Из Турции возвращена организатор финансовой пирамиды Finiko

В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге

Фото: Ирина Плотникова

Из Турции возвращена руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды Finiko, находившаяся в международном розыске с 2022 года. Об этом сообщил Департамент АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола. Речь о Дане Батыршиной.

По данным следствия, реальная инвестиционная деятельность Finiko не велась. Выплаты участникам производились за счет средств новых вкладчиков. В результате в пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге. В рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок стоимостью 221 млн тенге. Ранее трое фигурантов дела были осуждены на срок до 6 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось в 2021 году, активная участница Finiko из Казахстана демонстрировала роскошный образ жизни, финансируемый за счет средств пирамиды. В прямом эфире она перечисляла приобретения: автомобиль за $100 тыс., недвижимость в Турции, 100 гектаров земли в Казахстане, оплата обучения дочерей в частных школах США, Чехии и России, строительство собственного аэродрома с взлетно-посадочной полосой длиной 1 км.

Под ее влиянием в клубе «ДАНА ОНЛАЙН» состояло более 3 тысяч человек. Сообщество управлялось 14 наемными менеджерами, чьи зарплаты, по данным источников, также оплачивались из средств пирамиды.

Finiko была внесена ЦБ России в список организаций с признаками финансовых пирамид в июне 2021 года. Уголовное дело, возбужденное в Татарстане, может стать международным. Расследование продолжается.

На прошлой неделе МВД России объявило в розыск бывшего министра связи страны и Татарстана Николая Никифорова. Он, неожиданно для многих, пополнил список привлекаемых к ответственности по делу «проекта автоматической генерации прибыли» Finiko. Правда, претензии в его адрес прозвучали заочно. В ночь на 31 августа бывший министр и бизнесмен успел покинуть территорию страны, вылетев из аэропорта Москвы в Арабские Эмираты, так что задержать его по столичному адресу силовики не смогли. Зато взяли его партнера Азата Тухватуллина — под Казанью, в Иннополисе. Сейчас бывший дизайнер находится в СИЗО Москвы.

скриншот из базы розыска МВД РФ

Как отмечал «Коммерсантъ», претензии в адрес Николая Никифорова связаны с делом ОПС Finiko с ущербом в 5 млрд рублей в отношении 8 тысяч потерпевших. Ранее из этого дела были выделены материалы в отношении предполагаемого сооснователя проекта Кирилла Доронина и еще девяти фигурантов, которые уже предстали перед Вахитовским судом Казани по обвинению в мошенническом уводе чуть более 200 млн рублей у 161 вкладчика в составе преступного сообщества.

Алсу Сабирзанова