Минобороны России: в Харьковской области националисты спекулируют талонами на горючее

В Харьковской области боевики националистических батальонов спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенными для заправки автомобилей скорой медицинской помощи и других экстренных служб. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, это происходит на фоне нарастающего топливного кризиса. Такое поведение националистов давно стало нормой для Украины, добавил Мизинцев.

— Эти и другие подобные факты, грубо нарушающие нормы международного гуманитарного права, несмотря на наши неоднократные заявления, по-прежнему остаются без внимания мирового сообщества и международных организаций, — приводит его слова ТАСС.

Фото: function.mil.ru

Сегодня в Минобороны сообщили, что российская армия в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка Луганской Народной Республики (ЛНР) поразила штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады. По данным ведомства, также ликвидированы три украинских беспилотника.

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Диана Жиленкова