Минобороны России: ВС перехватили украинскую ракету «Точка-У» и три снаряда «Смерч»

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о перехвате российскими вооруженными силами тактической ракеты «Точка-У» и трех украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч». Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, российские ПВО за день сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БЛА) ВС Украины, в том числе один над островом Змеиный. Также оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 33 района сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 90 националистов, и выведены из строя 18 единиц военной техники.

Конашенков добавил, что высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России в течение дня поразили 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое, ракетные войска и артиллерия — шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три укрепленных бункера и 28 артиллерийских подразделений на огневых позициях, в том числе пусковую установку системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Березовка.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 864 беспилотных летательных аппарата, 304 зенитных ракетных комплекса, 3 067 танков и других боевых бронированных машин, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1 514 орудий полевой артиллерии и минометов и 2 913 единиц специальной военной автомобильной техники.





Сегодня Минобороны опубликовало видео, как российские войска уничтожили понтонную переправу и подразделение ВСУ, пытавшееся переправиться через реку Северский Донец. Была поражена часть бронетехники с экипажами, успевшую переправиться по ней. Оставшиеся машины захватили ВС России.

Дарья Акимова