городах. Затем вице-премьер подвел итоги визита в Луганск. По его словам, возобновила работу Луганская тепловая электрическая станция. Однако работы предстоит много.

Дарья Акимова