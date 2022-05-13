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Около 30% эвакуированных трудоспособных жителей Донбасса получили работу в Татарстане

17:13, 13.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Около 30% эвакуированных трудоспособных жителей Донбасса получили работу в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане обеспечили работой около 30% эвакуированных трудоспособных жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруда Татарстана.

В ведомстве подчеркнули, что в республику прибыло 455 человек трудоспособного возраста, не имеющих ограничений к трудоустройству. Из них работу удалось найти для 132 человек.

Фото: realnoevremya.ru

По словам начальника отдела по работе со СМИ Минтруда Татарстана Рафаила Гиниятуллина, они начали работать в том числе на заводах, в торговых сетях, сфере обслуживания и строительных компаниях.

Всего в Татарстан прибыло около тысячи жителей ДНР и ЛНР. Всех их разместили в санаториях Казани, Набережных Челнов и Зеленодольска.

Артем Гафаров
Общество Татарстан

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